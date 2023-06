Obligaties nog even op de plank laten liggen

Technisch heeft de Nederlandse rente de uptrend stilgelegd. Het patroon met hogere bodems op de rentegrafiek is intact, maar lagere toppen geven aan dat er een pas op de plaats wordt gemaakt. De Nederlandse 10-jaars kapitaalmarktrente staat thans op 2,82%, nagenoeg gelijk aan de beginstand van dit jaar.

In het spiegelbeeld van de aarzelende rente, lijken obligaties juist te bodemen. De Nederlandse 5-jarige staatslening, de NL 5,5% 2028, noteert iets onder de beginstand van begin 2023. Maar technisch zijn staatsleningen nog niet gedraaid.

Ik had begin mei gewezen op de eerste lagere koerstoppen op de rentegrafieken.

Obligaties kunnen nog even op de plank blijven

Kunnen obligaties weer interessant worden? Dat is een interessante vraag. Maar die race is technisch nog niet gelopen, want vastrentende markten blijven al een paar maanden onbestemd, met vooral zijwaartse bewegingen. Puur technisch bekeken kunnen obligaties nog even op de plank blijven liggen.

Vanuit de centrale banken bezien is er evenmin duidelijkheid. De Amerikaanse Fed heeft een rentepauze ingelast, maar Fed-voorzitter Powell benadrukt dat we nog niet definitief van renteverhogingen af zijn.

Onze eigen ECB doet er juist een schepje bovenop. De ECB verhoogde het depositotarief met 25 basispunten naar 3,50%, het hoogste niveau sinds augustus 2001. Het depositotarief is de rente die banken ontvangen als ze hun overtollige geld bij de centrale bank stallen. Bovendien hintte de ECB op een nieuwe verhoging in juli.

Twijfel alom

Dan kijken we in de inflatiehoek, daar zou een duidelijker antwoord moeten liggen. Maar ook in de grondstoffenhoek is er twijfel. De Bloomberg Commodity index is de afgelopen weken flink opgelopen. De grondstoffenindex lijk technisch bovendien de downtrend te breken.

Kortom, er is op de financiële markten twijfel alom.

Deze keer bekijk ik de Nederlandse kapitaalmarktrente, de Nederlandse 5-jarige staatslening, alsmede de wereldwijde grondstoffenindex.

Nederlandse 10-jaars kapitaalmarktrente neemt adempauze

De Nederlandse rente heeft de uptrend stilgelegd. Er zijn nog wel hogere bodems, maar we zien ook de eerste lagere toppen. Die suggereren een mogelijke draai, dus keerpunt, in de uptrend. Het technische plaatje geeft op de korte termijn hiermee een adempauze weer.

Bij een daling onder de steun van 2,23% (de bodem van 20 januari) zou deze draai bevestigd worden. Weerstand ligt rond 3,09% (gevormd op 3 maart).

De 200-dagenlijn (rode glooiende doorlopende lijn) stijgt nog, terwijl de rente er boven beweegt. Dat wijst erop dat opwaarts gerichte technische conditie van de Nederlandse 10-jaars rente nog niet definitieft gedraaid is.





Grondstoffen sorteren voor een een draai

De iPath-Bloomberg Commodity index begin te draaien. Nu de Commodity-index weer boven de koersbodems van de afgelopen maanden rond 30 kruipt, wordt de eerdere neerwaartse doorbraak geneutraliseerd. Dit geeft aan dat de verkoopdruk boven de markt iets afneemt.

De neerwaartse trend blijft wel intact, zij het maar net. Enkel boven de weerstand van 32,81 (gevormd op 21 april) draait het technische beeld definitief. De steun ligt rond 27,18 (de bodem van 3 december 2021).

De Commodity index test thans de lijn van het 200-daags voortschrijdende gemiddelde. Die laat nog een neerwaarts verloop zien. Zolang de index eronder blijft, valideert dit de negatieve technische conditie.







Nederlandse 5-jarige staatslening maakt pas op de plaats

De NL 5,5% 2028 consolideert binnen de dalende trend. De Nederlandse 5-jarige staatslening vormt nog wel lagere toppen en bodems zonder veel overtuiging.

Nu NL 5,5% 2028 een pas op de plaats maakt, lijkt de verkoopdruk iets af te nemen. Maar de definitieve draai is nog niet gemaakt, daarvoor moet de Nederlandse 5-jarige staatslening boven de eerste horde van 115 breken.

Steun ligt er rond 110,21 (bodem van 10 maart). Weerstand zien we rond 115 (topje van 24 maart). Enkel een doorbraak daar boven maakt ruimte voor nieuwe koersstijgingen.

De 200-dagenlijn laat een dalend verloop zien. Dit geeft een negatieve technische conditie weer.

