Slotcall: Rentevrees en slechte macro's zetten AEX opnieuw lager

De AEX (-0,3%) sluit een belabberde week in stijl af. Het is Fed-voorzitter Jerome Powell die de zwartepiet krijgt toegespeeld. Hij getuigde voor het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden dat meer renteverhogingen noodzakelijk zijn.

Heel verrassend zijn deze woorden overigens niet, want afgelopen week zei hij tijdens zijn persconferentie immers hetzelfde. Het verschil is alleen dat de markt hem nu wel gelooft.

Nu gaat ruim 74% van de economen er vanuit dat de Fed de rente bij de volgende vergadering met een kwartje verhoogt. Vorige week rekende de markt er nog op dat de rente gelijk zou blijven. Het laat zien hoe snel de consensus kan wijzigen.

Bron: CME Group/FedWatch Tool

Tegenvallende macro's

De macro's doen het sentiment vandaag ook weinig goeds. De Europese inkoopmanagersindices over de maand juni kwamen in een brede lijn lager uit dan verwacht. Met name de Duitse PMI's waren beroerd.

Het cijfer over de Duitse industrie kwam uit op 41,0. Niet alleen betekent dit een forse krimp. Het cijfer kwam ook nog eens ruim twee punten lager uit dan verwacht. De PMI over de dienstensector viel eveneens slechter uit dan verwacht, al kwam dit cijfer nog wel uit ruim boven de 50 (54,1).

Sowieso zien we de laatste maanden grote verschillen tussen de industrie en dienstensector. De industrie ligt - bot gezegd - op zijn gat, terwijl de dienstensector vrolijk verder groeit. Dit verklaart waarom technologie-aandelen de markt outperformen en industriële aandelen als ArcelorMittal (-0,4%) en Signify (-1,5%) dit jaar juist achterblijven op de beurs.

Vandaag gaan beide sectoren overigens omlaag. Het zijn vooral de verzekeraars die er positief uitspringen. Aegon (+2,2%), ASR (+1,9%), en NN Group (+1,8%) zijn de grote winnaars van de dag. Ook Ahold (+1,5%) heeft er zin in. Groot nieuws over deze bedrijven komen we overigens niet tegen.

Just Eat Takeaway

Just Eat Takeaway (-2,0%) blijft onder druk staan op de beurs, in weerwil van divers positief nieuws over het bedrijf. Het sentiment onder beleggers rond maaltijdbezorgers is sterk negatief, iets wat JET uiteraard niet kan worden aangerekend. Waar de waardering eerder - ten tijde van corona - door het dak schoot, vindt nu het omgekeerde plaats.

En hoewel de marktomstandigheden zeker minder gunstig zijn sinds het opheffen van alle coronarestricties en de hoge inflatie, schiet de markt nu sterk door in negatieve zin. De bemoedigende eerstekwartaalupdate is alweer uit het geheugen van beleggers verdwenen en het aandeel noteert rond all-time lows.

Dat is opvallend, aangezien het recente sectornieuws voor JET veelal juist positief is voor het concern. In het onderstaande artikel legt analist Martin Crum uit waarom het aandeel de potentie heeft om sterk te herstellen.

Maaltijdbezorger moet duidelijke keuzes maken IEX Premium https://t.co/xy2nVmqd4U via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) June 23, 2023

Walt Disney

De koers van Walt Disney (-0,6%) is dit jaar niet vooruit te branden. Waar de S&P500 year to date 15% hoger noteert, resteert er voor de filmproducent en uitbater van pretparken een verlies van circa 0,5%.

Deze underperformance beperkt zich niet alleen tot dit jaar, want sinds de zomer van 2014 heeft Walt Disney voor de aandeelhouders geen waarde gecreëerd. Voor een bedrijf dat geen dividend uitkeert - en het dus van de koers moet hebben - is dit een vrij pijnlijke constatering.

Of het aandeel een potentiële turnaroundkandidaat is, leest u in het onderstaande artikel.

Walt Disney is nog geen cashmachine IEX Premium https://t.co/kC5Mv1P5N9 via @IEXnl — Niels Koerts (@KoertsNiels) June 23, 2023

Top 3 stijgers en dalers

Zoals eerder benoemd voeren de verzekeraars de lijst aan. De zwakke broeders noteren bovenaan het rechterrijtje. Het voornaamste voorbeeld is Air France-KLM (-5,6%)

Rentes

De rente maken een duikvlucht. De Nederlandse vergoeding op tienjaars staatspapier keldert 14 basispunten tot 2,70%.

Nederland: -14 basispunten (2,70%)

Duitsland: -13 basispunten (2,36%)

Italië: -13 basispunten (4,00%)

Verenigd Koninkrijk: -2 basispunten (4,35%)

Verenigde Staten: -3 basispunten (3,73%)

De weeklijstjes

AEX deze week: -2,1%

AEX deze maand: +1,4%

AEX dit jaar: +9,6%

AEX-herbeleggingsindex dit jaar: +11,5%

Alles rood

Het is een week om snel te vergeten. Alle Europese indices eindigen diep in het rood. Met name de AMX (-4,9%) gaat hard omlaag. De midcapindex noteert dit jaar zelfs meer dan 5% in het rood. Wie overwogen in middelgrote bedrijven zit, heeft dus een underperformance te pakken.

AEX

De verzekeraars en de defensieve haven komen deze week bovendrijven. Technologie-aandelen en de banken doen daarentegen een forse stap terug. De grootste bleeder is Prosus met een verlies van ruim 9%. De Zuid-Afrikaanse holding heeft last van de koersdaling van het Chinese Tencent.

AMX

Het rijtje winnaars is dun gezaaid. Alleen OCI (+1,9%) herstelt wat. In het rechterrijtje zijn de uitslagen aanmerkelijk groter. Just Eat Takeaway (-7,9%) zette deze week zelfs even een all time low op het bord. Ook Aalberts (-7,4%) levert vrijwel de gehele jaarwinst weer in. Dat terwijl er met de resultaten van het bedrijf weinig mis is.

ASCX

Hetzelfde beeld zien we bij de ASCX-fondsen. Heijmans (+0,6%) houdt het hoofd dankzij een gewaagde overname nog boven water. Dit geldt bepaald niet voor Sif (-13,2%). In eerste instantie werd de emissie nog positief ontvangen, maar van dit positieve sentiment is niets meer over.

Tot slot rest mij u een fijn weekend toe te wensen. Deze week schrijft Arend Jan Kamp de vooruitblik.