Slotcall 29 juni 2023: AEX sluit licht hoger

Beleggers lijken hun kruit droog te willen houden met het oog op het nieuwe cijferseizoen. Dat vertaalt zich in lage omzetten en kleine koersuitslagen. De AEX eindigde 0,1% hoger en de Midkap 0,2%. Het is duidelijk stilte voor de storm. Mogelijk steekt morgen alvast een stevig windje op, als de Europese en Amerikaanse inflatie doorkomen.

Met nog één dag te gaan, loopt het tweede kwartaal bijna ten einde. Dat betekent dat beleggers zich afwachtend opstellen. Voordat het de halfjaarcijfers binnen druppelen kunnen er immers nog bedrijven met winstwaarschuwingen komen, zoals DSM Firmenich en enkele andere chemiebedrijven eerder deden.

Dat zo'n winstwaarschuwing niet automatisch leidt tot een koersdreun, blijkt bij DSM Firmenich. Ondanks het negatieve bericht schopte het aandeel het gistreen tot koploper in het peloton. Een deel van de ellende was al in de koersen verwerkt. Vandaag kreeg het speciaalchemiebedrijf enkele koersdoelverlagingen voor de kiezen, maar het aandeel bleef het bij de betreffende banken op Kopen staan. Dat was voldoende om vandaag de gele trui te behouden.



Dat gold niet voor Adyen, dat door Barclays van de kooplijst is afgevoerd en werd afgestraft met een koersdaling van 1,8%.

De Midkap werd aangevoerd door Alfen (+2%) terwijl WDP (-2,4%) als laatste finishte.

Centrale banken spelen niet voor Sintraklaas

Beleggers konden vandaag ook reageren op de uitlatingen van centrale bankiers op het driedaagse symposium van de ECB in het Portugese Sintra, met het weinig verrassende thema ‘Macro-economische stabilisatie in een omgeving van volatiele inflatie’.

Het beeld was helder: het einde van de renteverhogingen is nog niet in zicht. Powell liet, met uiteraard de nodige slagen om de arm, doorschemeren dat de meeste beleidsmakers neigen naar nog twee renteverhogingen dit jaar. Hij acht het risico dat hij te weinig doet om de inflatie omlaag te brengen simpelweg te hoog. Echt verrassend was dat niet, want vorige week deed hij een vergelijkbaar statement voor het Amerikaanse Congres.

In Zweden ging de rente vandaag alvast omhoog met 25 basispunten naar 3,75% en ook daar zal het waarschijnlijk niet bij deze rentestap blijven, gelet op de inflatie van 6,7%.

Morgen is de lakmoesproef voor de Fed en de ECB, want dan staan de Europese en Amerikaanse rente op het programma.



In Europa kwam Duitsland - de grootste economie van ons continent - alvast door met de cijfers. En die stelden niet gerust: de inflatie steeg naar 6,4% op jaarbasis, terwijl op 6,3% was gerekend en in mei nog 6,1% werd gemeten. Het cijfer over april was echter nóg hoger (7,2%). Een duidelijke richting ontbreekt dus en misschien wel daarom veroorzaakte dat cijfer weinig rimpelingen op de beurs.

Vlag kan nog niet uit na stresstest

Elk jaar onderwerpt de Fed de grootste Amerikaanse banken aan een stresstest, om te checken of ze sterk genoeg zijn om grote tegenslagen - zoals een fors oplopende werkloosheid, implosie van vastgoedprijzen en stijging van de Amerikaanse dollar - te overleven. Dit jaar was dat extra spannend, gezien de problemen bij middelgrote banken en de dreiging van een recessie.

Maar de 23 banken hebben de test glansrijk doorstaan. Hiermee ligt de weg vrij om aandeelhouders te belonen met fraaie dividenduitkeringen of nieuwe aandeleninkoopprogramma's, zou je zeggen.

Maar de kans is groot dat de buffereisen, die onder de voormalige president Donald Trump juist waren versoepeld, weer worden aangescherpt. En dat betekent dat banken de hand op de knip moeten houden en minder ruimte hebben voor cadeautjes. Of voor kredietverlening, waarvoor Jamie Dimon van JPMorgan al heeft gewaarschuwd.

In een uitgebreide analyse gaat analist Martin Crum hier uitgebreid op in.

Amerikaanse grootbanken slagen voor jaarlijkse stresstest maar IEX Premium https://t.co/tfQBZz6D00 via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) June 29, 2023

Fed-voorzitter Jerome Powell waarschuwde er vandaag in een toespraak in Madrid voor dat het toezicht en de regulering van middelgrote banken strakker moet. Wordt vervolgd dus.

Overname Degroof Petercam nadert de ontknoping

De naam van ABN Amro zingt al langere tijd rond als kandidaat om een meerderheidsbelang te nemen in de Belgische vermogensbeheerder Degroof Petercam. Mocht dit doorgaan, dan zal dat ongetwijfeld gevolgen hebben voor de hoogte van het dividend en de inkoop van eigen aandelen. Hoe dat zit leest u in deze analyse.

ABN Amro aast naar verluidt op versterking marktpositie in Belgie IEX Premium https://t.co/K0QT5YvrGW via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) June 29, 2023



Vastned in het nauw

Vastned was vandaag een van de grootste dalers (-1,7%). Het vastgoedbedrijf is bezig met een strategische heroriëntatie waarbij alle opties open liggen. Nou ja, alle opties... Het aantal mogelijkheden neemt af, naarmate de klok verder tikt. Zijn de zorgen van beleggers terecht? Dat leest u in deze analyse.

Herfinanciering heeft Vastned bij de keel IEX Premium https://t.co/abWhyWoQhJ via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) June 29, 2023

Lam Research: beter alternatief dan ASMI?

De chipfondsen ASMI, ASML en Besi beleefden net als hun Europese concurrenten een prima dag.

De IEX Beleggersdesk heeft besloten om een extra chipaandeel te gaan volgen: Lam Research, een directe concurrent van onder andere ASMI en Applied Materials. Is het een interessant aandeel om in portefeuille te nemen? Dat leest u hier.

Lam Research: een belangrijke toeleverancier voor chipmakers IEX Premium https://t.co/jQ2Jwe971r via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) June 29, 2023

Heeft u al gestemd op uw favoriete AEX-aandeel in juli?

Nog één handelsdag en dan kunnen we het tweede kwartaal afsluiten. Strik eromheen en door naar Q3.

Maar voor het zover is, houdt IEX de maandelijkse peiling voor het Nationale Beleggerssentiment. Verwacht u een campingrally of wordt het kwakkelen in juli? Welk aandeel heeft volgens u de beste kaarten om een mooie stijging te laten zien en welk fonds kunnen we maar beter mijden? En hoe kijkt u aan tegen de tweede jaarhelft?



U kunt dat nu laten weten in onze peiling van het Nationale Beleggerssentiment. Laat uw stem horen!

Stem op uw favoriete AEX-aandelen voor juli IEXnl https://t.co/7pEI0dOUmW — IEX.nl (@IEXnl) June 27, 2023

Wall Street koerst hoger

Groene koersen op Wall Street. Vooral voor grote Amerikaanse banken, zoals Goldman Sachs, JP Morgan Chase en Bank of America, die hun beurswaarde met 2 tot 3% zien stijgen na het bericht dat ze zijn geslaagd voor de stresstest.

Micron Technology - dat behoorlijk veel last heeft van de chipoorlog tussen de VS en China - rapporteerde verliescijfers, maar deze pakten wel beter uit dan analisten hadden verwacht. Ook verhoogde het bedrijf de vooruitzichten. De koers steeg gisteren in de nabeurshandel, maar stortte vandaag alsnog in.

Amerikaanse economie veerkrachtiger dan eerder gedacht

Verder zorgde de derde (en tevens laatste) raming voor de economische groei over het eerste kwartaal voor een verrassing. Aanvankelijk werd een BBP-stijging van 1,3% gerapporteerd, maar dit werd opgetrokken naar 2%. Daarmee blijkt de groeivertraging minder dramatisch dan eerder werd gevreesd. In het vierde kwartaal van 2022 was nog sprake van een groei van 2,6% en in het derde kwartaal was dat 3,2%. Mogelijk is een zachte landing toch mogelijk.

De meevaller is te danken aan de Amerikaanse consument, die het geld nog steeds flink laat rollen, ondanks de hogere rente. De consumentenbestedingen stegen in Q1 met maar liefst 4,2% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Een andere opsteker vandaag was een onverwachte daling van het aantal aanvragen voor een werkloosheidsuitkering, hoewel goed nieuws ook slecht nieuws kan zijn: een veerkrachtige economie kan de Fed ruimte geven om de rente alsnog verder op te trekken.

Rentes bewegen noordwaarts

Het vooruitzicht dat het einde van de renteverhogingen nog niet in zicht is, vertaalt zich in hogere lange rentes.

De brede markt

De AEX eindigde 0,1% hoger. Daarmee lopen we precies in de pas met de Belgen. De Fransen (CAC40) deden het met +0,4% iets beter, maar de Duitsers (DAX40) iets minder met -0,1%. Alleen de Britse beurs kijkt tegen een forse min van 0,4% aan.

All quiet on the western front: paniekbarometer CBOE VIX-index (die de volatiliteit meet) daalt licht en komt uit op een zeer geruststellende 13,60.

Wall Street heeft er zin in. De S&P 500 noteert 0,4% hoger, de Dow wint zelfs 0,7% en de Nasdaq staat op een klein plusje (0,1%).

De euro daalt met 0,3% en noteert nu 1,0881 ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

De goudprijs neemt de lift naar boven. Een troy ounce kost nu $1.909,58: 0,1% meer dan gisteren.

De olieprijzen hebben de wind in de zeilen, hoewel het blijft steken bij windkracht 1. Voor een vat Brent wordt 0,2% meer betaald dan gisteren, terwijl WTI 0,3% goedkoper is geworden.

Bij Bitcoin is toch wel sprake van windkracht 4. De munt koerst 1,25% hoger op $30.523,70: netjes boven de $30.000 dus.

Verder op het Damrak

DSM staat Firm bovenaan. Twee vastgoedfondsen zitten in de onderste regionen. Adyen is niet alleen bij Barclays uit de gratie, maar vandaag ook bij beleggers.





Allfunds (-0,9%) begon goedemutst aan de dag nadat het bedrijf door HSBC op de kooplijst was gezet (al ging het koersdoel wel omlaag). Maar daarna verdampte de koerswinst.

(-0,9%) begon goedemutst aan de dag nadat het bedrijf door HSBC op de kooplijst was gezet (al ging het koersdoel wel omlaag). Maar daarna verdampte de koerswinst. Ease2pay (-0,2%) maakt een rigoureuze keuze: het bedrijf gaat zich focussen op het activatie- en betaalplatform. Dat betekent dat niet meer wordt geïnvesteerd in hardware voor NomadPower.

(-0,2%) maakt een rigoureuze keuze: het bedrijf gaat zich focussen op het activatie- en betaalplatform. Dat betekent dat niet meer wordt geïnvesteerd in hardware voor NomadPower. Prosus (-1,6%) kreeg twee koersdoelverlagingen voor de kiezen.

Adviesverlaging Adyen

... en koersdoelverlagingen voor DSM Firmenich en Prosus. Unilever wordt getrakteerd op een koersdoelverhoging.

Prosus: naar €77 van €94, maar advies blijft kopen - HSBC

Prosus: naar €98 van € 101,10, maar advies blijft kopen - JPMorgan Research

Akzo Nobel: naar €90 van €91, maar advies blijft kopen - Goldman Sachs

DSM Firmenich: naar €120 van €140, maar advies blijft kopen - Berenberg

DSM Firmenich: naar €137 van €143, maar advies blijft kopen - Jefferies

Besi: Citi Research start met het volgen van dit aandeel met houdadvies en koersdoel van € 100

Unilever: naar €55 van €50 en kopen - Kepler Cheuvreux

Adyen: koersdoel €1.600, advies omlaag naar kopen (was houden) - Barclays

RELX: naar 3.040 pence van 3.100 pence en kopen - JPMorgan Research

Allfunds: naar €7,50 van €8, maar advies omhoog van houden naar kopen - HSBC.

Agenda vrijdag 30 juni: Europese en Amerikaanse inflatie

IEX Beleggersdag Verder vindt morgen de IEX de Beleggersdag 2023 plaats, in Spant! in Bussum.



Diverse interessante sprekers maken dan hun opwachting, onder wie Jos Benschop ('uitvinder' van ASML), de CEO's van Alfen, Heijmans, Pharming en Fastned, Lukas Daalder, (BlackRock), Taoufik Boussebaa (Rabobank), Martine Hafkamp (Fintessa Vermogensbeheer) en Martijn Rozemuller (VanEck). Ook bekende IEX-ers zijn van de partij. Zo zoomt beurscommentator Arend Jan Kamp in op de AI-hype, wijzen technisch analisten Royce Tostrams en Wouter Slot u op de beste kansen voor de tweede helft van 2023 en vertelt analist Niels Koerts hoe u succesvol kunt beleggen in beursgenoteerde holdings. Verder wordt - het is immers vrijdag - de wekelijkse podcast opgenomen, ditmaal met publiek en een special guest...

Na sluiting van Wall Street, om 22 uur onze tijd, publiceert Nike kwartaalcijfers.

Morgen wordt een druk macrodagje, waarbij vooral de Europese en Amerikaanse inflatiecijfers eruit springen. In de VS gaat het om de PCE-inflatie, het cijfer waarop de Fed haar rentebesluit baseert.

De Amerikaanse PCE-inflatie daalde in april naar 4,4% op jaarbasis, tegen 4,2% in mei. De PCE-kerninflatie steeg juist onverwacht naar 4,7%, tegen 4,6% in maart. De meeste economen verwachten dat dit cijfer zal stabiliseren.

In de eurozone daalde de inflatie in mei naar 6,1% op jaarbasis, tegen 7,0% in april. Het cijfer van Duitsland - de grootste economie van Europa - viel vandaag tegen.

Zolang bij beide cijfers de 2 nog niet in zicht komt, is de kou qua renteverhogingen nog niet uit de lucht.

Voor de volledigheid nog even de hele agenda:

06:30 uur, NL: omzet detailhandel, mei

06.30 uur, Dui: producentenprijzen, mei

08.00 uur, VK: BBP, eerste kwartaal (definitief)

08.45 uur, Fra: inflatie, juni (voorlopig)

09.55 uur, Dui, werkloosheid, juni

11.00 uur, Eur, inflatie, juni

11.00 uur, Eur, werkloosheid, mei

13.00 uur, VS: Constellation Brands (drankenproducent), cijfers eerste kwartaal

14.30 uur, VS: persoonlijke inkomens en PCE-inflatie, mei

15.45 uur: VS: inkoopmanagersindex Chicago, juni

16.00 uur: VS: 'kleine' consumentenvertrouwen (gemeten door de Universiteit van Michigan), mei