Koopsignaal bitcoin bevestigd

Bitcoin is afgelopen maanden na het high rond $31.008,59 (gevormd op 14 april) eerst hard gedaald. Maar na een dip rond $24.900 is de koers weer flink opgeveerd. Hiermee heeft bitcoin haar eerdere koopsignaal technisch bevestigd. Na deze daling met 20% heeft bitcoin een perfecte pullback gemaakt boven oude toppen.

Dit jaar is bitcoin bijna 80% opgelopen. En vanaf de bodem van eind november rond $15.481,74 is de koers ruim 90% omhoog geknald. In de afgelopen vier sessies is bitcoin alweer zo´n 20% hersteld. Volatiliteit kan de cryptomunt niet ontzegd worden.

Veel nieuwe kopers op de kust

Er is weer veel vraag naar crypto's. Enerzijds is er onder beleggers een grotere risicobereidheid, die zorgt voor nieuwe kopers. Anderszijds veranderen de vraag/aanbod-verhoudingen. Volgens analist Corné van Zeijl is er veel nieuwe vraag vanuit financiële partijen die Bitcoin ETF`s willen introduceren, zoals WisdomTree, BlackRock, Citadel en CharlesSchwab:

Er is een flinke golf met financiële aanbieders die allemaal een Bitcoin ETF willen introduceren. WisdomTree, BlackRock, Citadel, CharlesSchwab. Dat zorgt voor vraag en dus gaat de Bitcoin omhoog. — Corné van Zeijl (@beursanalist) June 21, 2023



Technisch is bitcoin een paar maanden geleden doorgebroken.

Technische signalen

Technisch is er het een en ander gebeurd. Ten eerste is bitcoin dit voorjaar uit het dalende trendkanaal van vorig jaar gebroken. Vorig jaar was de koers teruggevallen van een intraday high rond $68.776,28 (november 2021) naar $15.481,74 in november 2022.

Vervolgens is de koers hard opgeveerd. Daarbij is de horizontale weerstand rond $24.970 gebroken, wat een koopsignaal genereerde (hoofd-schouder voltooid). Tenslotte is de de koersval van de afgelopen maanden opgevangen door die oude horizontale weerstand, wat een perfecte pullback heeft opgeleverd (zie de uitleg van pullback onderaan).

Technisch zijn er dus voldoende signalen om de bitcoingrafieken weer eens tegen het licht te houden.

Lange termijn: bitcoin heeft perfecte pullbackbodem gevormd

Op onderstaande langetermijngrafiek is de oude weerstand gemarkeerd met de dikke blauwe lijn rond $24.970. In de uitbraak hierboven is een hoofd-schouderformatie voltooid, wat een technisch koopsignaal genereerde. Het hoofd van deze bodemformatie lag rond $15.481,74 (november 2022), waardoor een koersdoel berekend kon worden in de buurt van de $35.000.

Het tweede langetermijn-koersdoel ligt rond $48.205, de koerstop van april 2022.

Opvallend is dat de bodems van medio 2021 rond $30.000 de eerste opleving hebben gedwarsboomd. Zoals gemeld is de de koersval van de afgelopen maanden opgevangen door de oude weerstand $24.970, wat een perfecte pullback heeft opgeleverd.

Bij BTC/USD laat de 200-dagenlijn een opwaarts verloop zien, terwijl de koers er weer bovenuit is geklommen. Dit geeft een verbeterde technische conditie weer.

Korte termijn: bitcoin lonkt naar horde $31.008,59

Bitcoin veert hard op boven steun $24.970,28 (top van 15 augustus 2022). De cryptomunt verbetert op de korte termijn nu de correctieve fase (patroon met lagere toppen) naar boven wordt gebroken.

Voor een volgende verbetering is een doorbraak boven weerstand $31.008,59 (top van 14 april) noodzakelijk. Er zal dan meer opwaarts potentieel vrijkomen.

Het 26-daags voortschrijdend gemiddelde (rode glooiende lijn) krult weer omhoog, terwijl de koers erboven is geklommen, wat een verbetering in de technische conditie van BTC/USD signaleert.

Uitleg pullbackbodem

Op onderstaande voorbeeldgrafiek fluctueert de koers een tijd tussen steun a-b en weerstand A-B. Een koopsignaal treedt op wanneer de weerstand A-B wordt gebroken. Vervolgens treedt een rally op. Bij bitcoin correspondeert weerstandslijn A-B met de oude horde rond $24.970.

In het voorbeeld stijgt de koers naar punt H. Nadat winstnemingen optreden volgt een correctie, waardoor zich rond H een top vormt. Bij bitcoin correspondeert punt H met het topje van 14 april rond weerstand $31.008,59.

Positief is dat top H boven top B wordt gevormd. Na top H valt de koers hard terug. Onderzoek wijst uit dat in circa 80% van de gevallen de koers wordt opgevangen op of rond het uitbraakpunt (dus rond lijn A-B). Bij bitcoin is de koersval inderdaad rond oude weerstand A-B ($24.970,28) opgevangen. Een perfecte pullback dus.

Op onderstaande voorbeeldgrafiek wordt inderdaad rond A-B een hogere bodem gevormd, de zogenaamde pullbackbodem. Doorgaans vormt deze hogere bodem bij C een springplank voor de volgende rally.

In feite zijn er mimimaal twee koopmomenten op deze grafiek te herkennen. Het eerste instappunt treedt op tijdens de uitbraak boven A-B (het koopsignaal). Het tweede koopmoment ligt rond C, tijdens de feitelijke pullback.

De uptrend wordt bevestigd nadat ook top H wordt gebroken. Bij bitcoin treedt die bevestiging op indien het topje van 14 april rond $31.008,59 wordt gepasseerd.