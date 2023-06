Edge Capital brengt uniek beursgenoteerd beleggingsproduct op de markt Bericht delen via: Kopieer link Categorie: Partnercontent

Edge Capital brengt een nieuw beursgenoteerd beleggingsproduct op de markt: iMaps Tradealot Volatility Premium ETI. De IEX Beleggersdag wordt mede mogelijk gemaakt door Edge Capital

ETI staat voor Exchange Traded Instrument en kan het best worden vergeleken met een ETF (Exchange Traded Fund). Waar een ETF verschillende fondsen volgt, volgt een ETI één op één de onderliggende strategie. De iMaps Tradealot Volatility Premium ETI volgt dezelfde strategie als toegepast in een van de beleggingsfondsen van Edge Capital: het EdgeFund. De iMaps Tradealot Volatility Premium ETI is genoteerd aan de beurs van Stuttgart en heeft een ticker waarmee deze gemakkelijk overal aangeschaft kan worden. “Dit nieuwe product past binnen onze nieuwe koers van volledig geautomatiseerd marktneutraal vermogensbeheer. Door het aanbieden van ETI(’s) maken we de drempel om te beleggen door middel van vermogensbeheer zo laag mogelijk; deelname is al mogelijk vanaf 10 euro." "Deze strategie legt zich toe op delta-neutrale optiehandel in de S&P500. Crypto’s maken geen onderdeel uit van de strategie. Met de introductie van dit toegankelijke product nemen we afscheid van de crypto-markt“, aldus Paul Lamain, oprichter van Edge Capital. iMaps Tradealot Volatility Premium ETI Edge Capital structureerde deze ETI samen met een Duitse gereguleerde vermogensbeheerder, iMaps. De ETI staat sinds eind februari 2023 genoteerd aan de beurs van Stuttgart in Duitsland (XSTU). Beursgenoteerd aan de beurs van Stuttgart in Duitsland (XSTU)

Rendement: jaarlijks target 35% (bruto), maandelijks target 2,92% (bruto)

Minimale deelname: €10,-

ISIN-Code: DE000A3G3VC1 Strategie De iMaps Tradealot Volatility Premium ETI volgt de strategie van een van de andere strategiën van Edge Captial: EdgeFund. EdgeFund heeft als doel om de volatiliteitsrisicopremie te benutten door het schrijven van aankoop- en verkoopopties aan kopers die op zoek zijn naar een financiële verzekering in ruil voor een premie. Binnen deze strategie gebruikt Edge Capital drie verschillende sub-strategieën. Alle strategieën hebben als gemeenschappelijke basis shorting-opties waardoor Edge Capital zich op een vooraf gedefinieerde premie kan richten. lage correlatie tussen de 3 strategieën

diversificatie in de aanpak per strategie

verschillende termijnstructuur in elke strategie Startkoers en prijsbepaling De iMaps Tradealot Volatility Premium ETI kent een startkoers van €10,- (1 april 2023). De prijs van de ETI wordt bepaald door het resultaat van de strategie. Als de strategie 2,92% rendement behaalt, dan kost een certificaat in de volgende periode ook 2,92% meer. Disclaimer: dit is geen beleggingsadvies. De waarde van je beleggingen kan stijgen of dalen. Je vermogen loopt gevaar. Edge Capital is een vermogensbeheerder. De strategieën van Edge Capital zijn gebaseerd op arbitrage-methoden en marktneutraal beleggen. In tegenstelling tot voorspellingen maakt Edge Capitalgebruik van feiten in de markt waarvan zeker is dat ze gaan plaatsvinden. Dit geeft de onderneming een voorsprong op klassieke vermogensbeheerproducten. Edge Capital is sinds april 2023 de nieuwe naam van Tradealot.

