Slotcall: Tweetrapsdaling AEX en het gaat vaak over China vandaag

Het was al weinig vandaag, en het werd nog minder. De AEX sloot 0,77% lager op 763,09. Gelukkig hebben we Besi nog.

De markten zetten aan het eind van deze dag nog een extra daling in: de AEX draaide in de laatste twee uur dieper in de min en volgt daarmee de Amerikaanse beurzen, die hetzelfde beeld lieten zien. Zelfs de Nasdaq, die de dag nog in het groen begon, lukt het vandaag niet om de techredder in nood te zijn.

Stocks fall to start the holiday-shortened trading week https://t.co/rGmjxQPNYu — CNBC (@CNBC) June 20, 2023

Het begon al niet al te sterk vandaag en dat werd vooral geweten aan China. De rente werd voor het eerst in 10 jaar verlaagd in China, maar dat was met minder dan werd verwacht. Niet het soort van stevige stimulus die je normaal gesproken van China mag verwachten. Wellicht dat we daarvoor mioeten wachten tot de vergadering van het Politburo onder leiding van Xi, die begin juli staat gepland.

Ondertussen is het ook in de Chinese techsector onrustig. Alibaba is aan het opsplitsen en schuift daarvoor zijn CEO opzij - of omlaag, eigenlijk. Het aandeel noteert vandaag 4,5% lager op Wall Street.

China's Alibaba announced that its CEO and chairman Daniel Zhang will step down to run the company's cloud division as the e-commerce giant presses through with its plan to split into six business units. Read more https://t.co/xFKUQxynlm pic.twitter.com/WcnBefWEPA — Reuters Business (@ReutersBiz) June 20, 2023

En Europa kiest vandaag uit om even de spierballen richting China te laten rollen. De maatregel om het produceren van sensitieve technologie in andere kanden te kunnen verbieden is officieel 'country agnostic,' maar het moge duidelijk zijn aan wie hij is geadresseerd.

EU looks to ban companies from making sensitive tech in China https://t.co/4Mp2iipGPE — Kate Day (@kate_day) June 20, 2023

Aan het centralebankenfront is het even rustig, maar de markt blijft zoeken naar tekenen die kunnen verraden hoe hawkish de centrale bankiers nou precies zijn. Morgen spreekt Jerome Powell in de senaat. De economie remt maar lanzaam af, zie ook de cijfers over de Amerikaanse huizenmarkt van vandaag.

De kans dat we ons volgend jaar weer in een heerlijke Goldilocks-economie bevinden, moet niet te hoog worden ingeschat: de groei blijft hardnekkig sterk en dat betekent dat inflatie vroeg of laat weer de kop op gaat steken, schrijft Conor Sen op Bloomberg.

Don’t get too comfortable with the idea that inflation can fade away while growth continues, writes @conorsen https://t.co/TSJ0ZTjVaA via @opinion — Bloomberg (@business) June 20, 2023

De brede markt

Heel Europa kleurt rood, minus het Iberisch schiereiland

De AEX gaat harder onderuit dan de omliggende beurzen

De volatiliteit loopt op, logisch op een duidelijk negatieve beursdag

De olieprijs zakt weer richting het $70-niveau (WTI)

Bitcoin ligt al een week goed, over goud kunnen we dat niet zeggen

De rentes

Wat er gisteren bij kwam loopt er nu weer uit. De actie is op dit moment vooral te vinden op de rentemarkt. Staatsobligaties zijn in trek, en zeker die van het VK in aanloop naar het rentebesluit van deze week.

Het Damrak vandaag

De Top- en Flop-3:

Opvallend hoe verspreid de chippers over het bord liggen: Besi topper in de AEX, maar ASMI en ASML ruim in de min (-0,7%). Een aanwijsbare reden voor dat verschil is er niet echt.

Ook uitgeeftwins Wolters en RELX liggen opvallend uit elkaar. De eerste runner-up in de AEX (+1,1%), de tweede nipt in de min.

Akzo Nobel (-1,6%) levert in na een waarschuwing van sectorgenoot Lanxess

Prosus (-5,5%) gaat slecht op het al even slechte Chinese techsentiment

Ahold Delhaize wint 0,5% na een koopadvies van Kepler

Just Eat Takeaway zakt weer neerwaarts door de €13

Ebusco worstelt, maar komt toch niet boven (-0,42%) na een mooie nieuwe order

Vastgoedaandelen melden zich bovenin de lijstjes, met NSI (+1,8%) als uitblinker

De agenda voor morgen

Die is maar heel matig gevuld. Maar toch: Mr. Powell goes to Washington en dat speelt zich nog tijdens onze beursuren af.

08:00 VK inflatie CPI mei (consensus +8,5% YoY)

16:00 Fed-voorzitter Jerome Powell getuigt

En dan nog even dit

De ECB waakt

ECB calls on lenders to manage growing risk from shadow banks https://t.co/ZonlnXZVuX pic.twitter.com/2trJQ6gZgU — Reuters Business (@ReutersBiz) June 20, 2023

Toch nog iets positiefs over Chinese tech, van Morgan Stanley

Baidu is positioned to be the best proxy to own as artificial intelligence tools help China shift $7.4 trillion spending from offline to the internet, Morgan Stanley says https://t.co/NIx5b947xP — Bloomberg (@business) June 20, 2023

Hier doet u het allemaal voor