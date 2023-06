Het zijn usual supects voorbeurs met markten op diverse snelheden

Het gaat eigenlijk vrijwel dagelijks zo dit jaar, op dit uur blijven de futures dicht bij huis.

De AEX indicatie is -0,2% na nieuwe topjes vorige week. Op papier hoeft u niet veel te verwachten van vandaag, want de VS is dicht. Verder doen we het deze week met een nagenoeg lege agenda, maar duim dan maar voor het mogelijke winstwaarschuwingsseizoen dat zo ongeveer aanbreekt. Check, let op Philips?

Europese futures openen een paar tienden lager

De Amerikaanse zijn zelden vrij en staan honderdsten in de min

In Azië kleurt alles een paar tienden rood, met weer de Hang Seng Tech Index als negatieve uitschieter met -2,3%.

Alibaba -3,2%

Tencent -2,6%

TSMC -1,0%

Samsung -1,0%

De volatiliteit (CBOE VIX Index) staat -6,6% op 13,5 en de BofA MOVE Index (obligaties) staat -2,7% op 104,4

De dollar ligt vlak op 1,094

Goud zakt 0,2%, olie verliest 1,1% en crypto stijgt een paar tienden. Bitcoin doet op $26.459,69

De rentes doen het vandaag ook zonder de VS en die van ons loopt niet helemaal in de maat.

Sell-off in Hongkong dus en nog een de-coupling? Dit is de Hang Seng Tech Index (oranje) versus de Nasdaq 100. Helaas is er niet zo snel een waardering te vinden van de Chinese tech. Een indicatie is wellicht dat de S&P 500 twee keer zo duur (18,5 keer de verwachte winst) is dan de Hang Seng (negen keer).



De Nasdaq zelf doet 26,5 keer de verwachte winst. Zie die omzetverwachtingen, nog niet bij iedereen vliegen de AI-omzetten al door het raam naar binnen, zoals bij Nvidia. U weet het verhaal, dankzij de AI-fantasie en Big Tech staan de markten hoger dit jaar. Zónder was het een veel lastiger verhaal geweest.



Uiteraard is er ook zo'n plaatje van de AEX, die 13,8 keer de verwachte winst doet? Vraagteken, want waar komt ineens die verwachte winststijging vandaan? Het lijntje is erg wispelturig, onder voorbehoud dan maar.



De markten moeten het deze week op eigen kracht doen, want de agenda is in feite leeg. Wel zijn er vrijdag de eerste schattingen van de inkoopmanagersindices over juni en aan de consensus te zien, blijft het Westen een economie op twee snelheden houden: industrie in recessie en de diensten die de meubelen redden.



Daar heeft Bloomberg meer data over en de kop is duidelijk: als China niest...

Global trade needs help as China's rebound sputters.



Explore the data on where the slowdown is hitting hardest ??https://t.co/fRygqUXUei — Bloomberg Markets (@markets) June 19, 2023



Gier de vroegcyclische data uit dat artikel en het wachten is inderdaad op de economische motoren die weer aan slaan. Er is trouwens (nog) niemand die rept van een langdurige recessie.



Ondergetekende was een weekje weg en aan de AEX (oranje) en onze tienjaarsrente te zien, hebben jullie je netjes gedragen. Niks nieuws onder de zon:



Wat nog het meest opvalt is de gedaalde dollar. Blijkbaar was vorige week de Fed wat duivischer dan de ECB?



Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren.

07:56 AEX start handelsweek vermoedelijk in het rood

07:48 Sartorius tempert de verwachtingen

07:30 Berenberg: ASR Nederland op koers voor sterker jaarresultaat

06:58 Europese beurzen openen naar verwachting lager

06:52 Beursagenda: macro-economisch

06:51 Beursagenda: buitenlandse fondsen

06:50 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

De AFM meldt deze shorts:



Hoe zat het ook weer met Alfen?



Er zijn meer down rends bij PostNL, maar deze is vast wel welkom:



De agenda:

15:30 Wall Street gesloten vanwege Juneteenth

16:00 Vertrouwen huizenbouwers - Juni (VS)

En dan nog even dit

Laten we het rente-inflatieverhaal toch definitief achter ons, ondanks een wat hanige Fed en ECB vorige week? Onderschat een eenmaal lopende geldontwaarding nooit.

The Nasdaq and the S&P 500 ended the week near 14-month highs after economic data this week pointed to cooling inflation, eclipsing concerns about further rate hikes. Read more here: https://t.co/g6YhtbiB0p pic.twitter.com/L6PB3aNJOl — Reuters Business (@ReutersBiz) June 17, 2023



China dus:

Goldman is the latest bank to cut forecasts for China’s economy, slashing growth estimates this year to 5.4% from 6%, citing limited options to boost stimulus https://t.co/iXEdXruCiC — Bloomberg Markets (@markets) June 19, 2023



Wat zou het een gezeur schelen en een kansen bieden als die twee wel door één deur konden...

As US Secretary of State Antony Blinken continues his trip to Beijing to reboot China ties, Iain Marlow, who is travelling with him, tells us what is on his agenda https://t.co/SBC1lhPpwT pic.twitter.com/nctYHfaDCm — Bloomberg Markets (@markets) June 19, 2023



Fantasie genoeg anders in China. Dat is nog geen aandeelhouderwaarde, weten we ook.

From Breakingviews - China’s next export is an electric-vehicle fight https://t.co/zCAhgm9tYw — Reuters Business (@ReutersBiz) June 19, 2023



Het land produceert veel goedkoper dan de VS:

Ford's chairman says the US is “not quite yet ready” to compete with China in the production of electric vehicles https://t.co/hT388xqTC2 — Bloomberg Markets (@markets) June 18, 2023



Eens te meer, er waait een nieuwe wind bij Shell. Aandeelhouderswaarde gaat voor.

Shell chief sets ‘ruthless’ new course to catch up with US rivals https://t.co/DecQ2w1Lzo — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) June 18, 2023



Het is niet alleen bij tech waar de China strategie soms moet worden herzien:

Drugmaker AstraZeneca has drawn up plans to spin off its China business and list it separately in Hong Kong, the Financial Times reports https://t.co/FzQKwGd0UX — Bloomberg Markets (@markets) June 19, 2023



Hoe ouder hoe wordt, hoe minder risico u moet nemen en dus aandelen afbouwen, is een oude wijsheid.

When it comes to investing, older Americans can’t quit their stock-market habit https://t.co/tir8ynN8P6 — The Wall Street Journal (@WSJ) June 18, 2023



Veel plezier en succes vandaag.