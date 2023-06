Slotcall: Red Bull-momentje AEX, toch recessievrees en het woord 'deflatie' valt

De AEX had halverwege de middag een Red Bull- of Cup-a-Soup-momentje. Even leek alle fut eruit, maar met frisse energie kwam er na een eindsprintje toch een - voor deze tijd - ruime plus van 0,40% op het bord.

Sterspeler van de dag in de AEX was Prosus dat vanaf 9:00 uur soeverein aan de leiding ging. De investeringsmaatschappij heeft de kruisverbanden met moederbedrijf Naspers vereenvoudigd en creëert daarmee meer ruimte om het toch al riante aandeleninkoopprogramma op volle toeren door te zetten. Het aandeel noteert 6,2% in de plus.

Aandeleninkoopprogramma Prosus draait op volle toeren IEX Premium https://t.co/Dn2BlV5cdF — IEX.nl (@IEXnl) June 27, 2023

Opvallend genoeg moest Prosus op het Damrak wel één stijger voor laten gaan, en daar had het zelf misschien wel een aandeel in. Just Eat Takeaway ging maar liefst 7% in de plus, zonder dat het zelf met nieuws kwam. Prosus meldde vanochtend wel dat het het belang in JET-concurrent Delivery Hero heeft uitgebreid. Prosus zegt 'overtuigd van de vooruitzichten' voor Delivery Hero te zijn.

Positieve cijfers, sombere economen

Het Amsterdamse herstel werd geholpen door Wall Street dat in de plus opende - en waar het economische nieuws opvallend positief is. Neem nou de New Home Sales, in de woorden van onze marketwatcher Arend Jan Kamp, "zo'n cijfer waar u alleen naar kijkt als het een keer flink van de consensus afwijkt". Zoals vandaag dus.

Er worden flink meer huizen verkocht in de VS, terwijl de hypotheekrente toch behoorlijk is gestegen. Ook het consumentenvertrouwen zit in de lift, allemaal bemoedigende signalen over de Amerikaanse economie. Gaan de Amerikanen die recessie dan toch vermijden?

Het is het grote vraagstuk van dit moment, waarbij vooral wordt gekeken naar de centrale bank. Een veerkrachtige economie kan de inflatiedruk weer verhogen en dat betekent dat de Fed misschien wel moet blijven verkrappen - en in ieder geval nog niet kan gaan verruimen.

De experts hebben vandaag hun sombere pet op: analisten van HSBC zien de recessie nog dit jaar komen in de VS - met Europa er achteraan in 2024. En een zeker serieus te nemen expert, Jeremy 'Stocks for the Long Run' Siegel, kondigt niet alleen een (milde) recessie aan, maar ook maar vast het einde van de rally.

Wharton professor Jeremy Siegel warns the US stock rally may end soon - and expects a mild recession within months https://t.co/2C8evLjpaD — Markets Insider (@MktsInsider) June 27, 2023

'Wat er ook gebeurt'

Ondertussen in Europa zijn de centrale bankiers gezellig bijeen in het Portugese Sintra, en is inflatie uiteraard het belangrijkste topic. Hoewel, volgens econotwitteraar Jeroen Blokland ligt inmiddels zelfs deflatie op de loer.

#Inflation update!

The odds that we will see #deflation in the Eurozone as early as this year are rising rapidly.



- #Spain's producer prices are down almost 7% from a year ago.

- Historically, the correlation between producer and consumer price inflation has been strong.

- Also… pic.twitter.com/JD2d8xpk33 — jeroen blokland (@jsblokland) June 26, 2023

Christine Lagarde, die vandaag sprak, ziet de gevaren vooral nog aan de inflatiekant, dus ga er gerust van uit dat de ECB de voet voorlopig niet van de rem gaat halen. Of dat verstandig is/was, zullen we later pas weten.

ECB’s Lagarde: Inflation In The Euro Area Is Too High

- The Second Phase Of The Inflation Process Is Now Starting To Become Stronger.

- The Effect On Inflation From Rising Wages Has Recently Been Amplified

- We'll Continue To Raise Rates In July — LiveSquawk (@LiveSquawk) June 27, 2023

Mogen we 'come what may' zelfs zien als de Lagarde-versie van 'whatever it takes'?

ECB'S LAGARDE: WE ARE COMMITTED TO REACHING INFLATION GOAL COME WHAT MAY. — First Squawk (@FirstSquawk) June 27, 2023

En wat denkt u ervan?

In een markt met zulke tegenstrijdige signalen, waar de macro's en cijfers ook voortdurend verschillende kanten op wijzen, is het lastig navigeren. De start van het tweede halfjaar is daarom een mooi moment om eens te peilen hoe de vlag er bij u bij hangt. Bent u nog een beetje positief of verwacht u er niet zoveel van in de rest van dit jaar? En op welke aandelen zet u wel en niet in? U kunt dat nu laten weten in onze peiling van het Nationale Beleggerssentement.

Stem op uw favoriete AEX-aandelen voor juli IEXnl https://t.co/7pEI0dOUmW — IEX.nl (@IEXnl) June 27, 2023

De brede markt

Overgwend groene borden in Europa, met uitzondering van de Bel20, die 0,75% inlevert, dankzij onder andere Argen-X, Sofina en een daling van superzwaargewicht AB Inbev. In Duitsland liggen de industriële en auto-aandelen er niet sterk bij.

De olieprijs is weer aan het dalen, en ook goud weigert dienst. Bitcoin cruiset soeverein boven de 30K-grens.

De rentes

De rentemarkt gedraagt zich keurig in lijn met de beurs: kleine plusjes overal.

Het Damrak vandaag

De Top- en Flop3 van vandaag:

Prosus kon de stijging van vandaag wel even gebruiken, maar is niet de koning van het Damrak

Dat is Just Eat Takeaway, dat die stijging nog beter kon gebruiken

NN Group (+1,7%) krijgt een koopadvies van Deutsche Bank

Brussel gaat voor een Spaanse telecomfusie liggen; KPN stijgt met 1,1%

Zowel ABN Amro (0,9%) als ING (+1,1%) kunnen vandaag met de kopgroep mee

Zwakke dag voor de chippers, met ASML (+0,36%) als enige nog in de plus

Heineken (-1,4%) bungelt onderin de AEX na een koersdoelverlaging

Accsys (+2,9%) gaat goed op cijfers en moet in de smallcapdivisie alleen stuiterbal Azerion en Avantium voor zich dulden

Want dat Avantium krijgt een Amerikaans stempel van goedkeuring en schrijft 3% bij

De agenda voor morgen

De agenda-items bevatten morgen geen notoire maeket movers, maar de macro-cijfers kunnen wel weer nieuwe recessie/geen recessie-indicaties geven.

PB Holding (voorheen Stern) - Jaarvergadering

IEX Group - Jaarvergadering

ECB-symposium Sintra (Por)

08:00 Consumentenvertrouwen - Juli (Dld)

08:45 Consumentenvertrouwen - Juni (Fra)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

16:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

Resultaat stresstesten Federal Reserve

