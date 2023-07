Bekend beeld voorbeurs, VS is dicht, maar er is genoeg te doen

De AEX-indicatie is +0,1% en daarmee is alles gezegd voorbeurs: het is wat de koersen betreft weer spectaculair saai en bulderend stil.

De VS is vandaag dicht in verband met Onafhankelijkheidsdag - financierden wij destijds niet die gewonnen oorlog tegen de Britten? - en met een gesloten Big Board is er doorgaans wereldwijd niks te doen op de beurs. Daar ziet het nu in ieder geval naar uit, maar u weet nooit. Er is wel genoeg nieuws.

China beperkt de export naar het Westen van twee voor de chipindustrie cruciale rare earth metals, is het voornaamste nieuws.

Europese futures openen zo tussen -0,2% en +0,2%. Verder liever geen vragen hierover, want er zijn geen antwoorden

De Amerikaanse futures slapen nooit, zelfs niet op 4th of July en doen -0,1%

In Azië laat Australië de rente de ongemoeid op 4,1%, waar een verhoging naar 4,35% werd verwacht. Bescheiden plussen zijn er in Australië, Hongkong en Taiwan. China ligt vlak, Japan daalt en zelfs de Hang Seng Techindex doet niks - zelden vertoond

Alibaba -0,4%

Tencent +0,1%

TSMC +0,1%

Samsung +0,1%

Alibaba -0,4% Tencent +0,1% TSMC +0,1% Samsung +0,1% De volatiliteit (CBOE VIX-index) staat -,2% op 13,6 en de BofA MOVE-index (obligaties) doet +0,1% op 110,8

De dollar stijgt 0,1% naar 1,0900

Goud loopt 0,1% op, olie dikt 0,4% aan en crypto daalt honderdsten. Bitcoin doet het nu op $31.046,76

Zelfs de rentes doen niks! Ook hier is de VS dicht.



Er is één nieuwtje vandaag, Flow Traders bevestigt de update van vrijdag voorbeurs. Halvering inkomsten, het hoort erbij in deze gevoelige tak van sport: hollen of vrijwel stilstaan.. De disclaimer in het persbericht is trouwens drie keer langer dan het bericht zelf - komt ook alleen voor in de financiële industrie.



Geen wonder natuurlijk, deze Flow Traders-cijfers, met die almaar dalende volatiliteit:



De volatiliteit op de obligatiemarkt blijft wel hoog:



De VS is dus dicht vandaag en eens zien hoe de boel er daar voorstaat. De S&P 500 is, net als de AEX en de rest van de brede markt, aan een indrukwekkende rit bezig sinds half oktober vorig jaar. Het bovenste lijntje moet u van rechts naar links lezen, ofwel hoeveel de index nog moet stijgen voor een nieuwe all-time high.

Ha! Wij doen nóg beter, de AEX hoeft nog maar 6% te stijgen voor een nieuwe top.



Het frappante is dat technologie later bodemde dan de brede markt. Op de Nasdaq 100 zit verder natuurlijk een hefboom ten opzichte van de S&P 500 en een flinke ook. Het is te zien.



Dat geldt al helemaal voor de semiconductors, dit is de SOX.



Van gisteren nog even, de waarderingen in de VS zijn hoger, veel hoger dan die in Europa, om van China maar te zwijgen. Het kan allemaal als de omzetten, winsten, vrije kasstromen en aandeelhouders-returns net zo hard of harder groeien. Zo niet, dan is de Amerikaanse beurs misschien vatbaar voor een correctie.

Of de rest van de wereld dan net zo hard volgt, is even de vraag. Dat is eigenlijk altijd zo, maar ook hier: u weet maar nooit.



Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren.

08:06 Onverwachte daling Duitse export

08:05 AEX vermoedelijk nipt hoger van start bij gebrek aan Amerikaanse impulsen

07:44 Ruime halvering handelsinkomsten Flow Traders

07:21 China lanceert exportbeperkingen voor cruciale metalen

06:59 Australië laat rente ongemoeid

06:59 Jefferies verlaagt koersdoel Aalberts

06:37 Europese beurzen openen naar verwachting iets hoger

06:33 Beursagenda: macro-economisch

06:32 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

06:32 Beursagenda: buitenlandse fondsen

03 jul Olieprijs daalt

03 jul Wall Street sluit hoger richting Onafhankelijkheidsdag

03 jul Beursupdate: AEX op Wall Street

03 jul Jefferies verlaagt koersdoel Allfunds

03 jul Europese beurzen sluiten lager

03 jul WDP voldeed in 2021 aan FBI-condities

De AFM meldt deze shorts:



Onze twee usual suspects nog, bij Alfen lopen de short iets terug:



Waardoor Just Eat takeaway weer het meest geshorte aandeel van het Damrak is:



De agenda:

06:30 Reserve Bank of Australia - Rentebesluit (Aus)

08:00 Handelsbalans - Mei (Dld)

15:30 Wall Street gesloten op Onafhankelijkheidsdag

En dan nog even dit

Toch weer hoger, de terugblik:

Stocks rose slightly Monday as investors kicked off the second half of what’s already been a stellar year on Wall Street.



The Dow closed near flat.

The S&P 500 gained 0.12%.

The Nasdaq rose 0.21%. https://t.co/LKomfbLQ8o pic.twitter.com/yuRj3rPdcA — CNBC (@CNBC) July 3, 2023



De vooruitblik:

WATCH: From a big number on US jobs to a wary eye on Moscow intrigue, these are business and finance stories to watch out for in the coming days pic.twitter.com/lpFstn6gSN — Reuters Business (@ReutersBiz) July 3, 2023



Van de Amerikaanse ISM-index van 46,0 (47,0 verwacht) werd anders ook niemand vrolijk gisteren. Nieuwe orders trokken iets aan, dat wel: naar 45,6 van 42,6 nog over mei.

WATCH: Global factory activity slumped in June, business surveys showed, as sluggish demand in China and in Europe clouded the outlook for exporters https://t.co/B1zIzuFIEk pic.twitter.com/3niCdoHd1j — Reuters Business (@ReutersBiz) July 4, 2023



Staan EU en Europa niet op een hopeloze achterstand?

The EU will deepen cooperation with Japan on semiconductors as countries move to strengthen control over a technology vital for the defense, electronic and automotive sectors. More here: https://t.co/HLl7y6NMhb pic.twitter.com/wM1VgWVsse — Reuters Business (@ReutersBiz) July 4, 2023



Ja, dat zat erin? Ooit van gehoord? Het gaat om gallium en germanium.

China imposes export curbs on chipmaking metals in tech war with the U.S https://t.co/r8bkLnsgFo — CNBC (@CNBC) July 4, 2023



Dit gaat niet soepel:

WATCH: Apple has been forced to make major cuts to production forecasts for its Vision Pro augmented-reality headset due to design complexity, the Financial Times reported, citing people with direct knowledge of the process https://t.co/INDTPQNowL pic.twitter.com/GceNgMbKLh — Reuters Business (@ReutersBiz) July 4, 2023



Grappig dat iedereen het altijd beter weet dan deze aardig succescolle ondernemer?

WATCH: A move by Twitter owner Elon Musk limiting the number of posts visitors can see on the site could damage CEO Linda Yaccarino’s work, and users and advertisers may go elsewhere, according to marketing-industry professionals https://t.co/yOrld6HvGi pic.twitter.com/E6zwbZvXe0 — Reuters Business (@ReutersBiz) July 4, 2023



Intussen bij de ene concurrent:

??THREAD: 1) Instagram’s highly anticipated Threads app, which is similar to Twitter, is expected to launch Thursday, according to a listing on the Apple App Store https://t.co/yAZwwtbJrt — Bloomberg (@business) July 4, 2023



Intussen bij de andere concurrent:

WATCH: BYD launches its Denza N7 electric sport utility vehicle in Beijing



Tesla and BYD set sales records in the second quarter, likely widening their lead as the world’s top electric-car makers https://t.co/Zn7JwZ7pT3 pic.twitter.com/0sLkVUhvEO — Bloomberg TV (@BloombergTV) July 4, 2023



Net nu EV's herstellen:

Wind turbine troubles have sent one stock tumbling. There are fears it could be a much wider issue https://t.co/yMBKSSCbx4 — CNBC (@CNBC) July 4, 2023



Veel plezier en succes vandaag.