Vooruitblik: Russische beren, tech-stieren, S&P shorters, het R-woord en venijnige agenda

Wat hadden de koersen gedaan als dit tijdens een doordeweekse dag was gebeurd...?

Waarschijnlijk ook draaien en keren van risk-off naar risk-on, maar hoe en wat precies laat zich raden. Wat ook de (wat meer) langere termijn gevolgen zijn van de - ja, wat is het? - semi-opstand of staatsgreep in Rusland is een groot vraagteken. Niet alleen politiek, maar ook voor vooral energie- en grondstofprijzen.

De enige min of meer vergelijking die er mogelijk is, is de mislukte Russische staatsgreep van oude communistische ijzerveters van 19 tot en met 21 augustus 1991. Dat was net na de Koude Oorlog en slechts maanden na de Eerste Golfoorlog. U ziet dat destijds beide gebeurtenissen een reactie uit het boekje kenden.

Ofwel, een dikke AEX daling op het moment van, waarna het er weer uit liep. Uiteindelijk is dit logisch, want een beursindex prijst per saldo de bedrijfswinsten in en niet geopolitiek.



Hier beeld van de olieprijs (West-Texas Light Intermediate, WTI) uit die jaren. Die Golfoorlog hakte er heel wat harder in dat die amateuristische staatsgreep, die al na drie dagen was geflopt. Wel deed WTI die eerste dag +8,5%, maar ook dat was binnen drie dagen weer weg.



Is de Russische president Vladimir Putin nu aangeschoten wild? Komt er een machtsstrijd in het Kremlin, heeft het Russische leger nog zin om in de Oekraïne te vechten, wie gaat er over het nucleaire arsenaal en hoe beoordeelt Beijing de situatie? Vragen vragen en nog meer vragen en wordt vervolgd.

H1 zit er op en u krijgt weer de groeten van Big Tech

Over tot de orde van de dag dan maar? Het is de laatste week van H1 2023 en eerst maar even een blik op de standen. Het is eigenlijk een prachtig beleggingsjaar, want zeker herbelegd heeft de AEX haar langjarig bruto gemiddelde van ruim 10% al ruim op het bord. En ja, technologie-index Nasdaq 100 weer, hé?

Dankzij de AI fantasie speren de koersen van met name de Big Tech fondsen door het plafond onder leiding van Nvidia. Daarmee wordt ook de S&P 500 op het droge getrokken, want zonder stond die index misschien wel in de min dit jaar.



We mogen aannemen dat Den Haag alles op alles zet om behalve TSMC ook Nvidia naar Nederland te halen? Zet maar bij ASML om de hoek neer en Brabant heeft absolute wereldheerschappij! Over ASML gesproken, volgens Bloomberg wordt deze week meer duidelijk wat ze wel en niet naar China mag exporteren.

Bladert u even rustig door de folder en ligt de lat momenteel niet bij die Twinscan NXT:2000i? Wellicht meer hierover vrijdag op de IËXBeleggersDag als Jos Benschop, Senior Vice President Technology, ons gaat vertellen hoe het bedrijf Moore's Law in ere gaat houden. Tenminste, daar rekenen we op, Jos :-)

Even terug naar de koersen, het Damrak is er ook op vele verschillende snelheden. Kijk niet raar op als hele volksstammen onder ons én Besi én Just Eat Takeaway hebben. OK. de chippers doen goed, maar verder is het een rommelpotje: waarde, groei, cyclisch en financieel bewegen dwars door elkaar heen.



Defensief versus groei

Hier het beeld op de Big Board met moeizame defensieve fondsen en vliegende chippers en techies..



... en waar blijft de dip, correctie of sell-off, zodat ik eindelijk weer kan bijkopen zonder de hoofdprijs te hoeven betalen, denkt u misschien? U bent niet de enige. Er wordt geshort om het leven en dat is risicovol in een markt waarin ieder moment een tech-fonds omhoog kan spuiten op AI headlines. Citaat Bloomberg:

Short sellers are ramping up bets against US stocks even as paper losses on the positions surpass $100 billion.



Total US short interest, or the amount traders have spent betting against US equities, exceeded $1 trillion this month as the S&P 500 Index extended its advance, S3 Partners LLC data show. The tally reached the highest since April 2022 before retreating slightly with stocks down for a third straight day.



The contrarian bets signal that some traders have concluded the S&P 500’s roughly 14% rally in 2023 will run out of steam, and they’re enduring steep losses as they wait for the market to turn in their favor. On paper, the positions are down about $101 billion this year, according to S3.

Grootste risico is natuurlijk dat de markt wel AI-fantasie inprijst, maar dat de omzetten er niet, of veel te weinig komen. Zo ging de dotcomhype uiteindelijk compleet de mist in. De analisten voorzien gelet op hun verwachtingen ook nog niet dat, net als bij Nvidia, de omzetten nu al door de ramen naar binnen waaien.

Er is wel een heel groot verschil tussen de AI hype nu en de internet frenzy rond 25 jaar geleden. Het zijn nu de grote (Big Tech) fondsen zelf die de revolutie aanvoeren. Destijds waren dat vooral start-ups, die hun eigen glimmende folders en mooie verhalen niet wisten waar te maken.



Misschien was deze Tulpenbolmanie-achtige waanzin zelfs de finale van de grote bull market 2009-2021, want daarna begon de eerste, echte bear market sinds 2009. En zo klopt het allemaal weer precies.

Enorme waarderingsverschillen

Niet alleen gáát die Nasdaq 100 weer het hardst van iedereen, het is ook nog eens met afstand de duurste index. Hier de koerswinstverhoudingen op basis van de twaalfmaands verwachtingen voor een handvol indices.

AEX 14,5

Euro Stoxx 50 12,0

S&P 500 18,9

Nasdaq 100 26,6

Hang Seng 9,3

MSCI World Index 16,9

Over decoupling gesproken... De VS is dus twee keer zo duur dan China en de helft duurder dan EU-aandelen. Shell is echt niet het enige Europese bedrijf hoor, dat ze zich druk maakt om het verschil in waardering in vergelijking met haar Amerikaanse concurrenten. Kom maar met die biedingen lijkt het plaatje bijna te zeggen?



Of het bedrijfsleven denkt nu defensief en niet offensief, want de dramatische inkoopmanagersindices van vrijdag maken duidelijk dat een wereldwijde recessie onontkoombaar is. En vrijdag komt China door en dan weet u genoeg, want ook daar kijkt de hele wereld met argusogen naar. Opletten voorbeurs dus.



De vroegcyclische Koreaanse economie kraakt namelijk ook in haar voegen:

Houd echter altijd het oog op de bal voor een mogelijke draai en misschien was die er deze week al. Wat is vroegcylischer dan de Koreaanse chipexport en nu maar hopen dat dit een trendbreuk is en geen false move.



Oh die inflatie, hardnekkige inflatie

Er zit deze week meer in het vat, want donderdag is Duitse inflatie over juni. Die wordt zelfs hoger verwacht dan over mei en u weet hoe de ECB intussen denkt. Inflatiebestrijding gaat daar even voor de economie, net als bij de Fed.



De EU inflatie voor deze maand komt een dag later naar verwachting wel lager uit.



Nog even de formaliteiten om u helemaal bij de praten. Die rottige rotinflatieverwachtingen voor euro en dollar zakken maar niet terug tot de beroemde 2%. Fed en ECB waren ook gewaarschuwd dat de term hardnekkig bij inflatie hoort, maar ze wisten het beter en nu moet de bestrijding toch ten koste van de economie.



Er komen meer kwartjes verhoging aan, zie hier het huidige oordeel van de markt over het volgende Fed rentebesluit. Verder dan dit extra kwartje gaat het echter niet voor de rest van het jaar.



Prosus

Op de valreep van H1 komt Prosus nog met Q1-cijfers. Helaas geef Refinitiv geen consensus, maar zie hier wat onze analist Niels Koerts een paar weekjes terug schreef.

Omdat we Tencent niet actief volgen, bepalen we de netto intrinsieke waarde van Prosus op basis van de beurswaarde van de Chinese techgigant. Ten opzichte van onze vorige update in april is de waarde van het belang dat Prosus heeft in Tencent met 9% gedaald tot €99,2 miljard.



Dat komt overigens niet alleen doordat de koers van Tencent onder druk staat, maar is ook omdat Prosus stug doorgaat met het afbouwen van zijn belang in de techgigant. Het geld zet de Zuid-Afrikaanse holding in om eigen aandelen in te kopen.



Met succes, want hierdoor is de netto intrinsieke waarde per aandeel slechts fractioneel gedaald tot €105,97. We handhaven onze holdingdiscount van 25%, waardoor ons koersdoel voor Prosus afgerond naar boven uitkomt op €80.



De Zuid-Afrikaanse holding noteert tegen een discount van ruim 35% ten opzichte van de netto intrinsieke waarde. Deze hoge discount biedt Prosus de gelegenheid om op een zeer aantrekkelijk niveau eigen aandelen in te kopen. Dat schept waarde voor beleggers.



Prosus is daarom het ideale vehikel om positie te nemen in Tencent. Daarmee krijgen beleggers immers exposure aan de Chinese techindustrie, nota bene tegen een aantrekkelijke korting. We zien al met al geen aanleiding om het Buy-advies te wijzigen.

Intussen doet Prosus geen twintig keer de verwachte winst meer.



Dow Jones component Nike is er deze week ook nog met cijfers en is er ook weer een voorbeeld van een mooi, edoch peperduur Amerikaans aandeel.



De recessie en de daling die er nog niet was en is?

Dat is wellicht exemplarisch voor het grote probleem dat wij beleggers in deze markt hebben. Halvering van de koersen of nog meer was altijd heel normaal met een recessie in aantocht en dan draaiden de goedkope(e) markten weer op het dieptepunt daarvan.



Nu zijn de marktbrede koersen amper gedaald (maar -10% à -20%) en de waarderingen zijn zeker in de VS niet voor de poes. Dit zijn dezelfde indices als eerder dit verhaal en dit is in euro's en geïndexeerd op 100 vanaf de top in de S&P 500 op 2 januari 2022. Dit had ook gewoon zonder recessie gekund, zeg maar.



Technologie, niet-winstgevende technologie nog heel veel meer, om van de feesten- en partijentechnologie maar helemaal te zwijgen, heeft wel al alle hoeken van de vloer gezien. En ziet die nog steeds. Big Tech en Big Chip zijn de uitzonderingen, wegen het zwaarst en trekken dan ook de hele brede markt op het droge.

Maar nu nog kopen? Of is het toch nog alweer? Goeie vraag. Big Tech is misschien wel even rijp voor een dip of correctie, maar dan gaan ook weer de brede markt en die mindere tech-goden echt wel mee. Bovendien is het beleggen in niet- of matig winstgevende aandelen altijd hachelijk en risicovol. Net als timen.

Maandelijks of af en toe een plukje kopen kan ook nog. Zie hier een reeks technologie indices en -producten, geïndexeerd vanaf de top in Ark en uiteraard ook hier alles in euro's.



Agenda

Europese inflatie en Chinese inkoopmanagersindices, daar draait het zoals gezegd deze week. En onze beleggersdag natuurlijk. Misschien tot vrijdag en veel succes deze week.

