Bedankt CM.com, voor dit schoolvoorbeeld

Natuurlijk, het persbericht van CM.com vandaag is veel te lang om integraal hier op de site zetten.

Dat is echter precies de reden om het te doen, om het punt te maken in dit stuk. Vat het alsjeblieft niet persoonlijk op, CM.com. Wij zijn beleggers bij IEX en wensen alle bedrijven alle succes toe. Waar het om gaat: de kop is duidelijk en - niets vergeten? - u ziet de enige twee getallen. En dat zijn geen boekhoudkundige cijfers.

Op het moment van schrijven staat er +5,3% op het bord, ofwel het bericht mist zijn uitwerking niet. Dit is een patroon dat keer op keer op keer terugkomt op de beurs, als er Iets Nieuws is. Artificial Intelligence (AI) dus en zelfs Generative AI, hét toverwoord sinds de lancering van OpenAI's ChatGPT op 30 november vorig jaar.

IEX heeft sindsdien al grappend beursbedrijven bij wijze van spreken opgeroepen zoveel mogelijk de term AI in de communicatie en persberichten te verwerken. Want de koers. Wellicht heeft CM.com zich dit advies aangetrokken en vooralsnog is er de vast gewenste uitwerking. Want zo gaat het al sinds 1602 (VOC) op de beurs.



Houd altijd het oog op de bal, ofwel cijfers

Om het recenter te houden: de dotcom-hype is hier het schoolvoorbeeld van en in de laatste jaren zagen we het ook in sectoren als crypto en elektrisch rijden. Dotcom is wellicht - de toekomst zal het uitwijzen - de beste vergelijking, want de lancering van ChatGPT is te vergelijken met de beursgang van Netscape in 1995.

De IPO van de internetbrowser betekende destijds de doorbraak van het al lang bestaande internet naar het grote publiek. AI bestaat ook al heel lang. Zeker ook in de financiële industrie, waar de quants het al decennia geleden overnamen van de ouderwetse vloerhandelaren, maar ook in de defensie-industrie et cetera.

De komst van ChatGPT is ook de doorbraak van AI naar het grote publiek en de consumentenmarkt. Wellicht weet u zelf nog hoe het ging in de jaren na de komst van Netscape: er kwam een hausse aan bedrijven naar de beurs, waarvan de een nog meer fantasie had dan de andere en... 77% maakte geen winst (cijfer: CNBC).

Persberichten, folders, presentaties, media exposure en noem maar op met de mooiste verhalen waren aan de orde van de dag en hoezo een vraag over vrije kasstroom? Haha, ouderwets! Clicks, page views, unieke bezoekers, traffic en nog meer termen waar we toen nog niks van begrepen, dáár ging het in de toekomst over!

Ter memorie, u ziet de AEX sinds de lancering van Netscape: de rally en daarna het besef dat mooie verhalen nog geen mooie omzetten, winsten, marges, vrije kasstromen en daarmee harde aandeelhouders-return betekenen. U kent vast mensen die toen zijn geruïneerd en getraumatiseerd.



Nee, u mist de boot niet

Crypto is er een volgend schoolvoorbeeld van. Er kan $30.000 op het bitcoin-bord staan, omzet is er na dertien jaar nog steeds niet. U ziet dat ook bij AI: de termen rollen over elkaar heen, iedere dag is er wat nieuws, u ziet ook Nvidia en AMD vliegen en wellicht bekruipt u het unheimische gevoel dat u de boot mist.

Uiteindelijk worden álle bedrijven AI-bedrijven, net zoals na de doorbraak alle bedrijven internetbedrijven werden. En als ze dat niet deden, legden ze het loodje. Hoekmanbedrijf Van der Moolen (1892-2009) is daar op de beurs het prototype van, waar bijvoorbeeld handelshuizen Optiver en IMC juist voorop liepen.

U mist nooit de boot op de beurs. Er komen altijd nieuwe kansen en geen positie is ook positie. Om terug te keren bij in dit geval CM.com: heel mooi die partnerships en het nieuwe product van CM.com... en we zien uiteindelijk wel aan de kwartaalcijfers of het iets oplevert. Dan kan u altijd nog een keer positie innemen.

Ja, de grote koersklappers maakt u als u daar op voorsorteert, en dat is meteen het risico op een klap naar beneden.

Dit is dan het einde van dit verhaal? Nee, want de beurs laat weliswaar al vier eeuwen dezelfde patronen zien, het is iedere keer toch altijd nét even anders. Zo is CM.com namelijk al gruwelijk afgestraft.

Dit kan inderdaad een grote kans zijn, maar ook van €9 euro en nog wat kan nog altijd 100% af.