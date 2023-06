Een beursdag om snel te vergeten

Geld lenen, kost (weer) geld. Althans, consumenten die een huis kochten of om wat voor reden dan ook een persoonlijke lening afsloten, betaalden daar altijd al voor, zij het een tijdje tegen relatief lage rentes.

Overheden konden echter jarenlang daadwerkelijk gratis lenen, en in sommige gevallen zelfs geld toekrijgen. Die tijd is voorbij, zelfs relatief financieel gezonde landen als Nederland en Duitsland zien hun tienjaarsrente momenteel schommelen zo rond de 2,3% - 2,8%.

Dat is relatief gezien nog altijd laag, maar het verschil tussen géén rente, of pak hem beet 2,5% rente, loopt direct in de miljarden. Landen met een wat lagere kredietwaardigheid - we noemen een Griekenland, Italië maar ook Frankrijk als voorbeeld - zijn nog slechter af. De tienjaarsrente van de Grieken ligt zo rond de 3,75%, die van Italië is tot boven de 4% gestegen en ook Frankrijk betaalt tegenwoordig zo'n 3%.

Nu de economie in de eurozone begint te piepen en te kraken, zal de focus van de markt in toenemende mate weer komen te liggen op de houdbaarheid van de overheidsschuld.

Dat landen als Griekenland en Italië een flinke staatsschuld met zich meetorsen, is al jaren bekend. Echter, dat Frankrijk met een overheidsschuld uitgedrukt in het bnp inmiddels tot boven de 110% zich bij het rijtje zwakke Zuid-Europese landen heeft gevoegd, allicht wat minder.

De ten tijde van de introductie van de euro afgesproken schuldnorm van 60% raakt voor steeds meer eurolanden uit zicht. Zelfs de conservatieve Duitsers behalen die norm momenteel niet meer. Nederland doet het verrassend goed en zit met circa 50% duidelijk onder de norm.

De eurozonelanden proberen tegen het eind van dit jaar een nieuwe set afspraken te maken, maar dat dreigt opnieuw uit te lopen op een clash tussen voorzichtige, Noordelijke Europese landen onder aanvoering van Duitsland, en Zuidelijk Europa onder aanvoering van Frankrijk die liever geen vaste, voor iedereen geldende afspraken willen maken, maar liever flexibel willen blijven. Wordt vervolgd.

De Amerikaanse centrale bank deed wat werd verwacht: een rentepauze inlassen. Tegelijkertijd hanteerde Jerome Powell scherpe bewoordingen waarbij de markt werd voorgemasseerd op een verdere renteverhoging, potentieel zelfs met 0,5%.

Tijdens de IEX Beleggerspodcast werd al gesignaleerd dat de ongekend snelle serie renteverhogingen aardig beginnen te knellen. De markt vreest inmiddels vooral voor een recessie, zoals duidelijk blijkt uit de inverse rentecurve:

De vraag is nu wat de komende maanden zwaarder zal wegen: de strijd tegen de - al sterk afnemende - inflatie, of de focus tijdig te verleggen naar het vermijden van een harde landing (lees: recessie).

De financiële markten vrezen vooral dat laatste en de situatie waarbij de korte rente duidelijk boven de lange rente ligt, geldt als een relatief goede voorspeller van een recessie. Gelukkig is de Fed vooral datagedreven zoals de centrale bank zelf niet nalaat te benadrukken, dus het speelveld ligt nog open.

Shell had vorige week tijdens een Capital Markets Day in New York, juist in New York, een heldere boodschap voor beleggers. Het concern wil onder leiding van de nieuwe topman, Wael Sawan, meer aandeelhouderswaarde creëren.

En dat is in het geval van Shell zeker geen praatje voor de vaak: dat najagen van een hogere aandeelhouderswaarde zal 'genadeloos' plaatsvinden.

Sawan stoort zich vooral aan de enorme waarderingskloof tussen enerzijds Europese oil majors als Shell, BP en TotalEnergies, en anderzijds de Amerikaanse oliereuzen zoals ExxonMobil en Chevron.

En juist daarom hield het concern zijn Capital Markets Day ook in New York, daar waar Londen veel meer voor de hand had gelegen. Wel werd aansluitend op de presentatie een interview gegeven aan de Britse zakenkrant de Financial Times, waarbij werd benadrukt dat de bestemming gelijk is gebleven, de route daarheen inderdaad gewijzigd is.

Damrak

Een dag om snel te vergeten voor beleggers. De AEX kwam maar moeizaam op gang en moest gaandeweg de dag wat inleveren. Impulsen vanuit het gesloten Wall Street ontbraken, evenals richtinggevend nieuws.

DSM lijkt nog altijd uit de gratie bij beleggers en ook fondsen als Randstad en UMG moesten een stapje terug doen. Sterkhouders waren ASR, KPN, Prosus en Shell. Een verdieping lager waren er relatief stevige verliezen voor Aalberts, Basic Fit en Galapagos. Alleen InPost hield binnen de AMX de voeten droog.

Tot slot de smallcaps: een vrij stevig verlies voor het geld ophalende Sif, terwijl ook de vastgoedfondsen moesten inleveren. Noemenswaardige stijgers ontbraken binnen de AScX.

De AEX verloor vandaag een half procent om te sluiten op een stand van 769 punten.

Top drie stijgers/dalers

ING Groep

Wel of toch net geen recessie in de eurozone: voor bankaandelen behoorlijk relevant. Duitsland en Nederland zien de economie krimpen, enkele andere eurozonelanden houden de broek (nog) droog.

Los van de economische cycli zullen beleggers er rekening mee moeten houden dat de introductie van de CBDC rap nadert, hetgeen een materiele impact op de bankensector zal hebben.

PostNL

Pakkettenbezorger PostNL heeft het, naar eigen zeggen althans, ongebruikelijk druk deze periode. Normaliter is juni al wat drukker dankzij het vakantiegeld dat werknemers hebben ontvangen, maar nu is het dus zelfs ongebruikelijk druk.

De vraag is of dit het tij zal keren voor het concern. Immers, de resultaten staan sterk onder druk en de balans in ronduit zwak.

NN Group

De koers van verzekeraar NN Group is de afgelopen twaalf maanden met circa 30% gedaald. Opvallend, zowel Aegon als ASR hebben het koersmatig beter gedaan. Als gevolg van de koersdaling van NN Group is het dividendrendement van de verzekeraar opgelopen tot bijna 9%. Is het dividend wel veilig?

Update modelportefeuilles

De drie IEX Modelportefeuilles blijven het uitstekend doen en laten een fraaie outperformance zien. Desondanks geen reden achterover te leunen. De beheerders zijn naarstig op zoek naar nieuwe koopkandidaten:

Wall Street

In de VS hield Wall Street vandaag zijn deuren gesloten in verband met Juneteenth.

Rentes

De rentes hervatten hun opmars van vorige week. De Nederlandse rente nadert inmiddels de 3%. Knellen zal het nu echter al bij vooral Italië met een tienjaarsrente die tot boven de 4% is geklommen.



Brede markt

Een wat landerige stemming op de brede markt, mogelijk deels omdat Wall Street zijn deuren gesloten houdt. Wel staan de Amerikaanse futures wat lager, in lijn met de meeste Europese beurzen.

Weinig echt spektakel, wat winstnemingen hier en daar. Beleggers nemen even een adempauze na al dat Artificial Intelligence geweld. De VIX staat laag, olie en goud zijn min of meer prijshoudend en ook de dollar komt amper van zijn plek ten opzichte van de euro rond de 1,09.

Het Damrak

ING Groep (+ 0,1%) ziet de rente-inkomsten verder stijgen, maar ook donkere economische wolken naderen. Wat geeft de doorslag ?

(+ 0,1%) ziet de rente-inkomsten verder stijgen, maar ook donkere economische wolken naderen. ? NN Group (- 0,7%) blijft koersmatig wat achter bij die twee andere Nederlandse verzekeraars en de Beleggersdesk nam de investment case nogmaals onder de loep

(- 0,7%) blijft koersmatig wat achter bij die twee andere Nederlandse verzekeraars en de Beleggersdesk nam de investment case Shell (- %) kreeg een licht hoger koersdoel van een zakenbank naar aanleiding van de beleggersdag en ook de Beleggersdesk kwam met een update

(- %) kreeg een licht hoger koersdoel van een zakenbank naar aanleiding van de beleggersdag en ook de Beleggersdesk kwam met Aalberts (- 3,2%) zakt 'zomaar' enkele procenten weg, concreet nieuws kon zo snel niet gevonden worden

(- 3,2%) zakt 'zomaar' enkele procenten weg, concreet nieuws kon zo snel niet gevonden worden Flow Traders (- 0,4%) snakt naar een hogere volatiliteit en hogere handelsomzetten, maar daar is de markt vooralsnog niet naar

(- 0,4%) snakt naar een hogere volatiliteit en hogere handelsomzetten, maar daar is de markt vooralsnog niet naar Van Lanschot (- 2,4%) is overigens óók sterk afhankelijk van actief handelende beleggers: commissies vormen de belangrijkste inkomstenbron van de wealth manager

(- 2,4%) is overigens óók sterk afhankelijk van actief handelende beleggers: commissies vormen de belangrijkste inkomstenbron van de wealth manager Pharming (- 3,1%) zakt langzaam weer weg richting de €1 ondanks het verkrijgen van groen licht voor leniolisib

PostNL (- 0,9%) kreeg vorige week voor het eerst sinds lange tijd weer een koopadvies.

(- 0,9%) kreeg vorige week voor het eerst sinds lange tijd weer een koopadvies. Terecht of niet: de Beleggersdesk Sif (- 5,6%) tracht circa €50 miljoen uit de markt te halen middels een claimemissie en dat geeft enige verkoopdruk

(- 5,6%) tracht circa €50 miljoen uit de markt te halen middels een claimemissie en dat geeft enige verkoopdruk Op de lokale markt werd beursuitbater Euronext (- 0,3%) in het zonnetje gezet door een grote zakenbank

Agenda 20 juni

06:30 Industriële productie - Mei (Jap)

08:00 Producentenprijzen - Mei (Dld)

13:00 FedEx - Cijfers vierde kwartaal (VS)

14:30 Woningbouw en vergunningen - Mei (VS)