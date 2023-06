Er is echte 'green shoot' voorbeurs en we doen het weer met de Fed

De AEX indicatie is welgeteld -0,01% als ik de gordijnen van mijn koersenbak open doe.

Zijn er verder nog vragen? :-)

Goed, Wall Street kende gisteren een dalingsdagje, Azië kleurt vooral rood en we doen het vandaag met de getuigenis van Fed-voorzitter Jerome Powell voor het Congres. Hij mag uitleggen hoe hij het verdere rentebeleid zit na alle verwarring vorige week met al dan niet uitstel, afstel en blessuretijdverhogingen/verlagingen.

Hij vertelt ook de staat van de economie en de arbeidsmarkt. En er is wellicht een serieuze green shoot vandaag. Zo meer, eerst het overzicht.

Europese futures openen net even lousier dan de AEX

De Amerikaanse staan idem dito nipt lager

In Azië staat alleen Japan hoger en vooruit, Taiwan net. Zuid-Korea daalt verrassend (zo uitleg) en China al helemaal. De Hang Seng doet weer eens -1,9% en de Hang Seng Tech staat -2,3%

Albaba -4,0% (leuk voor de nieuwe CEO...)

Baidu -1,1%

Tencent -3,3%

TSMC -0,3%

Samsung -1,1%

Hynix -0,9%

De volatiliteit (CBOE VIX Index) staat -2,9% op 13,9 (ondanks een koersdaling dus) en oeps, de BofA MOVE Index (obligaties) doet +9,1% op 114,7

De dollar draait zich nog een keer om op 1,0909

Goud doet niks, olie stijgt 0,4% en crypto loopt rond 2% op, wellicht op dealtje SEC en Binance? Onderaan meer hierover, bitcoin doet het nu op $28.768,21

De rentes... Wat hebben ze bij vastrentend niet zozeer bij, als wel in de ochtendkoffie?! Het gaat nu al hard.



Eerste het goed nieuws, we hebben dus een green shoot!



Hoezo een green shoot? Dit Bloomberg-plaatje gaf ik u maandag al, zie onderaan. De chip-heavy economie van Taiwan en Korea zijn vroegcyclisch en gelden als zodanig als early indicator van de wereldeconomie.



Hier is de bron en ook nog even een citaat, want verkoop de huid van de beer nooit te vroeg:

South Korean exports offered an early sign of improvement in global trade after their first year-on-year gain since last summer.



Preliminary trade figures showed a 5.3% gain in exports in the first 20 days of June from a year ago for the first increase since August, a possible sign that a slowdown in world demand is starting to ease.

The rise was largely driven by gains in car and shipping-related exports, while semiconductor exports continued to drop.



As a key provider of chips and smartphones for the global economy, South Korea’s export data offer one of the earliest pulse checks on the strength of international trade and tech-sector demand.

South Korea’s early trade data pointed to the first increase in exports since August last year, a possible early sign of a global demand pickup https://t.co/FhRO2c1984 — Bloomberg Markets (@markets) June 21, 2023



De Nasdaq 100 (oranje) deed gisteren een beetje lager, maar zie eens temeer het verschil tussen Amerikaanse en Chinese tech, hier is de Nasdaq Golden Dragon index.



Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren.

08:16 Britse inflatie stabiliseert

08:06 Aedifica wil 380 miljoen euro ophalen

08:02 AEX gaat waarschijnlijk licht hoger van start

07:42 Ook Rivian kiest voor snelladers Tesla

07:36 SBM Offshore heeft financiering nieuwe FPSO rond

07:04 Europese beurzen openen naar verwachting licht hoger

07:02 Nederland investeert minder in april

07:00 Stemming onder Nederlands consumenten nog iets negatiever

06:55 Beursagenda: macro-economisch

06:54 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

06:54 Beursagenda: buitenlandse fondsen

20 jun FedEx ziet CFO vertrekken

20 jun Wall Street sluit licht lager

20 jun Beursupdate: AEX op Wall Street

20 jun Olieprijs daalt

20 jun Wall Street zachtjes omlaag

20 jun Europese beurzen sluiten lager

De AFM meldt deze shorts en gha er even goed voor zitten voor de drie welbekende namen:



Met 9,5% is Alfen nu het meeste geshorte Nederlandse aandeel, hoewel natuurlijk niet duidelijk is hoeveel netto short het is:



Tja, om nou Just Eat Eat Takeaway (9,1%) te feliciteren dat het niet meer eerste is, is ook weer overdreven:



En bij Besi (2,5%) staan er wellicht wat brandblaren op short-billen.



De agenda:

06:30 Consumentenvertrouwen - Juni (NL)

06:30 Investeringen - April (NL)

08:00 Consumenten- en producentenprijzen - Mei (VK)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

16:00 Fed-voorzitter Jerome Powell getuigt voor Amerikaans Congres (VS)

En dan nog even dit

Gewoon stom dus en zowaar geen geklets over waar beleggers en handelaren zich dan zorgen over maken. Gewoon lager dus, punt:

Stocks fell Tuesday, the first trading day of the week, as a rally that drove the market to levels not seen in more than a year took a breather.



The Dow fell 0.72%.

The S&P 500 dropped 0.47%.

The Nasdaq slipped 0.16%. https://t.co/KvFPaGqoUb pic.twitter.com/LXGoLGBYV2 — CNBC (@CNBC) June 20, 2023



Gewoon even klikken hoor op dit testbeeld, hij doet het echt wel. Enfin, de Indiase premier Narendra Modi is op bezoek in Washington en spreekt onder meer president Joe Biden. Die noemt trouwens zijn Chinese college Xi Jinping een dictator en zeg maar of dat handig is na dat bezoek van MinBuZa Antony Blinken aan China.

WATCH: President Biden delivers remarks about the opportunities and risks associated with A.I. https://t.co/wqse9fBEj7 — CNBC (@CNBC) June 20, 2023



-3,1% op vooral een zuinige outlook van FedEx (It's the economy, stupid!) en de CEO vertrekt:

FedEx stock sinks on profit forecast, as Wall Street looks for progress on cost cuts https://t.co/LURlkBURCu — MarketWatch (@MarketWatch) June 20, 2023



Intussen op Schiphol en bij KLM... ach, laat ook maar....

Air India followed domestic rival IndiGo in finalizing a massive order for 470 planes from Airbus and Boeing on the second day of the Paris Airshow. Read more https://t.co/Yyq1rTVdPw pic.twitter.com/XwDkvrDsWh — Reuters Business (@ReutersBiz) June 21, 2023



Is India het nieuwe China?

Tesla chief executive Elon Musk said that the electric carmaker is looking to invest in India ‘as soon as humanly possible.’ More here: https://t.co/II9SWoQb4p pic.twitter.com/WntPg2X7tb — Reuters Business (@ReutersBiz) June 21, 2023



Het is 2023 en als tech-bedrijf moet je i.e.t.s. met AI. En vergeet nooit de generieke pikhouwelen- en zevenverkopers in een gold rush, in dit geval chippers, cloud-diensten, hardware-boeren en... misschien wel energiebedrijven. Want AI lust wel een slokkie... Wie weet nog meer sectoren?

Hewlett Packard Enterprise introduced a cloud service to handle the large computing power needed to support generative AI https://t.co/0yMu1HaKiR — Bloomberg Markets (@markets) June 20, 2023



Vandaag dus, meer Rivian:

Het is 2023

Een EV aandeel (#Rivian) wordt uit #Nasdaq100 gekicked in ruil voor een chipper (#On) https://t.co/ffClJuOoXo — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) June 20, 2023



Die EV-aandelen zijn bijna allemaal aan puin, op Tesla en BYD na. Dat u dus niet te snel in schreeuwerige aandelen springt met AI-pretenties, meauie verhalen, flitsende presentaties, glimmende folders én een volstrekt gebrek aan omzet, laat staan kasstroom.

EV maker Rivian said it agreed to adopt Tesla’s charging standard, adding momentum to Tesla's bid to set the industry standard. GM and Ford also struck similar deals with Tesla in recent weeks. More here: https://t.co/PAaDvwQBAo pic.twitter.com/Xd8pxwBAQe — Reuters Business (@ReutersBiz) June 21, 2023



Never a dull moment in dit wereldje en het vaak zo prekerige BlackRock van ESG-dominee Larry Fink is er ook niet vies van.

Binance and SEC reach deal over U.S. assets, and Fidelity-backed exchange goes live: CNBC Crypto World https://t.co/F4KuMqkxfe — CNBC (@CNBC) June 20, 2023



Waarom bedrijven uit Portland, San Fransisco en vooral Chicago vertrekken... In de laatste stad vallen nu letterlijk meer doden, dan precies honderd jaar geleden tijdens de beruchte Beer Wars tussen Al Capone en Dean O'Banion. Citadel is al weg en zelfs de Chicago Mercantile Exchange (CME) zélf wil weg.

Chicago Mayor Brandon Johnson says he inherited “systems of failure” after violence erupted during the Juneteenth holiday, with 75 people shot and 13 killed over the long weekend https://t.co/doariv2SZ0 — Bloomberg Markets (@markets) June 21, 2023



Veel plezier en succes vandaag.