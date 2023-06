Visie en Tips 2023: dit heeft u gemist Bericht delen via: Kopieer link Evenement, Turbo’s , Redactioneel Categorie: Video

Drie experts, negen actuele beleggingstips. Deze week kon kon u weer kijken naar een nieuwe aflevering van de populaire serie Visie en Tips, verzorgd door BNP Paribas, waarin beursexperts Nico Bakker, Koen Bender en Jim Tehupuring niet alleen hun visie op de markten geven, maar bovendien concrete beleggingsmogelijkheden om van die visie te profiteren. Voor wie de live-uitzending heeft gemist - of het graag allemaal nog eens overzichtelijk op een rijtje wil hebben - hieronder alle highlights onder elkaar. Deel 1: Visie 2023 Zonder visie geen tips, dus eerst nemen we met de experts de algehele situatie op de markten door. Presentator Janneke Willemse legt het trio drie stellingen voor: De inflatie is onder controle, banken moeten stoppen met renteverhogingen

Aandelenkoersen zullen stagneren

