Beleggen in germanium kan lucratief worden.In USA is een klein bedrijfje actief in Texas bij een berg vol mineralen Round Top, TMRC texas mineral resources corp en American Rare Earth heeft er ook iets mee te maken. Handel aandeel in Australie.Je kunt beleggen in alle rare earth via van Eck rare earth/ strategic metals EFT. Is alleen wss weer in de EU niet te kopen wegens de domme regeltjes.( ticker REMX)Zelf zit in al langer in Ivanhoe Mines ( in USA en Canada te koop) ( IVN.TO of ze hebben belangen in de democratische republiek Congo, voorheen Zaire en Belgische kolonie, niet t lekkerste gebied, maar binnen een jaar heropenen ze de mijn Kipushi aldaar. Een zinkmijn.germanium volgt uit dot bericht: ivanhoemines.com/projects/kipushi-pro... Ze hebben er al een kopermijn Kamoa Kakula operationeel overigens. Nadeel is dat de Chinezen ook daar hun grondstoffen kopen., die zitten overal.Let op Geen advies alleen onderzoek naar mogelijkheden buiten China., doe vooral ook je eigen research.Germanium komt verder uit Kazachstan, Rusland en kan herwonnen worden bij recycling van zonnecellen, ruiten van pantservoertuigen etc etc.