AEX sukkelt verder. Maar hogere bodems vangen de markt op

Op de grafieken zien we in het matte verloop van de AEX de twijfel over de economie terug. Begin februari is er in de AEX rond 777,58 punten een topje gevormd. Sindsdien zijn de rally's van de AEX een paar keer gestrand in de zone 769-777.

De financiële markten hopen dat een recessie vermeden kan worden. Volgens analisten is er een strijd tussen enerzijds afnemende inflatie en anderzijds een recessie.

Met name in Europa is de inflatie nog steeds hardnekkig. Bovendien is de Nederlandse economie afgelopen kwartaal iets gekrompen.

Nederlandse beurs blijft op langere termijn overeind

Er is dus enige twijfel op korte termijn. Maar ik heb hier al meerdere malen aangegeven dat, op basis van mijn technische plaatjes, er geen serieuze signalen van economische zwakte zijn. Want op wat langere termijn is het technische scenario nog steeds positief.

Hogere bodems vangen de markt op

Sinds de herfst van vorig jaar heeft de Nederlandse beurs meerdere hogere koersbodems achtergelaten. Deze hogere lows geven aan dat beleggers op grotere dips blijven instappen en bijkopen:

De recente steun op 745,26 punten is de hogere pullback bodem van begin april, tevens top van 22 maart

Daaronder ligt de koersbodem van 24 maart op 710,89 punten

Op 30 december is een low 688,24 punten gevormd

Het startpunt van de opmars vormde het dieptepunt op 11 oktober rond 611,74 punten

Bovendien zijn er in het kortetermijn zijwaartse technische plaatje ook hogere bodems zichtbaar:

Het low van 710,89 punten medio maart

De dip rond 735,91 punten op 4 mei

Een bodempje rond 748,45 punten van 31 mei

Een low op 755,93 punten van 3 juni

De serie hogere bodems is op onderstaande kortetermijngrafiek gemarkeerd met het rode stippellijntje.

Koopkracht houdt stand

Kortom, er is geen enkele reden voor paniek. Technisch geven deze hogere bodems, zowel op korte als op lange termijn aan dat er nog veel koopkracht in de markt zit. Ik blijf geloven in een mooie zomerbeurs.

Deze keer bekijk ik de plaatjes van de AEX-index. Ik kijk zowel lang, héél lang als kort.

Kortetermijn: AEX-index hapert

De AEX-index beweegt zijwaarts met nagenoeg gelijke toppen. Maar de beurs komt er wat beter bij te liggen. Want de serie hogere koersbodems geeft aan dat beleggers op de Nederlandse beurs weer durven te kopen. De serie hogere bodems is gemarkeerd met het rode stippellijntje.

Pas na een doorbraak en slotstand boven de weerstand van 777,58 punten (gevormd op 16 februari) kan het verder omhoog.

De ondertoon is duidelijk aan het verbeteren. Steun ligt rond 745,26 punten (de bodem van 22 maart).

Lange termijn: AEX-index strandt op oude topjes

De AEX-index beweegt al sinds begin van dit jaar zijwaarts. Er ligt een eerste weerstand rond 777,58 punten (gevormd op 16 februari). De AEX-index heeft sinds eind 2022 wel steeds hogere koersbodems weten te vormen. Blijkbaar blijven de kopers actief op de Nederlandse beurs.

Een doorbraak boven recente toppen is noodzakelijk om de voorgaande uptrend te hervatten. Daarna wordt 829,66 het volgende opwaartse koersdoel (het all-time high van eind 2021). Op langere termijn kan het nog veel verder omhoog.

De steun bevindt zich rond 710,89 punten (de bodem van 24 maart).

De 200-dagenlijn van de Nederlandse beurs laat een mooi opwaarts verloop zien. Dit geeft een positieve technische conditie weer.

Meerjaren uptrend AEX ongebroken

Op de onderstaande AEX-grafiek vanaf 2008 is de opwaartse tendens van de aandelenmarkt goed te zien. Elke grote correctie is opgevangen op een hoger niveau, boven de vorige. Er zijn diverse hogere pullback-bodems gevormd.

De laatste pullback-bodem is van 11 oktober 2020 rond 611,74 punten, dus rond de intraday top van februari 2020 rond 632,12 punten.

Ex-dividend is de Nederlandse aandelenbeurs sinds 2009 bijna verdrievoudigd in waarde. Vanaf het intraday low rond 194,99 punten van maart 2009, is de AEX ruim 290% gestegen naar nu 762,50 punten.

Weten welke aandelen koopwaardig zijn?

In het afgelopen jaar is een nieuw platform voor Tostrams.nl ontwikkeld. Met dit platform stellen wij u in staat om, naast dat u onze gebruikelijke technische analyses en beursnieuws kunt volgen, ook alerts bij ons in te stellen. Van elk aandeel kunt u hiermee aangeven dat u een e-mail-alert wilt ontvangen zodra het 'technisch' koopwaardig wordt bevonden.

Bent u benieuwd hoe de vernieuwde website Tostrams.nl eruitziet? Klik dan hier om hem nu te bekijken.



Wilt u het vernieuwde Tostrams.nl proberen? Ga dan naar tostrams.nl/actie en lees drie maanden onze technische analyses voor slechts €29,95.