Voorbeurs gaan we met domper Q3 in, maar gelukkig hebben we de AEX nog

De AEX indicatie is net 0,1% rood. En dat met een knalrode Nevi inkoopmanagersindex (43,8) om onze oren. Nog informeel, maar Nederland is in recessie dus.

Verder is er bar weinig beursnieuws dit weekend. Tesla en BYD melden mooie Q2-verkoopcijfers - zo meer - en dat is het wel. Deze week doen we het vooral met inkoopmanagersindices en Amerikaanse arbeidsmarktdata en brand u kaarsjes dat ons winst- en omzetwaarschuwingen over Q2 blijven bespaard.

Europese futures staan allemaal om en nabij het nulpunt

De Amerikaanse staan ook zowat stil

In Azië is een mooie rally gaande, China, Japan, Korea en Japan doen allemaal minimaal 1% hoger. In Hong Kong staan de Hang Seng en Hang Seng Tech Index zelfs +1,9% en +3,3%, met name EV's liggen goed

Alibaba +2,7%

Tencent +1,6%

TSMC +0,5%

Samsung +1,0^%

De volatiliteit (CBOE VIX Index) staat +0,4% op 13,6 en de BofA MOVE Index (obligaties) doet -2,5% op 110,6

De dollar stijgt net 0,1% naar 1,095

Goud en olie zakken 0,2% en crypto stijgt of daalt een paar tienden. Bitcoin doet het nu op $30.563,07

De rentes rekken zich ook nog een keer uit op de vroege maandagochtend:



Wat had hij veel plaatjes, maar misschien is dit wel de belangrijkste. Jos Benschop, Corporate Vice President Technology van ASML, stelde afgelopen vrijdag op de IEX Beleggersdag in het Spant! in Bussum ook u gerust. Het kan allemaal nog veel kleiner. Moore's Law is nog decennia van toepassing, meent de chipper.

Nanometers? Het bedrijf denkt zelfs in atomen. Zoals beloofd aan mijn publiek, hier is mijn presentatie van vrijdag.

De agenda kent vandaag alleen inkoopmanagersindices industrie over juni, de beste BBP leading indicators. China valt iets mee, het vroeg-cyclische Taiwan ook, maar het dito Zuid-Korea dan weer niet. Japan hannest ook. Moet u echter Nederland zien, oh jee wat slecht:



Nederland is in recessie, schrijf maar vast op, want dit wordt twee kwartalen op rij krimp. En dat moeten er voor H2 maar het beste van hopen.



Het Nevi persbericht is al helemaal om van te huilen: nieuwe orders blijven maar dalen, de werkgelegenheid wordt nu ook slechter en alleen de inflatie valt mee.



Is er nog wel wat nieuws vanochtend, zoals gezegd boekt Tesla recordverkopen in Q2 en verslaat ruim de consensus met haar shippings. De kop is duidelijk, u ziet waarom. Hier leest u het Nederlandse bericht.



Hier is die stiff competition, de Chinese marktleider BYD (+3,1% in Hong Kong) doet nog beter. Dat groeicijfer en dat anno 2023.



Of is het grootste lichtpunt de AEX? Die sloot vrijdag op een hogere top voor dit jaar. De beurs loopt een half jaar tot een jaar op de economie vooruit, heet het in de klassieke beursboekjes. Nou, de index heeft de recessie van dit jaar ook maar amper ingeprijsd, bromt u nu misschien. De AEX daalde maar maximaal 26,3%.

Inderdaad, bij eerder recessies was dat wel wat meer. In 2020 was het uit mijn hoofd -35%, in 2008 -65% en in 2003 -69%. Dure aandelen in een recessie, het is weer eens wat anders.



Eén kanttekening, de AEX zette vrijdag net geen nieuwe intradagtop 2023 neer.



Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren.

08:04 AEX zet opmars vermoedelijk voort

07:51 CTP tekent drie nieuwe verhuurcontracten in Hongarije

07:49 'ING sleept kopertycoon He Jinbi voor de rechter om garantie'

07:31 Chinese industrie groeit nog net

07:21 Japanse industrie krimpt weer

07:20 Nederlandse industrie krimpt nog harder

07:18 NSI slaagt in herfinanciering

07:06 Europese beurzen openen naar verwachting hoger

06:57 Beursagenda: buitenlandse fondsen

06:57 Beursagenda: macro-economisch

06:56 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

02 jul Tesla produceert en levert meer auto's

02 jul Grote Amerikaanse banken gaan aandeelhouder beter belonen

02 jul Beursblik: stijgende omzet en winst verwacht voor Fagron

02 jul Beursblik: sombere beursexperts bullish op DSM

02 jul Macrocijfers domineren komende beursweek

De AFM meldt deze shorts:



Het blijft maar druk bij Alfen, maar de shorts lopen wel terug:



De agenda:

00:50 Tankan index - Tweede kwartaal (Jap)

01:30 Inkoopmanagersindex industrie - Juni def. (Jap)

03:45 Inkoopmanagersindex industrie Caixin - Juni (Chi)

09:00 Inkoopmanagersindex industrie - Juni (NL)

09:15 Inkoopmanagersindex industrie - Juni (Spa)

09:45 Inkoopmanagersindex industrie - Juni (Ita)

09:50 Inkoopmanagersindex industrie - Juni def. (Fra)

09:55 Inkoopmanagersindex industrie - Juni def. (Dld)

10:00 Inkoopmanagersindex industrie - Juni def. (eur)

10:30 Inkoopmanagersindex industrie - Juni def. (VK)

15:45 Inkoopmanagersindex industrie - Juni def. (VS)

16:00 Inkoopmanagersindex industrie ISM - Juni (VS)

16:00 Bouwuitgaven - Mei (VS)

19:00 Slot Wall Street (VS)



Veel plezier en succes vandaag.