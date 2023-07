Getipte aandelen voor juli

Na de winstwaarschuwing is de pijn bij DSM-Firmenich wel zo'n beetje genomen, zo denken veel beleggingexperts: het is deze maand het meest getipte aandeel in de maandelijkse Beursenquête van Corné van Zeijl van Cardano.

De keuze voor het speciaalchemiebedrijf is opmerkelijk, want de particuliere beleggers die deelnamen aan de laatste meting van het Nationaal Beleggerssentiment door IEX zagen het voor dit aandeel juist somber in.

Midkapaandelen bleven in juni achter

Hoewel de deelnemers aan de peiling van vorige maand het somber inzagen, heeft juni zich ontpopt tot een prima beursmaand. De AEX-index eindigde keurig in de plus.

Dat gold echter niet voor de Midkap-index, die 3% moest prijsgeven. Dat is volgens Van Zeijl van Cardano (voorheen Actiam) een beeld dat we vaker hebben gezien dit jaar, en ook geen puur Nederlands fenomeen. "In de rest van Europa en de VS blijven deze aandelen ook achter", stelt hij.

Anders dan voorheen is het verschil in rendement ditmaal niet te verklaren door het zware gewicht van techaandelen in de AEX-index, want de drie chipaandelen gingen afgelopen maand eensgezind onderuit.

Voorspelling juli: 31% van de experts denkt dat de AEX gaat dalen

Voor deze beursmaand zijn de 61 deelnemende beleggingsprofessionals opnieuw somber gestemd, al is het sentiment wel iets verbeterd. 31% verwacht dat de AEX-index gaat dalen. Deze experts wijzen op winstwaarschuwingen, een dreigende recessie en een aanhoudend hoge inflatie.

25% van de beleggingsprofs gaat uit van een stijging van de AEX. Volgens hen kan deze beurs wel tegen een stootje en verandert dat niet zomaar van de ene op de andere dag.

De stemming voor juli is als volgt:

24,6% is optimistisch (dat was vorige maand iets meer: 25,8%)

44,3% is neutraal (tegen 38,7% vorige maand)

31,1% is pessimistisch (dat was vorige maand nog 35,5%)

Saldo: -6,6% (was -9,7%)

De beleggingsprofs zien het komende halfjaar wat zonniger in

Over het komende halfjaar zijn de beursexperts iets optimistischer. 31% denkt dat de AEX-index het beursjaar hoger eindigt dan nu. 29,5% voorziet een daling: dat was de maand ervoor nog 37%.

Dit zijn de verwachtingen voor de komende zes maanden:

31,1% is optimistisch (dat was vorige maand 25,8%)

39,3% is neutraal (tegen 37,1% vorige maand)

29,5% is pessimistisch (dat was 37,1%)

Saldo: +1,6% (was -11,3%)

Lezers van IEX zijn een stuk optimistischer

Al met al zijn de beleggingsexperts een stuk pessimistischer dan particuliere beleggers. Uit de peiling van IEX blijkt dat maar liefst 36,9% van de particuliere beleggers denkt dat de AEX-index deze maand gaat stijgen en slechts 12,9% uitgaat van een daling.

Ook voor de rest van het beursjaar zien particuliere beleggers het een stuk zonniger in. Bijna tweederde van de 1.357 deelnemers aan de peiling van IEX verwacht dat de AEX-index komend halfjaar verder gaat stijgen: dubbel zoveel als het percentage experts dus. Slechts 14,8% gaat uit van een daling.

Aandelenkeuzes afgelopen maand: Aegon redt de spreekwoordelijke meubelen

Een vast onderdeel van de Cardano Beursenquête is het overzicht van de meest en minst favoriete aandelen van de beursexperts: de toppers en floppers. Hoe goed waren de voorspellingen van de deelnemers aan de vorige peiling?

Op ASML na hebben de aandelen op het kooplijstje volgens verwachting gepresteerd. Aegon en ING steken er met kop en schouders bovenuit. Hier hadden de experts het beter gezien dan de particuliere beleggers, die deze twee aandelen juist hadden ingedeeld bij de floppers.

De keuzes van de floppers waren minder gelukkig. Philips steeg tegen de verwachting in met dubbele cijfers. Hier hadden de experts juist beter kunnen luisteren naar de lezers van IEX, die het zorgtechnologiebedrijf juist hadden getipt.

Ook Prosus, ArcelorMittal en RELX bleken aanmerkelijk beter te presteren dan de experts hadden verwacht.

Per saldo hielden de aandelenkeuzes elkaar goed in evenwicht, concludeert Van Zeijl. Een long short-fonds zou daarom per saldo rond de nul uitkomen.

Toppers juni

Rendement Floppers juni Rendement ASML -1,3% Besi -3,6% ING +7,2% ArcelorMittal +7,3% Aegon +12,5% Philips +12,3% KPN +1,6% RELX +4,6% ABN Amro +4,6% Prosus +9,0% Adyen +3,9% Heineken -0,3%



Keuzes voor juli: DSM-Firmenich is topfavoriet

Tot slot de keuzes voor deze maand. Welke aandelen hebben volgens de beursexperts de beste kaarten en welke kunnen we in juni beter uit de weg gaan?

DSM-Firmenich staat na het koersverlies van 5% afgelopen maand en 13,7% afgelopen halfjaar met stip bovenaan. Van Zeijl brengt een bekende beurswijsheid in herinnering die luidt dat de bodem is bereikt als de koers stijgt bij slecht nieuws. Volgens die filosofie kan de laatste winstwaarschuwing als een koopkans worden gezien.

De keuze voor het speciaalchemiebedrijf is opmerkelijk, want veel particuliere beleggers vrezen juist dat de pijn nog niet is genomen. Alleen over ING als topper zijn beide partijen het eens.

Weinig vertrouwen in ArcelorMittal

Bij de floppers staat ArcelorMittal bovenaan. Aan de ijzerertsprijs te zien lijkt de vraag wat tegen vallen en daar heeft Arcelor last van, zo geeft Van Zeijl als verklaring.

Met de keuzes voor Philips, Randstad en Besi als flopper zijn particuliere beleggers en beleggingsprofessionals het roerend met elkaar eens.

Toppers juli

Saldo* Floppers juli Saldo* DSM-Firmenich 12 ArcelorMittal -9 ING 6 Philips -4 ASM International 3 Randstad -4 ASR 2 Besi -3



* Het saldo staat voor het aantal positieve min het aantal negatieve antwoorden.