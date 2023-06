Financials houden AEX in het groen

Een bijzonder bericht in de Financial Times vanochtend: de Duitse centrale bank - Bundesbank - zou mogelijk een bail out nodig hebben. Het in rap tempo opkopen van obligaties in een periode dat de rente rond de nul schommelde, wreekt zich hier nu.

Dat stelt althans de Bundesrechnungshof, zeg maar de staatsaccountant. De Bundesbank heeft voor circa €666 miljard aan obligaties opgekocht en die zijn als gevolg van de gestegen rente in waarde gedaald.

De Duitse overheid is overigens verplicht om de Bundesbank van een kapitaalinjectie te voorzien, mocht dit nodig zijn. We zijn benieuwd hoe het andere centrale banken van de eurozone vergaat in dat verband. De Bundesbank zal niet de enige centrale bank zijn die hier tegenaan loopt.

Dan nog even dit

Bankaandelen zijn even uit de gratie, zowel in de VS als in Europa. Volgende week woensdag zal de Fed de uitslag van de jaarlijkse stress test bekend maken. Hoogstwaarschijnlijk krijgen grootbanken strengere kapitaalseisen opgelegd en daar houden beleggers nu eenmaal niet van. De bankensector in de VS leverde op dit nieuws 'zomaar' zo'n 5% in:

Of de ECB ook met dergelijke snode plannen rondloopt, is nog onduidelijk. Wel geldt dat delen van de eurozone al in een lichte recessie zitten. Dat betekent dat beleggers sowieso rekening moeten houden met stijgende voorzieningen slechte leningen.

Dan nog even dit II

Het wil nog even niet vlotten met het herstel van de Chinese economie na het liften van alle coronagerelateerde restricties. De economie hapert, mede als gevolg van een matige huizenmarkt.

Beleggers gokten aanvankelijk op forse nieuwe stimulansen vanuit Beijing, maar dat blijft - in ieder geval voorlopig - afwezig. De Chinese overheid heeft weliswaar enkele maatregelen genomen om de groei een zetje te geven, maar de tijd van massieve stimuleringspakketten lijkt even voorbij.

En daarmee is de koerswinst van de afgelopen maand alweer goeddeels verdampt:

Ruimte voor meer heeft het reusachtige land overigens wel aangezien de inflatie in China - in tegenstelling tot de Westerse inflatie - geen punt van zorg is, eerder het tegendeel als bijvoorbeeld naar de jongste scherp gedaalde ppi gekeken wordt.

Damrak

De agenda van vadaag bevatte weinig nieuws, geen relevante bedrijfscijfers, een beetje macro. In Duitsland viel de ifo-index sterker terug dan verwacht. Een volgende tegenvaller bij onze toch al economisch kwakkelende oosterburen.

Een herhaling van zetten vandaag op het Damrak, zo lijkt. Een typische, wat landerige beursdag zoals (helaas) wel vaker in de zomer in aanloop naar de halfjaarcijfers.

Echt veel actie was er vandaag wederom niet, althans niet wanneer naar de bredere markt wordt gekeken. Desondanks individueel wel wat vuurwerk, bijvoorbeeld bij het al geruime tijd slecht liggende Corbion. En ook Sif worstelt zich met moeite door de claimemissieperiode heen.

Gelukkig boden de financials wat lucht: zowel de verzekeraars als de banken kenden eindelijk weer eens een positieve dag, mede getriggerd door enkele upgrades van de verzekeraars. De banken hebben vorige week een flinke jas uit moeten trekken en lieten vandaag een - waarschijnlijk - technisch herstelletje zien. Zeer welkom en genoeg om in ieder geval de AEX in het groen te trekken.

De AEX sloot een tiende hoger op een eindstand van 757,50.

Top drie stijgers/dalers

Corbion

Vandaag mogelijk het beruchte 'uitkotsmoment' bij Corbion. Het aandeel ging hard onderuit ogenschijnlijk zonder direct daaraan te relateren bedrijfsnieuws. Echter, er is wel het nodige veranderd rond het aandeel, in negatieve zin.

Sofina

De IEX Beleggersdesk kijkt niet alleen naar Nederlandse aandelen, maar heeft ook zeker de Belgische beurs op de radar staan. Daar staan tal van beursgenoteerde holdings genoteerd, deels vergelijkbaar met HAL Holding. Sofina bijvoorbeeld.

Update modelportefeuilles

Wall Street

IBM trekt de stoute schoenen aan en kondigde een overname aan van een kleine $5 miljard. 'Old Blue' doet duidelijk een poging de groei te versnellen, toch de achilleshiel van het concern.

Tesla is volgens veel zakenbanken te hard opgelopen, maar daalt desondanks amper. Het chipfeestje loopt op zijn laatste benen, maar er werd hier en daar toch nog een winstje bijeen gesprokkeld.

Op het slot van Europa noteerde de Dow Jones, de S&P 500 en de Nasdaq fractioneel lager met een verliesje van circa 0,1%

Rentes

De rentes kwamen enkele basispunten af vandaag, maar veel stelde dit niet voor. Alleen Japan en Zwitserland lenen nog praktisch gratis, de rest van de wereld zucht onder tienjaarsrentes tussen de grofweg 2,5 - 4,0%.



Bron: Reuters

Brede markt

Weinig dynamiek te zien bij de bredere markt, behalve bij de VIX. Die schiet aardig omhoog, zij het vanaf een slaapverwekkend laag niveau. Olie, goud, bitcoin: we hebben wel eens meer beweging gezien. Tot slot de euro/dollar: tamelijk stabiel rond de 1,09 in weerwil van de Russische onrust.

Het Damrak

ABN Amro (+ 2,6%) en ook concurrent ING Groep (+ 1,2%) konden iets van de stevige koersverliezen van vorige week inlopen. Technosch herstel dan maar

(+ 2,6%) en ook concurrent (+ 1,2%) konden iets van de stevige koersverliezen van vorige week inlopen. Technosch herstel dan maar NN Group (+ 2,6%) profiteerde van een beperkte opwaardering van een zakenbank vandaag

(+ 2,6%) profiteerde van een beperkte opwaardering van een zakenbank vandaag Randstad (- 1,2%) zal als vroeg-cyclisch fonds zich toch enigszins zorgen maken over een verder afzwakkende economie in grote delen van de wereld

(- 1,2%) zal als vroeg-cyclisch fonds zich toch enigszins zorgen maken over een verder afzwakkende economie in grote delen van de wereld Corbion (- 10,7%) werd flink afgeserveerd, nadat het aandeel de laatste weken al slecht lag, kwam daar een stevige downgrade van een zakenbank bij vandaag

(- 10,7%) werd flink afgeserveerd, nadat het aandeel de laatste weken al slecht lag, kwam daar een stevige downgrade van een zakenbank bij vandaag Flow Traders (- 0,6%) wist niet te profiteren van een wakker geworden VIX, de handel is echter ook slapjes voor de liquidity provider

(- 0,6%) wist niet te profiteren van een wakker geworden VIX, de handel is echter ook slapjes voor de liquidity provider Accsys (+ 2,7%) weet opnieuw verder op te krabbelen richting de euro, ondanks dat de zaken moeizaam gaan

(+ 2,7%) weet opnieuw verder op te krabbelen richting de euro, ondanks dat de zaken moeizaam gaan Sif (- 1,4%) is nog altijd bezig met een claimemissie van €50 miljoen, het huidige arbitragespel eindigt vrijdag op sluiting van de markt

(- 1,4%) is nog altijd bezig met een claimemissie van €50 miljoen, het huidige arbitragespel eindigt vrijdag op sluiting van de markt Op de lokale markt lag de actie vooral bij diverse pennystocks.

Adviezen (bron: Guruwatch.nl)



Agenda 27 juni

14:30 Orders duurzame goederen - Mei (VS)

15:00 Huizenprijzen Case Shiller - April (VS)

16:00 Consumentenvertrouwen CB - Juni (VS)

16:00 Nieuwe woningverkopen - Mei (VS)