Nog geen fundament bij vastgoedsector

De vastgoedsector heeft een aantal uitdagende jaren achter de rug. Nadat het coronavirus ervoor zorgde dat een deel van de kantoorruimte overbodig is geworden en het aantal winkelfaillissementen is toegenomen, is afgelopen jaar ook de rente nog eens flink opgelopen.

Als de rentetarieven stijgen, worden leningen duurder en kan de toegankelijkheid van financiering voor potentiële kopers of ontwikkelaars afnemen, wat de vraag naar vastgoed kan beïnvloeden. De koersen van veel vastgoedfondsen hebben de afgelopen tijd dan ook onder druk gestaan.

De vastgoedsector is sterk afhankelijk van de economische gezondheid. Binnen de economische cyclus draait de vastgoedsector als één van de laatste categorieën weer omhoog. Als de aandelenmarkten al flink op stoom zijn, volgen pas in een later stadium ook de vastgoedaandelen.

Europese Vastgoedsector

De Euro Stoxx Real Estate sectorindex volgt het koersverloop van de Europese vastgoedmarkt. Deze index staat vanaf medio 2021 flink onder druk. Lagere toppen en bodems wijzen op aanhoudende zwakte.

Onlangs heeft de sector een nieuw dieptepunt neergezet en lijkt de dalende fase te worden hervat. Enig lichtpuntje in de grafiek is dat de kracht van de trend wat lijkt af te nemen. Terwijl de koers namelijk een nieuw dieptepunt neerzette, heeft de MACD-momentum indicator een hogere koersbodem gevormd.

Deze divergentie zou een mogelijke bodem kunnen inluiden, maar hiervoor dient de index wel de dalende trend af te breken. Pas bij een duidelijke terugkeer boven de 200-dagenlijn, zal het beeld wat opklaren.

Vonovia is bijna driekwart van zijn beurswaarde kwijtgeraakt

De daling van de sectorindex komt voor een groot deel op het conto van het grootste vastgoedfonds uit de index, Vonovia.

Vonovia SE is een Duits vastgoedbedrijf en een van de grootste woningverhuurders in Europa. Het bedrijf heeft een brede portefeuille van residentieel vastgoed, met de nadruk op woningen.

De koers van Vonovia is sinds eind 2021 hard teruggevallen, waardoor het concern bijna driekwart van zijn beurswaarde is kwijtgeraakt.

De sterk dalende trend is nog altijd intact en de nieuwe lagere koersbodem heeft de weg vrijgemaakt richting nieuwe dieptepunten.

Lees ook de laatste fundamentele analyse: Wederom flinke afboeking bij Vonovia

Unibail-Rodamco-Westfield: koers stabiliseert zich

Het grootste beursgenoteerde vastgoedfonds in Nederland is "Unibail-Rodamco-Westfield" (URW). URW is een internationaal vastgoedbedrijf dat gespecialiseerd is in winkelcentra en commercieel vastgoed.

De verkoopdruk bij URW is een stuk minder groot dan bij het sectorgemiddelde.

De koers van Unibail-Rodamco-Westfield gaat stabiliseren. Binnen de dalende trend worden toppen en bodems op gelijke niveaus gevormd. Dit geeft aan dat kopers en verkopers elkaar wat meer in evenwicht gaan houden.

Voor een technische verbetering is het wachten op een uitbraak buiten de dalende trend, gevolgd door een slotstand boven de weerstand van €63,07 (gevormd op 3 februari). De steun ligt rond €42,06 (de bodem van 2 juni).

Lees ook de laatste fundamentele analyse: Dividend blijft onzeker bij Unibail-Rodamco-Westfield



Lees dit artikel van de IEX Beleggersdesk: "Vastgoedsector wacht verdere correctie"