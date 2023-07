Beleggen anno 2023: waarom delta-neutrale optiehandel de toekomst is van particuliere beleggers.

De IEX Beleggersdag is mede mogelijk gemaakt door Edge Capital



Wat is Delta Hedging?

Delta Hedging is een handelsstrategie die het directionele risico vermindert dat gepaard gaat met de prijsbewegingen van een onderliggende waarde. De hedge wordt bereikt door het gebruik van opties. Uiteindelijk is het doel om een delta-neutrale toestand te bereiken waarbij het risico op de portefeuille of optie wordt gecompenseerd.

Hoe Delta Hedging werkt

Over het algemeen is de meest gebruikelijke methode van Delta Hedging wanneer een belegger opties koopt of verkoopt en het risico compenseert door respectievelijk een gelijk aantal aandelen of ETF's te kopen of te verkopen. Andere strategieën zijn handelsvolatiliteit door middel van delta-neutrale handel.

Aangezien Delta Hedging bedoeld is om de volatiliteit van de prijs van de optie ten opzichte van de prijsbeweging van de onderliggende waarde te verminderen, moet het voortdurend opnieuw worden afgewogen om ervoor te zorgen dat het risico wordt afgedekt. Delta Hedging staat bekend als een complexe strategie die wordt gebruikt door institutionele beleggers of grote investeringsmaatschappijen.

Waarom is Delta Hedging de toekomst van beleggen?

Zoals hierboven al even is aangegeven, is Delta Hedging een complexe strategie die eigenlijk niet of nauwelijks door particuliere beleggers wordt toegepast. Doen particuliere beleggers zelf aan Delta Hedging, dan zien we vaak dat dit leidt tot verliezen op de langere termijn omdat er enorm veel tijd en rekenwerk gepaard gaat met het continu hedgen van de delta.

Nu kun je de Delta Heding automatiseren via algoritmes die ervoor zorgen dat er voor het grootste gedeelte van de tijd geen blootstelling is aan directioneel risico, maar het ontwikkelen en toepassen van zo’n algoritme kost ook weer veel tijd en kennis. Hierdoor zien we particuliere beleggers dus eigenlijk nooit succesvol worden met Delta Heding.

Sinds kort wordt deze complexe strategie echter middels een afgeleid product aan particulieren aangeboden en kunnen ook zij zodoende profiteren van een bovengemiddeld rendement. Op het moment dat er meerdere aanbieders van dergelijke afgeleide producten komen, zal deze strategie een meer prominente plaats gaan innemen in de beleggingsportefeuille van de particuliere beleggers.

Disclaimer: dit is geen beleggingsadvies. De waarde van je beleggingen kan stijgen of dalen. Je vermogen loopt gevaar.

Edge Capital is een vermogensbeheerder. De strategieën van Edge Capital zijn gebaseerd op arbitrage-methoden en marktneutraal beleggen. In tegenstelling tot voorspellingen maakt Edge Capitalgebruik van feiten in de markt waarvan zeker is dat ze gaan plaatsvinden. Dit geeft de onderneming een voorsprong op klassieke vermogensbeheerproducten. Edge Capital is sinds april 2023 de nieuwe naam van Tradealot.