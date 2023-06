DSM-Firmenich: kroniek van een aangekondigde outlookverlaging

Zie het plaatje hieronder, DSM-Firmenich opende nog -3% op de outlook-verlaging voorbeurs.



U ziet wat er nu op het bord staat: een plus, en een flinke ook. Hoe kan dat? Normaal (wat dat ook maar is op de beurs, want de beurs is zo leuk omdat die zelden normaal is) is een outlook-verlaging voor het hele jaar, die al halverwege het jaar wordt afgegeven, goed voor een dikke of zelfs double digit koersdaling.

Uiteraard is dat afhankelijk van het momentum, de marktbrede richting en het algehele sentiment, maar het kan er fors inhakken. Waarom dan niet, voorlopig althans, vandaag bij de Limburgs-Zwitserse tandem?

Ingeprijsd

Simpel? Het was al ingeprijsd. Zie de koers hieronder sinds de formele fusie (van de twee aandelen) dit jaar én de underperformance van 20% versus de AEX - in slechts ruim twee maanden. En dat gebeurde grotendeels zelfs al voor peer Croda op 9 juni ook al de verwachtingen verlaagde. Onze analist Martin Crum schreef toen:

Croda is op deelterreinen een concurrent van DSM, al is het concern wel een flink maatje kleiner. Dat betekent dat ook DSM-Firmenich geconfronteerd zal worden met voorraadafbouw, en de taxaties de komende dagen neerwaarts zullen worden bijgesteld.

Nu komt het:

Wij lopen daar alvast op vooruit en schroeven onze verwachting voor de omzet, Ebitda en nettowinst voor zowel FY23 als (beperkt) FY24 terug.

Met hoeveel dan? Daarvoor moet u het stuk lezen. Even verderop concludeert Martin, die zich dus vanochtend echt niet van schrik in zijn koffie verslikte:

DSM is minder cyclisch dan voorheen, minder cyclisch dan ooit zelfs, heeft de laatste cyclische activiteiten op tijd voor de hoofdprijs van de hand gedaan, maar zal zich niet geheel kunnen onttrekken aan de huidige trend dat afnemers aan het destocken zijn, in anticipatie op een lagere vraag.



Sterker, DSM(-Firmenich) ligt al veel langer slecht, maar nu wordt het puzzelen. Het onvolprezen Refintiv Datastream laat ons helaas in de steek, want deze dataleverancier plakt niet de hele DSM-historie onder de nieuwe naam. Dit is het kunst- en vliegwerk dan sinds de aankondiging van de overname/fusie/cadeau geven sinds mei 2022:



Gevalletje 'bezit van de zaak'?

Een gevalletje reversed bezit van de zaak einde vermaak dus en vanaf nu kunnen we met een schone lei verder? Nee, er is nóg een donkere wolk. Er loopt een pan-Europees onderzoek naar mogelijke kartelafspraken in deze kleine (ons-kent-ons), maar lucratieve geur- en smaakstoffensector. Er was zelfs een inval bij Firmenich.

Een verdenking is nog geen door de rechter bewezen schuld, maar betekent in principe wel een korting of discount op de beurs, want: mogelijke straf en boete. Citaat Bloomberg van 8 maart dit jaar:

Fragrance firms across Europe risk potentially hefty fines after prosecutor raids over concerns companies including Givaudan SA and Symrise AG colluded over price to supply scents and ingredients.



The European Commission carried out the unannounced inspections at the premises of Givaudan, Symrise as well as International Flavors & Fragrances Inc. and Firmenich International SA, whose scents and ingredients are used in household and personal care products.



Swiss, UK and US regulators were involved in the raids and also “sent out formal requests for information to several companies active in the same sector.”

Kortom, waar DSM beoogde met deze op de beurs omstreden overname van Fimenich (want DSM wilde wel heel erg graag en tekende bij alle Zwitserse kruisjes, is de consensus) zijn lange tocht van super cyclical naar super defensial af te ronden, komen de aandeelhouders er vooralsnog berooid vanaf.

Want oh ironie, het is toch weer de (economische) cyclus die nu haar business raakt. En flink ook, getuige die outlookverlaging.