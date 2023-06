Slotcall: modderende AEX, maar gelukkig zijn er nog Heijmans en crypto

Zo'n beursdag weer, inderdaad. Geklokt ergens rond het middaguur: AEXje huilt..



... AEXje lacht:



Nu serieus, de AEX laat wel een weigering zien, want een nieuw, vers topje, waar we even op mochten hopen, zit er deze dagen niet in.



Het marktbrede event op de beurzen vandaag was Fed-voorzitter Jerome Powell die voor het Congres getuigde. Hoe zit het nou met die inflatie en vooral: gaat de Fed nou wel of niet verder verhogen, wanneer dan, met hoeveel en... u ziet aan de kop van Reuters: het inflatiespook moet en zal terug in haar hok - by all means necessary.

De Fed verwacht de rente nog verder te moeten verhogen, maar pint zichzelf nergens op vast. Ales hangt af van de inkomende data, iets dat de voorzitter keer op keer herhaalt.



Vanaf 14:00 uur in deze grafiek is de impact te zien van Powell op EUR/USD (oranje) en de Amerikaanse tienjaars rente, het eerste waar u dan naar kijkt voor u weer naar de aandelen en de indices snelt. Dollar omlaag en rente omhoog: tegenstrijdig dus, ofwel de markt is wat volatiel, maar niet verrast?



Klopt, ten opzichte van gisteren zijn de renteverwachtingen namelijk niets, maar dan ook letterlijk niets veranderd.



Heijmans!

Het event op de Nederlandse beurs vandaag is de relatief enorme overname van Van Wanrooij (à €298 miljoen) door Heijmans (€245 miljoen op basis van waarde gisteren op de slotkoers). Daar komt vandaag dan 4,5% bij, dat wel. Het is een gewaagde, risicovolle overname, maar wel een duidelijke keuze van de bouwer.

Zie de grafiek, Heijmans gaat al jaren nergens naar toe. Het bedrijf hoopt nu met een duidelijk keuze voor woningbouw, gewoon productie draaien met relatief minder risico, gewoon geld te verdienen. Grote, risicovolle projecten hebben het concern genoeg gekost, om van het aandeel en de aandeelhouders maar te zwijgen.

Het is misschien geen sexy, maar wel een duidelijke strategische keuze. De markt is er voor dat miljoen nieuwe huizen, de vraag ook, Heijmans kan het en... nu de politiek nog...? Want misschien is dat vanaf nu de grootste risicofactor bij dit aandeel. Vraag het hem zelf, volgende week is CEO Ton Hillen op onze beleggersdag.

Vraag hem bijvoorbeeld of het een overname is, een fusie, of dat Heijmans mooi van een concurrent af is :-)



Onze analist Peter Schutte is voorzichtig optimistisch:

Heijmans stelt dat de overname vanaf dag één bijdraagt aan de winst per aandeel en de operationele cashflow. De bijdrage dit jaar zal beperkt zijn. Afhankelijk van de marktontwikkelingen zullen de marktverwachtingen aangepast worden.

Wij voorzien op korte termijn geen grote aanpassingen voor 2024, daar al van herstel wordt uitgegaan. De overname past in ieder geval ook in de bij de jaarcijfers van 2022 gecommuniceerde ambitie de grondbank aan te vullen en een leidende rol te spelen in de Nederlandse vastgoedmarkt.

De overname van Van Wanrooij zien wij als een gedurfde stap in een onzekere markt. Wel denken we dat Heijmans er op termijn een goede deal aan heeft. Er moeten jaarlijks 100.000 woningen gebouwd worden en Heijmans rekent hoe dan ook op marktherstel.

Met deze overname kan het daar extra sterk van profiteren. Op de beurs wordt de stap eveneens positief beoordeeld. Het aandeel Heijmans werd dan ook wel erg laag gewaardeerd en nu wordt de nettokaspositie, waar nauwelijks waardering voor was, werkzaam ingezet.

De woningontwikkeling van Van Wanrooij is een stuk rendabeler dan die van Heijmans en de grondposities zijn conservatief gewaardeerd.

Gedurfde mega-overname door Heijmans IEX Premium https://t.co/pn2p4xK4NW via @IEXnl — Niels Koerts (@KoertsNiels) June 21, 2023



Aedifica

Onze analist Niels Koerts ziet zich helaas genoodzaakt de haren uit zijn kale hoofd te trekken. Van de koers, hoor. Want daardoor komt de emissie van Aedifica hoogstongelukkig.

Het gaat om 7,32 miljoen aandelen die tegen een koers van €52 worden uitgegeven. Dit impliceert een discount van een kleine 19% ten opzichte van de slotkoers van dinsdag.

Als we rekening houden met het gegeven dat het aandeel nabeurs €1,92 ex-dividend gaat, is er sprake van een fikse discount van circa 16%.



Voorafgaand aan deze emissie stonden er 40,23 miljoen aandelen Aedifica uit. Mocht deze kapitaalverhoging met succes worden afgerond dan komen hier per 30 juni (de aanmeldperiode loopt van donderdag 22 juni tot en met donderdag 29 juni) circa 7,32 miljoen aandelen bij.

Dit betekent dus een verwatering van het aandelenkapitaal van ruim 18%. In tegenstelling tot de kapitaalverhogingen die het zorgvastgoedfonds in het verleden doorvoerde, valt deze emissie op een zeer ongelukkig moment.

Twee jaar geleden bijvoorbeeld lag de emissiekoers nog 50% boven de netto intrinsieke waarde van het vastgoed.

Emissie Aedifica komt op zeer ongelukkig moment IEX Premium https://t.co/1nlXbjIvNU via @IEXnl — Niels Koerts (@KoertsNiels) June 21, 2023



Intel

Onze analist Ivo Breukink waagt zich aan het Intel, de gevallen reus van weleer. Komt het concern ook nog terug?

Het aandeel is sinds onze vorige update met ruim 25% opgelopen, mede onder invloed van de verwachting onder beleggers dat Artificial Intelligence een positieve impact zal hebben op chipaandelen.



De waardering van Intel - afgezet tegen die van enkele peers - is desondanks niet excessief. Een k/w van 22 op basis van de verwachte FY24-resultaten ligt tussen die van AMD (k/w 28), TSMC (k/w 17) en Nvidia (k/w 41) in.



De markt rekent op een winstgroei van boven de 20% voor de jaren na 2023 dus die multiple zal snel afnemen, mits Intel de inhaalrace met succes weet af te ronden. Feitelijk past bij deze winstgroei zelfs een hogere multiple, maar de risico's zijn ook hoger dan gemiddeld.



Intel heeft de laatste jaren een technologische achterstand opgelopen op concurrenten als AMD, TSMC en Samsung, en is bezig met een inhaalslag. Het lijkt de goede kant op te gaan, maar er moeten nog wel grote investeringen worden gedaan.

Investeringsbudget Intel gaat sky high IEX Premium https://t.co/wY5vsiKouW via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) June 21, 2023



Brede markt

Inderdaad, weer zo'n typische juni 2023 beurs. De brede markt net even een tik lager (en onderliggend weer heel wat meer dikke bleeders dan grote winners). Olie ligt goed, dollar daalt dus iets, de volatilteit loopt wat op en verhip, crypto?!



... ja, bitcoin heeft de geest:

BlackRock ook, is dit de reden. De gevestigde industrie duikt in het gat dat de aangeslagen crypto-industrie zelf laat vallen? Zo ging het ná de dotcom ook. De typische dotcoms redden het toen niet op enekel namen na en de gevestigde indsutrie omarmde het weg. Dat u het weet met AI in aantocht?

A new crypto exchange backed by firms including Citadel Securities, Fidelity Digital Assets and Schwab said it’s gone live, a move that could reshape the digital-asset landscape https://t.co/uOXOBO35ct — Bloomberg Crypto (@crypto) June 21, 2023



De rentes nog en excuses, vergeten op tijd te klokken. Onze rente doet ook plus twee basispunten.



Beursplein 5

De bankadviezen vandaag met opwaartse bijstellingen voor Adyen en AMG en een verlaging voor UMG. Klik op het plaatje voor details.



Verder nog iets? Altijd. Want hoe saai de brede markt ook is, onderliggend is er altijd wel ergens iets.

Eerst Aegon, want morgen is de grote beleggersdag. Wat zit er allemaal in het vat, spannend

Akzo Nobel en Shell doen wel aardig in de AEX, maar tot en met Relx is het maar een saaie, grauwe boel. Dure cyclicals IMCD en DSM liggen wel slecht. De tech-waarden presteren het slechtst en de chippers toppen uit

De commodity-waarden hebben de geest vandaag, Shell, AMG (verhoging dus), OCI

Aalberts... wáárom? In drie dagen 10% er af zonder één headline. Is het soms een gevalletje It's a cyclical, dummy?

Een verdieping lager ligt Sif nog slechter, maar ook hier is niks te zien

Sowieso zijn de meest rechte rijtjes in de AEX, AMX en AScX weer drama vandaag met de usual suspect met flinke verliezen. Zoekt u niet naar nieuws of een reden, het is er niet. Recessie, cyclus, u kent het verhaal en dan liggen cyclicals, groeiers zonder winst, fondsen met issues en gokaandelen gewoon slecht

Soms moeten we het gewoon niet ingewikkelder maken dan het is. Strikt genomen zijn de beurzen sterk. Normaal gaan we flink lager in een recessie (kan maar zo -50%), om hem dan weer van jetje te geven. Dát is het moeilijke aan deze markt.