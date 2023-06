Beleggerspodcast special: periodiek beleggen Bericht delen via: Kopieer link Partnercontent, Redactioneel, Educatie Categorie: Podcast

Beeld: Susy Cascado

Een must-listen podcast voor iedereen die nu wel eens echt rendement wil maken op de beurs met behoud van nachtrust. Niet de juiste marktvisie, de juiste aandelen gokken, of altijd op precies het goede moment timen of u moet kopen of verkopen zijn wat verreweg het gros van de mensen op lange termijn vermogen(sgroei) oplevert - dat zijn Vadertje Tijd en het fenomeen samengestelde interest – niets meer en niets minder! En het is net zo simpel als sparen om het als belegger zelf te doen. Hoe? In deze extra en speciale IEX BeleggersPodcast legt Erik Mauritz van de Duitse broker TradeRepublic uit hoe u dat het beste doet en waarom het zo goed werkt: maandelijks een vast bedrag beleggen in dezelfde tracker of exchange traded fund (ETF). Net zoals u spaart, of uw hypotheek aflost. Om te beginnen bij voorkeur in een breed gespreid (ESG-)wereldindexproduct, maar kiezen staat vrij. Beschermd tegen uzelf De grote voordelen van een vast bedrag beleggen zijn niet alleen het gemak en de rust. U bent ook nog eens tegen uzelf beschermd. Want voor uw vaste maandelijkse bedrag koopt u veel als de beurzen laag staan en weinig als de markten hoog staan. Bovendien komt u zo niet in verleiding om te gaan handelen. Dat scheelt weer impuls-aan- en verkopen. Erik betoogt waarom dit niet alleen dé manier is voor beginners met grote drempelvrees, het is ook ideaal voor wie alles zelf doet, links en rechts door de markt wordt ingehaald en zichzelf uitput. Hij wordt daarin enthousiast bevestigd door gastheer én ervaringsdeskundige Arend Jan Kamp - die al bijna twintig jaar zo belegt - maar ook kritisch bevraagd. Onder meer aan bod komen: Waarom is dit een geschikte manier van beleggen voor echt iedereen?

De statistiek is overduidelijk, maar waaróm doet bijna niemand het beter dan de brede markt?

De hoge, grote drempel van beurs, beleggen en een brokeraccount openen, om van een order inleggen nog maar te zwijgen

Wat zijn de do's & dont’s, valkuilen, nadelen en booby traps van deze manier van beleggen?

Tot slot, Trade Republic: wat is dat voor bedrijf en hoe verdient het zijn geld (aan u)? Kortom, u wordt veel wijzer in een half uur over hoe u zo veilig en rustig mogelijk écht vermogen opbouwt. IEX & Trade Republic podcast-special Opname: vrijdag 23 juni 2023

Deelnemers: gastheer Arend Jan Kamp (IEX) & gast Erik Mauritz (TR)

Techniek: Nina Termeer

De IEX Belegegrspodcast is ook te beluisteren via Spotify, Apple Podcasts en Google Podcasts

