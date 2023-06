Slotcall: AEX hoger en risk-on ondanks havikse Powell en Lagarde

Dit is fascinerend. Zie ook de plotselinge rally in de Nasdaq 100 vandaag? Ondanks weer dreigende chip-beperkingen van de VS voor China.

Het leek er deze week even op dat dat de Big Board misschien gaat dippen na de enorme tech bull run deze lente. Na een paar meevallende macrocijfers gisteren (nieuwe huizenverkopen!) kijkt Wall Street alweer over de recessie heen, of ze gaat er vanuit dat die er niet komt? WSJ roept niet zomaar wat, toch?

Die HYG is de iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF. Obligaties ja, maar dat heet wel van oudsher het slimme geld. De aandelenmarkt geldt als het domme geld.

Traders are letting go of recession hedges. Implied volatility on $HYG options has fallen to lowest levels since before the Fed began hiking rates.@WSJmarkets: https://t.co/mUOlshNeTo pic.twitter.com/cULpva7iNa — Eric Wallerstein (@ericwallerstein) June 28, 2023



Natuurlijk, de mooiste beurslijntjes starten allemaal in een recessie. Zo bezien is het niet raar dat de markt all-in gaat, juist als de donkerste wolken zich boven de beurs samenpakken. Het grote verschil met alle vorige recessies is dat dit keer de beurzen niet met minimaal 30% zijn afgekomen (tot zelfs -89% in 1932).

Nog iets, zeker technologie is peperduur (de Nasdaq 100 doet 26,5 keer de verwachte winst voor het komende jaar) en de S&P 500 is ook zeer prijzig tegen 19 keer. Het is niet zonder risico om nu al uit te gaan van een bull market, maar dat is altijd zo. Zonder risico geen rendement is de enige schokbetonnen beurswet.

En ja, morgen kan alles weer anders zijn. En risico's zijn er ook. Altijd. Want! Dit is één, want er waren een paar hoge sprekers vandaag. De Fed dus:

POWELL: STRONG MAJORITY FOR TWO MORE RATE HIKES IN DOT PLOT — *Walter Bloomberg (@DeItaone) June 28, 2023



Dat is twee:

ECB'S LAGARDE: IF BASELINE STANDS, WE'LL LIKELY HIKE IN JULY — *Walter Bloomberg (@DeItaone) June 28, 2023



En die ECB baseline staat nog steeds? Hoe langer hoe meer EU landen geven voorlopige inflatiecijfers. De Italianen zijn ineens nu de eerste (over juni). Morgen in deze volgorde Spanje, België en Duitsland en vrijdag EU en wij. CBS komt dan ook met definitieve 2022 cijfers volgens een nieuwe rekenmethode.



Het zijn niet alleen centrale banken die zuchten en steunen. Genoeg om u zorgen over te maken, om over de wereld waarin wij leven maar helemaal te zwijgen:

BIDEN SAYS IT IS HARD TO TELL IF PUTIN HAS BEEN WEAKENED BY RECENT EVENTS — *Walter Bloomberg (@DeItaone) June 28, 2023



Een oude beurswijsheid luidt:

Wie wacht tot alle problemen de wereld uit zijn, vindt nooit een moment om te beleggen.

Die is zeker hierop van toepassing. Intussen is TSMC niet vooruit te branden en de vraag voor de denktank is wat voor geopolitieke discount er eigenlijk in dit aandeel zit. Enfin, om dit blokje af te ronden: zeker voor tech is er nog volop renterisico, maar winsten en niet geopolitiek drijft op lange termijn de markten.

BLINKEN: TAIWAN IS A CONCERN FOR VIRTUALLY THE ENTIRE WORLD — *Walter Bloomberg (@DeItaone) June 28, 2023



Damrak vandaag

Hoe het ook zij, de AEX (oranje) laat een mooie dag zien, hoewel het toch weer met een nul voor de komma is. Niettemin moet de index nog een puntje of tien stijging laat zien, voordat er wat beweging in de saaiwaartse grafiek komt. Onze tienjaarsrente (paars) tut ook maar wat aan in eigen grafiek.



Zo meer, maar vast even snel. Onderliggend is er gelukkig dagelijks genoeg te beleven op Beursplein 5. Vandaag springt DSM-Firmenich er weer uit, maar dit keer aan de goede kant. En dat op een winstwaarschuwing en outlook-verlaging. Het volume valt misschien wel wat tegen. Zo duiding hoe het allemaal zit.



Ook is er volop actie bij de twee meest geshorte (meer dan 10%) aandelen op het Damrak. Just Eat Takeaway heeft weer een opvlieger, maar de neergaande trend is nog niet doorbroken en het volume mag best hoger voor eventueel een koersbodem.



Helaas, Alfen is nu echt meer dan gehalveerd sinds de laatste top. CEO Marco Roeleveld is vrijdag onze gast op onze beleggersdag en daar is intussen misschien wel moed voor nodig.



Ach, we mogen onze handjes nog dichtknijpen met die saaie AEX, die toch al +11,4% (+13,1% herbelegd) staat dit jaar? Onze zuiderburen hebben pas echt reden tot klagen. ABInbev (-8,7% YTD) is de grote boosdoener in de ver achterblijvende Bel20 dit jaar (-5,6%) en zelfs het statige De Tijd ergert zich:



DSM

Onze analist Martin Crum schrijft vandaag in zijn analyse van - hoe zullen we het eens noemen - kroniek van een aangekondigde winstwaarschuwing en outlook verlaging? Voor de neutrale kijker was het een mooie vandaag: 3% lager openen, om vervolgens meteen te draaien naar een ruime plus. Want het valt nog mee?

Als een volslagen verrassing komt de winstwaarschuwing derhalve bepaald niet. De vraag was vooral hoe groot de neerwaartse bijstelling van de outlook zou zijn.

DSM-Firmenich rekent nu op een aangepaste Ebitda tussen de €1,8 - €1,9 miljard. Dat was vorig jaar op een pro forma-basis nog €2,27 miljard.



Het is vooral de vitaminedivisie die debet is aan de verlaagde outlook. Acties door concurrent Basf en een lagere marktvraag hebben voor aardig wat prijsdruk gezorgd.



Dit is enerzijds een materiële neerwaartse bijstelling, anderzijds waren de winstwaarschuwingen van concurrenten als Croda International en Lanxess aanzienlijk forser.



Tevens geldt - bezien althans vanuit onze eigen eerder deze maand berekende lagere taxaties - als een meevaller. Wij kwamen namelijk uit op een aangepaste Ebitda FY23 van €1,7 miljard.



De markt rekende zelfs op nog slechtere cijfers: de jongste consensus was op zoek naar een aangepaste Ebitda van €1,66 miljard.

Een en ander verklaart dat de koers van het aandeel stevig opveert op deze toch onvervalste winstwaarschuwing.

Slechte vitaminemarkt noopt tot winstwaarschuwing IEX Premium https://t.co/NDU9rxvRF5 via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) June 28, 2023



Accsys

Om met de deur in huis te vallen: analist Niels Koerts is zuinig over de trading update van Accsys, waarin hij tevergeefs naar de kasstroom zoekt en... hij kijkt er niet raar van op dat er nóg een emissie komt?!

Voor het lopende boekjaar gaat de markt er vanuit dat het bedrijf een positieve vrije kasstroom behaalt van slechts €5 miljoen. Om op middellange termijn serieus winstgevend te zijn, is het van belang dat de bouw van de fabriek in Hull alsnog wordt afgerond.



De productiecapaciteit moet immers omhoog om serieuze marges te behalen. Het probleem is alleen dat het minimaal €35 miljoen gaat kosten om dit project af te ronden en Accsys kennende komen hier nog wel de nodige miljoenen bij.



Het is de onderneming sinds de oprichting immers nog niet gelukt om een project binnen de begroting af te ronden. De vrije kasstroom en de balans van Accsys zijn simpelweg te zwak om de fabriek in Hull te financieren vanuit de eigen middelen.

Nu komt het en dat is zelfs twee keer:

De kans is dus levensgroot dat het bedrijf uiteindelijk weer met de pet rond moet. Of het management de bouw van de tricoyafabriek in Hull wil afmaken blijft ook onzeker.

Beleggingsrisicos Accsys blijven onverminderd hoog IEX Premium https://t.co/5vSRr7Iylt via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) June 28, 2023



Say it loud, beleg in de cloud?

Om van de AI boom te profiteren kunt in Big Tech beleggen, maar ook belende percelen als natuurlijk chippers. Wat dacht u echter van de cloud? Wat links- of rechtsom gaat AI voor weer een data-explosie zorgen en dat moet ergens (slim!) worden opgeslagen. Onze analist Ivo Breukink duikt er in:

De cloudmarkt wordt gedomineerd door Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure en Google Cloud Platform (GCP). Deze drie hebben ongeveer twee derde van de markt in handen. Door de schaal die deze bedrijven bereikt hebben, is het lastig om met ze te concurreren.



Er zijn nog meer bedrijven actief op de cloudmarkt. Zo zijn er softwarebedrijven zoals Oracle en SAP die hun producten voorheen op de eigen servers van klanten installeerden, maar die nu via de cloud aanbieden. Ook IBM - dat groot was in het verkopen van hardware - richt zich nu op het aanbieden van clouddiensten.



Het werken met AWS, Azure en GCP is behoorlijk complex. Daarom zijn er ook bedrijven zoals Snowflake die gebruiksvriendelijker clouddiensten aanbieden. Hun producten voor specifieke toepassingen draaien dan wel in de cloud van de eerder genoemde bedrijven.



Er zijn ook bedrijven die zich profileren als een cloudbedrijf maar zelf gebruik maken van de clouddiensten van een ander concern. Salesforce, dat bedrijfssoftware aanbiedt, is daar een mooi voorbeeld van. Het heeft zelfs een wolk als logo en noemt zichzelf 'cloud-based'. De software van Salesforce draait echter grotendeels op AWS.

Cloudmarkt staat garant voor nog jaren hoge groei IEX Premium https://t.co/eOdk8tRRve via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) June 28, 2023

Orange

Pech voor het Franse Orange. Dat mag van de EU concurrent Masmovil niet overnemen. Onze analist Peter Schutte concludeert:

In de Spaanse telecommarkt is Telefonica marktleider. In de vaste breedbandmarkt had Telefonica in april van dit jaar, toen het EU-onderzoek begon, volgens cijfers van sectorwaakhond CNMC:

Telefonica 34,2%

Orange 23,4%

Masmovil 18,9%

Vodafone 17,5%

In de Spaanse mobiele markt is dat:

Telefonica 27,7%

Orange 22,3%

Vodafone 21,7%

Masmovil 21,0%

Een samengaan van Orange Spanje en Masmovil zou Telefonica van de troon stoten in beide marktsegmenten. De fusiekandidaten hebben tot 4 september 2023 de tijd om de bezwaren van de EU weg te nemen.

Spanje is lange tijd een grote bleeder geweest voor het Franse telecombedrijf. In Q1 van 2019 begon de omzet te krimpen en pas sinds het derde kwartaal van 2022 heeft Orange Spanje die trend weten te keren.

Als de Spaanse fusie niet doorgaat, zou dat gezien de beoogde voordelen zeker een aderlating zijn voor Orange. Geheel onverwacht komen de bezwaren uit Brussel echter niet.

Het is niet onmogelijk dat Brussel alsnog akkoord gaat, al zal dat wellicht ten koste van bepaalde voordelen zijn. Gelukkig heeft Orange de Spaanse tak zelfstandig al flink opgeschud en mogen we voor dit jaar verder resultaatherstel verwachten.

Spaanse domper dreigt voor Orange IEX Premium https://t.co/6ajO30IfpK via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) June 28, 2023



Tot slot dit. Als u nou iedere dag de beurs volgt, weet dat u eigenlijk moet beleggen, maar het komt er maar niet van, moet u echt naar de extra beleggerspodcast luisteren. Het is in samenwerking met broker Trade Republic. Dat moet u ook doen, als u wel al belegt, maar van de regen in de drup bent gekomen.

Periodiek beleggen - bij voorkeur maandelijks - is een lange termjjn no-brainer. Het kan zelfs met een vast bedrag per maand zonder dat u zelf orders hoeft in te leggen. Want voor velen is dat eng en een struikelblok. Erik Mauritz van Trade Republic legt uit en Arend Jan Kamp van IEX is de ervaringsdeskundige.



Brede markt

Geklokt op het Amsterdamse slot met een keurig Europa en de Big Board is alweer van min naar plus gedraaid. Olie heeft ook een opvlieger en de dollar trekt behoorlijk aan. Powell is misschien net even havikser dan de markt dacht. De markt prijst nu voor 81% een rentverhoging in juli in. Gisteren was dat nog 76%



De rentes nog en het is weer meer van hetzelfde: de ene dag zoveel basispunten er bij, de volgende dag er weer af en per saldo is het zijwaarts.



Beursplein 5

Eerste bankenadviezen vandaag en het zijn er echt te veel om op te noemen:

Verhogingen zijn er voor ASMI, Besi, Van Lanschot, ASML en Prosus (2x)

Verlagingen zijn er voor DSM Firmenich (2x), Heineken en Just Eat Takeaway

De rest zijn herhalingen en klikt u op het plaatje voor details.



Verder nog iets? Zeker, er zijn veel forse uitslagen op het Damrak. De cyclicals liggen goed en begon deze slotcall er niet mee dat Wall Street misschien over een recessie heen kijkt?