Het is tech wat de klok slaat voorbeurs en DSM die alarm slaat

De AEX indicatie staat +0,5% na een lekker tech dagje op de Big Board, maar het H2 winst- en omzetwaarschuwingenseizoen H1 2023 is begonnen.

Met DSM-Firmenich welteverstaan en bedankt dan maar en hier leest u het Nederlandse bericht.



Er is meer nieuws, de VS chippers gingen 3% onderuit nabeurs (Nvidia, AMD en de rest). We wachten op nieuws van of over ASML, want daar komt het nu wel op neer.

The Biden administration is considering new restrictions on exports of artificial intelligence chips to China, as concerns rise over the power of the technology in the hands of U.S. rivals https://t.co/V2K4IERDnJ — The Wall Street Journal (@WSJ) June 27, 2023



Bloomberg nog even over de opvallende Amerikaanse macrodata gistermiddag, waardoor ook de AEX draaide. Citaat:

The US economy is beating expectations, further reducing the likelihood of recession. New home purchases jumped 12.2%, the fastest annual rate in more than a year, durable goods orders climbed and consumer confidence reached the highest level since early 2022. The data support speculation of another Fed hike.

Het overzicht nu:

Europese futures openen +0,1% à +0,5%

De Amerikaanse staan vlak (Dow Jones) via -0,2% (S&P 500) en -0,3% (Nasdaq 100)

In Azië gaat de Nikkei 225 weer hard (+1,9%), Taiwan staat ook nog +0,3%, maarde Chinese beurzen en Korea staan lager. De Hang Seng tech Index miezert nog net 0,3% hoger

Alibaba -1,8%

Tencent -1,4%

TSMC +0,4%

Samsung -0,3%

De volatiliteit (CBOE VIX Index) staat -3,6% op 13,7 en de BofA MOVE Index (obligaties) staat +1,7% op 110,9

De dollar daalt 0,1% naar 1,0953

Goud staat biljartvlak, olie dikt 0,6% aan en crypto daalt 0,8% à 1,6%. Bitcoin doet nu op $30.449,29

De rentes nog:



Als dit alweer de dip was in de Nasdaq 100... De index staat maar liefst +36,6% dit jaar:



De grafiek van de chippers ziet er nog beter uit, ofwel dit is de Philadelphia Semiconductor Index (SOX). Die deed gisteren +3,6%(!) en staat dit jaar al +43,9%.



Opgelet, hier alle stijgers en dalers en het is minder voorspelbaar dan misschien gedacht. Big Tech komt u verdwaald in alle rijtjes tegen, Nvidia is niet eens stijger van de dag en NXP ligt goed, met bijvoorbeeld Texas Instrument juist een van de achterblijvers in de SOX. Alphabet daalde zelfs.



Intussen in China, want de Hang Seng Tech Index doet niks dit jaar:



Dan dit, misschien maakt u zich ook zorgen dat slechts een paar aandelen de markt dragen (dit jaar) als Big Tech, met Alphabet, Amazaon, Apple, Meta, Microsoft, vooral Nvidia natuurlijk en Tesla. Vergelijk het met de AEX, die dankzij ASML de afgelopen tien jaar ofzo beter dan de meeste Europese indices.

Bloomberg heeft harde data van een professor die heeft uitgezocht dat dit altijd zo is. Slechts een handvol aandelen slaan altijd de trom. Kortom, waar u zich ook maar druk over maakt in de huidige markt, vinkt u deze af:

For people looking on anxiously as stock wealth converges in an oligarchy of high-tech juggernauts, some perspective: It’s nothing new.

Arizona State University finance professor Hendrik Bessembinder made waves six years ago with research showing that because companies like Apple and Exxon Mobil trounced their peers by so much in terms of returns, less than 4% of stocks trading since the 1920s have generated a majority of the market’s upside.

His new study raises the possibility the situation is becoming more entrenched: While five stocks were responsible for 10% of the wealth expansion through 2016, the number shrank to four in 2019 and is just three today.



De bron:

It's not unusual for a handful of stocks to drive most of the market's gains — in fact it's been that way for almost a century https://t.co/Ygf0Gp0PSU — Bloomberg Markets (@markets) June 27, 2023



Gisteren al gemeld, de Amerikaanse EV start-up vraagt faillissement aan (ruim 99% onder de top) en net als bij eerder Bed Bath & Beyond valt er op de beurs dan genoeg te halen. Als u denkt dat u slimmer bent dan de verzamelde wereldwijde trading desks.... kunt u gaan ontdekken dat dit niet zo is.

Heel verleidelijk, maar dit is dus beslist geen aanrader om u hiermee te gaan bemoeien. En wat een drama. Toeval of niet, kijk nog even naar dat Nasdaq 100 overzicht. Er waren meer EV-aandelen gisteren die vlogen.



Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren.

08:05 Duits consument negatiever gestemd

08:03 Licht hogere opening AEX voorzien

07:50 Beursblik: Jefferies blijft positief over vooruitzichten Inpost

07:45 DSM Firmenich verlaagt outlook 2023

07:27 Inflatie Australië koelt af in mei

07:08 Europese beurzen openen naar verwachting hoger

07:00 Beursagenda: buitenlandse fondsen

07:00 Beursagenda: macro-economisch

06:59 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

27 jun Beursblik: Jefferies verhoogt koersdoel Prosus

27 jun Beursupdate: AEX op Wall Street

27 jun Wall Street sluit hoger

27 jun Olieprijs daalt

27 jun UBS ontslaat 35.000 medewerkers van Credit Suisse - media

27 jun Wall Street op winst

27 jun Europese beurzen sluiten licht hoger

27 jun Jaarvergadering Almunda keurt alle agendapunten goed

De AFM meldt deze shorts:



Wie denkt dat met die rit gisteren Just Eat Takeaway... Niet dus.



De agenda:

00:00 PB Holding (Stern) - Jaarvergadering



08:00 Consumentenvertrouwen - Juli (Dld)

08:45 Consumentenvertrouwen - Juni (Fra)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

16:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

00:00 ECB-symposium Sintra (Por)

00:00 Resultaat stresstesten Federal Reserve

En dan nog even dit

Meevallers dus gisteren:

WATCH: US stock indexes rebounded from a recent losing streak as upbeat economic data soothed investor worries about an imminent recession triggered by the Federal Reserve's aggressive interest rate hikes https://t.co/J5Ci6LYwv8 pic.twitter.com/3H94nmjqZH — Reuters Business (@ReutersBiz) June 28, 2023



Gelukkig, iedereen buiten de Amsterdame ring kan ook weer meedoen:-)

WATCH: Google parent Alphabet is delivering internet service to remote areas using beams of light https://t.co/i9rQscfFy5 pic.twitter.com/ZTq8p9N85i — Reuters Business (@ReutersBiz) June 28, 2023



35.000 m/v!

UBS is planning to cut more than half of Credit Suisse’s workforce starting next month as a result of the bank’s emergency takeover https://t.co/yPyYQrhFlJ — Bloomberg Markets (@markets) June 27, 2023



Meer dan interessant verhaal, maar geen namen, ofwel mogelijke stock picks:

Xi Jinping's government is trying to catch up to the US in the AI arms race, but Chinese demos make it clear there's a long way to go https://t.co/5KagewCkrJ — Bloomberg Markets (@markets) June 28, 2023



Wist u dat de verschilen zo groot waren?

Here's how much high earners in New York, San Francisco, and Chicago stand to save from a move to Miami https://t.co/leyjuR1ghl — Bloomberg (@business) June 28, 2023



Heel leuk, maar zou het ding ook weten om te gaan met de Amsterdamse knip?

Amazon's Zoox has started testing its driverless robotaxi on the streets of Las Vegas in a step toward a commercial launch https://t.co/GxvGIiVcld — Bloomberg Markets (@markets) June 28, 2023



Niemand die tegen dez graaiflatie protesteert, alles verkoopt grif uit:

As concert tickets soar, crowds across Asia are flocking to see marquee names, while recreation and culture prices in the UK are hitting new highs https://t.co/VsOlHfrdug pic.twitter.com/NhAX1FMvzC — Reuters Business (@ReutersBiz) June 28, 2023



Veel plezier en succes vandaag.