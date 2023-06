IEX BeleggersPodcast Live: Pharming, voorspellingen en Flow Traders

Analisten willen de VS in de hemel prijzen want de consument blijft zogezegd geld uitgeven. Wat ze er niet bij vertellen dat door orkanen en tornados hele gebieden verwoest zijn waar de verzekeringen mogen ophoesten en de amerikanen dus geld uitgeven aan wederopbouw van hun eigendommen. Dit loopt in de miljarden. De echte huizenverkoop is 22% minder en zal nog verder slinken vanwege hoge rentes. Daling van de huizenprijzen in de VS is werkelijkheid in alle regionen. Probleem is de grote schuldenberg van de consumenten in de VS die de pan uitloopt zowel persoonlijke kredieten, hypotheken en bedrijfskredieten. Dit zal weer een kredietcrisis veroorzaken zoals nooit daarvoor. Dus mag je bedenken wat er met banken gebeurd!! Toch willen analisten alles de lucht in blazen. Hebben we nog niet genoeg bubbel? want een ding is zeker het zal knallen!! Wilt u inzetten op elektrich rijden?? En wat dacht u van nitro? (Waterstof) Kan geproduceerd worden door simpel zeewater. met een simple elektrolyse schoon zuiver en goedkoop. en .... wees er zeker van dat vele producenten bezig zijn met de ontwikkeling, china is de grootste op dat vlak. Dat vertellen ze je niet hoor de uilebalken. AI drijft op drijfzand en wat mij betreft zal zinken in een bodemloze put. Want..... technologie staat niet stil en zullen zeker iets beter en goedkoper uitvinden. Natuurlijk u doet met uw geld wat U wilt dat is duidelijk. Niet janken als je met de gebakken peren zit. (Want dan is het te laat!!) cash blijven is de boodschap mensen. Wacht alle renteverhogingen af en ..... kijk wat er na 6 maanden gebeurd. Want daar spatten de sterren in de hemel. Er is nou eenmaal geen houden aan. Succes iedereen.