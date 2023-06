Prosus voorbeurs, straks ECB en er kán (AI-)techdraai in de maak zijn

De AEX-indicatie is 0,3% na wat een draai kán zijn op de Big Board in New York.

Daar lieten de AI-aandelen het fors afweten ten opzichte van de typische blue chips. De agenda kent jaarcijfers Prosus en er zijn semi-belangrijke Amerikaanse macrodata. En er is de hele dag een ECB-symposium met om 10:00 uur een speechende president en Isabel Schnabel is om 14:00 uur de andere grotere naam.

Europese futures open 0,3% à 0,8% hoger

De Amerikaanse staan +0,3%

Over de-coupling gesproken? Waar Amerikaanse (big) tech gisteren slaag kreeg, gaat die uit China de andere kant uit. De Hang Seng Techindex stijgt zelfs met 2,2%. In Azië plussen de Chinese markten (Hang Seng zelfs +1,8%), en Japan (-0,5%), Korea (-0,1%) en Taiwan zakken (1,0%).

Alibaba +0,6%

Tencent +2,2%

TSMC -0,4%

Samsung +0,1%

Alibaba +0,6% Tencent +2,2% TSMC -0,4% Samsung +0,1% De volatiliteit (CBOE VIX-index) staat +6,0% op 14,3% en de BofA MOVE-index (obligaties) doet +3,1% op 109,0

De dollar zakt 0,1% naar 1,0921

Goud loopt 0,1% op, olie stijgt 0,8% en crypto Bitcoin doet het nu op $30.345,79

De rentes bewegen dagelijks fors, maar per saldo niets.



Draaien we? Misschien. Gisteren daalde de Nasdaq 100 veel harder dan de defensieve Dow Jones, waar het deze lente precies andersom was. Uitgerekend de grote stijgers onder de met AI geassocieerde tech-fondsen voerden de daling aan en flink ook. De achtergebleven tech deed het juist veel beter dan de brede markt.



Dit zijn de maximale intradagbewegingen in de Nasdaq 100. Ja, het mag wel weer eens en ook de volatiliteit gisteren duidde er wellicht op, maar het is hooguit nog maar het begin van een dip. Als u echter koerswinst wil halen met tech, moet u anticiperen en zeker niet afwachten.



Meer tech: Prosus rolt net door met cijfers en helaas geen tijd nog voor een eerste oordeel.



Moeder Naspers en Prosus veranderen ook de structuur:



Accsys is er ook nog met cijfers:



Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren met onder andere ForFamers dat 6,5% van de aandelen intrekt.

07:52 AEX start handelsdag vermoedelijk in het groen

07:23 Avantium ontvangt erkenning voor productie bioplastics

07:16 ForFarmers trekt bijna 6 miljoen aandelen in

07:02 Europese beurzen openen naar verwachting hoger

06:54 Beursagenda: macro-economisch

06:53 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

06:53 Beursagenda: buitenlandse fondsen

26 jun Beursupdate: AEX op Wall Street

26 jun Wall Street lager gesloten

26 jun Olieprijs licht hoger gesloten

26 jun Wall Street koerst af op lager slot

26 jun Europese beurzen vrijwel vlak gesloten

De AFM meldt deze shorts met...:



Vrijdag is Alfen-CEO Marco Roeleveld te gast op onze IEX Beleggersdag. Hoe kijkt hij hier tegenaan?



De agenda:

00:00 Prosus - Jaarcijfers

00:00 Accsys - Jaarcijfers



14:30 Orders duurzame goederen - Mei (VS)

15:00 Huizenprijzen Case Shiller - April (VS)

16:00 Consumentenvertrouwen CB - Juni (VS)

16:00 Nieuwe woningverkopen - Mei (VS)

00:00 ECB-symposium Sintra (Por)

En dan nog even dit

Gisteren was het dus even precies andersom als vrijwel geheel de afgelopen lente, nu technologie in de hoek:

The Nasdaq slumped on Monday as investors sold shares of technology companies that have outperformed this year and the final trading week of the first half commenced.



The Dow closed mostly flat.

The S&P 500 fell 0.45%.

The Nasdaq dropped 1.16%. https://t.co/Xgpyz5Kpun pic.twitter.com/ETHMjzLlPv — CNBC (@CNBC) June 26, 2023



Verrassend?

WATCH: Aston Martin reached a deal that will give US electric vehicle maker Lucid Group a 3.7% stake in return for access to its ‘high performance’ technology, sending its shares up nearly 15% after the announcement https://t.co/6pVyJBDaov pic.twitter.com/2TSxHOGuvp — Reuters Business (@ReutersBiz) June 27, 2023



-6,1% gisteren, het gaat altijd van dik hout. Dit weekend zijn er verkoopcijfers over H1.

WATCH: Tesla shares have soared about 70 percent over the past two months and more than doubled this year, which has prompted some analysts to question its valuation and downgrade the stock https://t.co/noaktnYHi4 pic.twitter.com/bdQJLGWAVy — Reuters Business (@ReutersBiz) June 27, 2023



Veel AI-aandelen kregen dus op hun donder gisteren, Nvidia -3,7% en Snowflake zelfs -4,7%.

Snowflake, a cloud data analytics company, is partnering with computing company Nvidia to allow customers ranging from financial institutions to healthcare and retail to build AI models using their own data. More here: https://t.co/NtnbcAEoUR pic.twitter.com/s6RvJKDXEa — Reuters Business (@ReutersBiz) June 27, 2023



Het is Japan inderdaad menens:

From @Breakingviews: A Japanese state-backed fund’s purchase of semiconductor materials maker JSR will help Tokyo bolster its technology supply chains, says @mak_robyn https://t.co/vIErxkuocP — Reuters Business (@ReutersBiz) June 27, 2023



We moeten maar eens goed naar de Indiase beurs en aandelen kijken:

India’s consumer technology stocks are on a tear this year, handsomely beating their larger rivals in China https://t.co/STafw0gW7l pic.twitter.com/ADvLMmsfHN — Bloomberg Markets (@markets) June 27, 2023



Sign of the times!

HSBC's move to ditch its 45-floor Canary Wharf tower in favor of a much smaller development in central London is one of the most visible examples yet of an office downsizing trend that's rocking commercial real estate markets globally. More here: https://t.co/E7NznWFRKw pic.twitter.com/sD6T3xIm0j — Reuters Business (@ReutersBiz) June 27, 2023



Veel plezier en succes vandaag.