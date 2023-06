Weinig beweging voorbeurs en wat is úw grootste irritatie?

Wéér.

De AEX-indicatie is -0,3% en weer staan op dit uur alle futures een frutsel lager. Of het groen of rood is, zo gaat het al een tijdje: vrij nikserige openingen.

Vandaag is het logisch met de VS gisteren dicht en geen wereldschokkend nieuws. De wereld wil ook eerst zien of China en VS vriendelijker worden, zoals gisteren is afgesproken?

Europese futures openen -0,1% à -0,3%

De Amerikaanse staan -0,3% tot -0,4%

In Azië staan bijna alle markten een fractie lager, maar weer springen de Hang Seng (-1,7%) en Hang Seng Tech Index (-2,7%) er slecht uit:

Alibaba -1,5%

Tencent -2,3%

TSMC 0,0%

Samsung +0,3%

De dollar ligt vlak op 1,0923

Goud stijgt 0,1%, olie zakt 0,2% à 0,5% en crypto kachelt ruim een procentje hoger. Bitcoin doet het nu op $ 26.813,79.

De rentes roeren zich al aardig op dit uur, na de EU-basispuntenrally gisteren. Want de ECB is verdeeld over al dan niet nog meer rentestappen en de markt lijkt te denken dat de haviken hun gelijk gaan halen.



Verveelde u zich gisteren ook zo? Het is maar saai zonder de VS, maar hier op het Damrak waren toch een paar stevige dalers. Omdat er zoveel reacties waren hierop: wat is dit jaar uw grootste irritatie in eigen porto? Mag u meteen uw aangenaamste verrassing geven, want die komt hier natuurlijk achteraan.

VS is dus dicht en Damrak ligt er slecht bij voor papieren non-beursdag. #AEX -0.5% en paar dikke dalers met weer hoog usual suspect gehalte. Zelfs zit ik weer es op #Aalberts en vooral #JET te kauwen, wat is jullie grootste irritatie in eigen porto? ?? pic.twitter.com/eosyvp5LiI — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) June 19, 2023



Hier hebt u het basismateriaal: de jaarscores. Wedden dat u ook een oververtegenwoordiging aan namen hebt in zowel het meest linkse als het mest rechtse rijtje? We hebben nu eenmaal als particulieren een voorkeur voor risicovolle aandelen bij het stock picken, want het moet de moeite zijn en het is natuurlijk veel leuker en spannender.



U komt ook Pharming-klagers tegen, maar die mogen nog in hun handen knijpen. In Brussel laat Bone Therapeutics zien wat een biotech kan doen als alle onderzoeken mislukken of worden afgeblazen. Vanaf de top is het vrijwel -100%.



Wat doen we vandaag eens voor plaatjes nu de VS gisteren dicht was? De volatiliteit valt op, of beter het gebrek daaraan. De CBOE VIX-index staat op de laagste stand sinds de Covid-19-uitbraak.



De BofA MOVE-index is de volatiliteitsmeter van de obligatiemarkt en die is nog lang niet zo ver. Het ding loopt zowat één-op-één met de rentes zelf.



Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren.

08:07 Duitse producentenprijzen stijgen veel minder hard

08:04 AEX vermoedelijk vlak van start

07:53 Serieuze winstwaarschuwing Lanxess

07:44 Ebusco krijgt vervolgopdracht voor 31 bussen

07:11 Alibaba vindt nieuwe CEO

07:05 Centrale bank China verlaagt nog meer rentetarieven

06:52 Europese beurzen openen naar verwachting fractioneel hoger

06:45 Krimp Japanse industrie nog groter

06:41 Beursagenda: macro-economisch

06:40 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

06:40 Beursagenda: buitenlandse fondsen

19 jun Europese beurzen sluiten lager

De AFM meldt deze shorts:



Ja, AMG naar 0%:



De agenda:

13:00 FedEx - Cijfers vierde kwartaal (VS)



06:30 Industriële productie - Mei (Jap)

08:00 Producentenprijzen - Mei (Dld)

14:30 Woningbouw en vergunningen - Mei (VS)

De cijfertjes zijn er al, kijk die Japanse meevallers en die Duitse mee- en tegenvaller:



En dan nog even dit

Alle grote chippers (ook TSMC) willen/moeten investeren in Europa, maar ik lees, hoor en zien nergens dat Nederland lobbyt om ze hier te krijgen?

WATCH: Intel is to invest more than $33 billion in Germany as part of its expansion push in Europe. Two cutting-edge chip facilities will be built in the eastern city of Magdeburg https://t.co/2WPJW050dE pic.twitter.com/MfA56nIZgd — Reuters Business (@ReutersBiz) June 20, 2023



Nog eentje, zomin als voor energie heeft ons land, maar eigenlijk heel Europa, geen langetermijn-waterstrategie. Tot een paar weken terug viel het dit jaar met bakken uit de hemel en nu is het weer te droog? Sla het dan op als het er is.

Low water hampers Rhine river shipping in Germany https://t.co/xokyiVZbXB pic.twitter.com/faZxSdvo2I — Reuters Business (@ReutersBiz) June 19, 2023



Intussen in China: daar gaan de rentes juist omlaag.

Chinese banks lowered their benchmark lending rates for the first time in 10 months following a reduction in policy rates by the central bank to bolster a slowing economy https://t.co/KF2Hue34Tm — Bloomberg Markets (@markets) June 20, 2023



Pieter Elbers in da house dus, jammer dan Boeing en misschien ook wel die nieuwe Chinees:

Airbus announced a record 500-plane deal with Indian airline IndiGo on day one of the Paris Airshow https://t.co/uxzIF69mCA pic.twitter.com/AAyboau98R — Reuters Business (@ReutersBiz) June 20, 2023



Bij dezen:

Alibaba Group says Eddie Wu to succeed Daniel Zhang as CEO https://t.co/bzRwCWrZuC pic.twitter.com/ElOYpi5VCI — Reuters Business (@ReutersBiz) June 20, 2023



De koersen zijn niet te houden:

Analysts are rushing to raise target prices on Japanese trading companies as Warren Buffett’s increased holdings drive their shares to new records https://t.co/WcF4IAlDWf — Bloomberg Markets (@markets) June 20, 2023



Veel plezier en succes vandaag.