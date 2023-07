Groen Damrak in rood Europa

Met frisse zin, maar kleine stapjes, wandelen beleggers monter het tweede halfjaar is. De AEX sluit voor de tweede dag op rij in de plus, op 778,72, een stijging van 0,3%.

Dat doen we bovendien zonder ouderlijk toezicht, want Wall Street viert vandaag Independence Day. Dat is te merken, want de volumes zijn over het algemeen laag. Toepasselijk daarom dat Flow Traders (-3,7%), het bedrijf dat juist gedijt bij handelsvolume en volatiliteit vandaag een halvering van de handelsinkomsten in het eerste halfjaar aankondigde.

Gaat het zo slecht met Flow Traders? Nee, er wordt geld verdiend en de ETF-business groeit, maar, zo legt Arend Jan Kamp vandaag uit, er is is een verschil tussen geld verdienen en structureel waarde creëren. En daar schort het voorlopig nog aan bij het handelsbedrijf.

Verzekerfeest

Drie plekken in de AEX-Top-5 van vandaag worden ingenomen door verzekeraars. Groot nieuws was er niet, maar vandaag kwam wel de overname van Aegon Nederland door ASR formeel rond. En dat betekent, in ieder geval voor Aegon, vrij baan om aandelen te gaan inkopen. Het wordt sectorbreed gevierd, want ook NN Group gaat lekker op +1,0%.

Onze verzekeraars-watcher Niels Koerts richtte zijn ogen vandaag echter niet op deze Top-3, maar op een Belgische achterblijver. Ageas heeft niet het koersherstel van Aegon en ASR laten zien, maar is vergeleken met de Nederlandse verzekeraars wel uiterst solide (een solvabiliteit van 218%, hoger dan elk van de drie Nederlandse verzekeraars). Is hert daarmee ook koopwaardig?

Naast de verzekeraars vinden we ook vastgoedfondsen in het linkerrijtje. Opvallend, want de hogere rente begint behoorlijk te knellen in het wereldje van het commerciële vastgoed. Martin Crum schrijft vandaag dat de waarde van kantoorpanden in Europa volgens schattingen met 25% kan dalen, en in Azië met gemiddeld 13%.

Chipoorlog China-VS

Er zal eens een dag voorbij gaan zonder gedoe in de chipsmarkt. Na de verdere exportbeperkingen door de VS van vorige week, slaan nu de Chinezen terug: goed, dan krijgen jullie geen zeldzame metalen meer. In de periode Trump heette er een handelsoorlog tussen de VS en China te woeden. Dat woord is ene beetje uit de mode, maar dit lijkt er toch behoorlijk veel op.

De drie Nederlandse chip-musketiers halen er hun schouders wat over op en nemen genoegen met kleine plusjes in de middenmoot van de AEX.

De brede markt

Samen met onze zuiderburen sluit de AEX als enige Europese beurs in de plus.

Frankrijk, Duitsland en de Eurostoxx dalen een paar tienden.

Amerika is dicht vanwege 4th of July

Eurodollar komt niet erg van zijn plek en lijkt vooral zijn best te doen om precies op 1,0900 te landen

De olieprijs houdt het niveau na de stijging van vorige week goed vast en noteert boven de $71 (WTI)

Bitcoin daalt iets, maar staat nog altijd comfortabel boven de $30.000. Goud blijft obder de $2000 hangen.

Het Damrak vandaag

De Top- en Flop-3 van de Amsterdamse beurs

DSM-Firmenich (+2,3%) zet het herstel voort en bevestigt zijn uitverkiezing als favoriet van professionals

Het is overgens een ex-aequo met Philips, dat ook +2,3% neerzet

De verzekeraars (zie hierboven) complementeren de Top-5, aangevoerd door ASR met +1,8%

Cyclisch en defensief laten het volledig afweten, met ArcelorMittal, Ahold, Unilever, Randstad en RELX als hekkensluiters in de AEX

PostNL is dagwinnaar, dat het bedrijf steeds minder post op tijd bezorgt deert beleggers kennlijk niet

Flow Traders heeft de rode lantaarn, zie hierboven

Verder een dag van het Hoopgevende Herstel: Fastned (+2,5%), Just Eat Takeaway (+2,3), Alfen (+2,6%) en CM.com (+2,0%)

De agenda voor morgen

Een mooi setje macro's morgen, als ook Amerika weer meedoet. Met name de services-PMI's uit de grote economieën worden interessant: hoe hard vertraagt de dienstensector?

03:45 China Caixin Services PMI jun (consensus 56,2)

09:00 ECB non-monetaire beleidsvergadering

09:50 Frankrijk services PMI jun (consensus 48,0)

09:55 Duitsland services PMI jun (consensus 54,1)

10:00 EU services PMI jun (consensus 52,4)

10:30 VK services PMI jun(consensus 53,7)

16:00 VS fabrieksorders mei (consensus +0,8% MoM)

20:00 Fed-notulen icon waarschuwing

22:00 Fed-lid Williams spreekt

En dan nog even dit

Zo ziet Meta's Twitter-killer er uit:

Waarom je je niet moet blindstaren op het historische gemiddelde aandelenrendement. Dat is ook op lange termijn echt niet altijd een zekerheidje.

