Slotcall 16 juni 2023: AEX sluit nipt hoger

De AEX-index heeft ook de laatste handelsdag van deze week met winst afgesloten, zij het met de hakken over de sloot. Ook de Midkap eindigde in het rood, maar overtuiging ontbrak.

De winst ging ditmaal vooral naar wat meer defensieve aandelen, waaronder Ahold Delhaize, Unilever, KPN, RELX en Wolters Kluwer. Chip- en techfondsen - die letterlijk een groot gewicht in de schaal leggen - konden ditmaal geen potten breken. Ook verzekeraars lagen er niet florissant bij. De koersuitslagen waren beperkt, ondanks de optie-expiratie.

In de Midkap is Just Eat Takeway, dat de hele week al de wind in de zeilen heeft de grootste uitschieter. AMG bungelt onderaan.

Grotere uitslagen vinden we onder de smallcaps (zie verderop).

Super central bank week

Met het rentebesluit van Bank of Japan gaat deze Super Central Bank-week, waarin maar liefst vier centrale banken met een rentebesluit kwamen, als een nachtkaars uit. De Jappanners hebben de rente ongemoeid gelaten. De kortetermijnrente rente staat hiermee nog steeds op -0,1%. Negatief dus, een fenomeen dat in het Westen al heel lang achter ons ligt.

Gisteren koos de Chinese centrale bank juist voor een renteverlaging, om de economie een oppepper te geven. De ECB op haar beurt trok de rente wederom met 25 basispunten op. Het eind lijkt nog niet in zicht. De inflatie in de eurozone is wel duidelijk over het hoogtepunt heen, zo werd vandaag bevestigd: in mei werd een CPI van 6,1% gemeten, tegen 7% in april. Maar ook die 6% komt nog niet in de buurt van de doelstelling van 2% die de ECB hanteert.

Die hoge inflatie raakt uiteraard de economische groei. De Duitse Bundesbank liet zich vandaag ontvallen dat de Duitse economie zich zeer moeizaam herstelt van de crisis van de afgelopen drie jaar, en dat wordt vooral toegeschreven aan de hoge inflatie. Een loon-prijsspiraal valt niet uit te sluiten. Van renteverhogingen zijn we hier dus waarschijnlijk voorlopig niet af.

De Fed drukte woensdag op de pauzeknop, na een meevallend inflatiecijfer. Maar ook hier kan het sein groen nog niet worden gegeven. De inflatie moet eerst nog wat verder omlaag.

Volgende week nóg twee rentebesluiten

Volgende week sluiten de Britse en Turkse bank de cyclus. Persbureau Reuters liet vandaag weten dat de Britten in navolging van de ECB de rente waarschijnlijk met 25 basispunten zullen optrekken tot 4,75%: de dertiende achtereenvolgende renteverhoging. Hier blijkt de inflatie (7,2%) hardnekkiger dan eerder was gehoopt.

Turkije zwemt al een tijd tegen de stroom in door een aanhoudende reeks renteverlágingen, ondanks de hyperinflatie. Mogelijk brengt de nieuwe bankpresident, Hafize Gaye Erkan, voormalig co-CEO van de Amerikaanse First Republic Bank, daar verandering in.

Binance moet ons land verlaten

Het gaat nog steeds niet lekker met cryptobeurzen. Vandaag werd bekend dat Binance ons land moet verlaten, omdat het vereiste papiertje van DNB ontbreekt.

Binance To Quit Netherlands After Failing To Acquire License - CoinDesk https://t.co/GLZgCLEZUs — LiveSquawk (@LiveSquawk) June 16, 2023

In de VS ligt deze cryptobeurs al onder vuur wegens mogelijke misleiding van beleggers en toezichthouders. Coinbase ligt op de grill in de VS: het bedrijf zou daar - net als Binance hier - allerlei diensten aanbieden zonder vergunning.

Emissie Sif start nieuwe fase

Sif gaat met de pet rond. De producent van monopiles wil circa €50 miljoen ophalen met de uitgifte van aandelen, om de bouw van een nieuwe fabriek te kunnen financieren. Een enorme stap voor het bedrijf, afgezet tegen de beurswaarde van €280 miljoen van dat moment.

Het nieuws leidde aanvankelijk tot wat koersdruk, maar al snel keerden beleggers op hun schreden terug. Ze hadden blijkbaar niet goed opgelet, want de omvang en prijs van deze emissie waren al vier maanden geleden bekend gemaakt en dus al in de beurskoers verwerkt, schrijft analist Peter Schutte.

Volgens hem is de claimemissie het startpunt van een nieuwe groeifase Sif. Of het aandeel hiermee koopwaardig is, kunt u lezen in de uitgebreide analyse.

Claimemissie startpunt nieuwe groeifase Sif IEX Premium https://t.co/n21Z0lRncD via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) June 16, 2023

Big tech als veilige haven

Ondanks de stijgende rentes viel dit jaar het hoogste rendement te behalen op techaandelen. Ze lijken in deze onzekere tijden zelfs te dienen als veilige haven. Dat lijkt opmerkelijk, maar is het niet. In een uitgebreide analyse legt analist Martin Crum uit waarom.

Wall Street houdt zich opvallend goed staande IEX Premium https://t.co/Fq52Q4GBWl via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) June 16, 2023

De Magnificent Seven: technische wonderkindjes

De outperformance van de zeven techaandelen met de bijnaam: Magnificent Seven, is zonder meer indrukwekkend.

Dit zijn de winsten YTD:

Alphabet: +40%

Microsoft: +40%

Apple: +41%

Amazon: +50%

Tesla: +108%

Meta: +127%

Nvidia: +194%

Een mooie aanleiding voor technisch analist Royce Tostrams om de technische plaatjes van deze zeven aandelen te bekijken.

... maar hoe zit het met de S&P 493?

Natuurlijk telt de S&P 500 nog 493 andere aandelen. Een aantal hiervan sluit zich inmiddels aan bij de Magnificent Seven.

Neem bijvoorbeeld cruisebedrijf Carnival, dat dit jaar in waarde is verdubbeld. Of autoverhuurbedrijf United Rentals, dat voorafgaand aan het banenrapport van juni nog in het rood stond, maar sindsdien met 20% is opgeveerd. Ook Caterpillar, dat begin juni nog 13% in de min zat, zag de beurswaarde de afgelopen weken met bijna 20% stijgen.





Dit zijn ze: alle sprekers op de IEX Beleggersdag

De line-up voor de IEX Beleggersdag van 30 juni is compleet. In theater Spant! in Bussum staan meer dan 25 sprekers voor u klaar, verspreid over vijf zalen.

Variërend van CEO's van Nederlandse beursfondsen (er zijn maar liefst zes in het wild te bewonderen) tot de beste economen, beleggingsstrategen en beursexperts die we voor u konden vinden; op deze beleggersdag vindt iedere belegger iets van zijn of haar gading, of dat nu in een van de zalen is, bij keynotes of workshops of gewoon op de drukke en gezellige beursvloer.

Het hele programma vindt u hier

Komt dat zien: dit zijn de sprekers op de IEX Beleggersdag IEXnl https://t.co/SjQOCQampZ via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) June 16, 2023

Splinternieuwe podcast: "Shell kiest voor de aandeelhouder"

Uiteraard staat er op deze vrijdagmiddag weer een hagelnieuwe podcast voor u klaar. Ditmaal zonder beurswatcher Arend Jan Kamp, maar mét analist Martin Crum, senior analist van de IEX Beleggersdesk, en Robbert Manders, analist bij Antaurus.

Uiteraard gaat het over Shell, de Fed en de ECB, maar er zitten ook enkele verrassende onderwerpen tussen.

Shell kiest voor de aandeelhouder IEXnl https://t.co/Pj2rFwvz6V via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) June 16, 2023

Wall Street heeft moeite met richting kiezen

Wall Street heeft moeite met richting kiezen. De S&P 500 en de Dow schommelen rond het vorige slot, de Nasdaq staat iets lager.

Het belangrijkste macrocijfer van vandaag is een verbetering van het Amerikaanse consumentenvertrouwen. Dat lijkt een opsteker, maar met de dreiging van meer renteverhogingen boven ons hoofd, kan goed nieuws ook slecht nieuws zijn.

Ook op Wall Street is sprake een optie-expiratie, en wat voor een: er loopt voor $4,2 biljoen aan opties af. Dat kan voor de nodige turbulentie zorgen.

Micron Technology (-1,5%) staat onder druk na het bericht dat naar schatting ongeveer de helft van de omzet van het bedrijf in China op het spel staat sinds het bedrijf speelbal is geworden van de techstrijd tussen de VS en China.

Intel kondigde aan $4,6 miljard te willen investeren in de bouw van een assemblage- en testfaciliteit voor chips in Polen, maar de koers doet niks.

Dat geldt niet voor Adobe (+2,4%) dat beloond wordt voor beter dan verwachte cijfers. YTD staat het aandeel al zo'n 50% in de plus, deels door AI-fantasie.

Microsoft geeft 0,3% prijs nadat het bedrijf gisteren een all-time high had bereikt, met een marktwaarde van $2,5 biljoen.

Rentes staan iets onder druk

De lange rentes staan vandaag iets onder druk. Bij Amerikaanse Treasury's zagen we afgelopen week grote uitslagen, maar per saldo maakt de tienjaarsrente daar een pas op de plaats.

Tienjaarsrente Nederland 2,79% (- 5 basispunten)

Tienjaarsrente Duitsland 2,47% (- 3 basispunten)

Tienjaarsrente Frankrijk 2,97% (- 5 basispunten)

Tienjaarsrente Italië 4,03% (- 1 basispunt)

Tienjaarsrente VS 3,78% (+ 5 basispunten)

De brede markt

De AEX eindigde fractioneel hoger, net als de Bel20. De CAC40 (+1,3%) en de DAX40 (+0,4%) deden het duidelijk beter. Dat is de prijs van een index vol chippers.

Nog steeds een oase van rust als we kijken naar de paniekbarometer. De CBOE VIX-index (volatiliteit) daalt licht naar 14,35 punten.

Wall Street koerst als volgt: S&P 500 +0,2%, Dow 30 -0,1% en de Nasdaq +0,4%.

De euro daalt met 0,1% en noteert nu 1,0926 ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

De goudprijs daalt fractioneel. Een troy ounce kost nu $1.955,35: 0,1% minder dan gisteren.

De olieprijs gaat noordwaarts. De prijs van een vat WTI stijgt met 0,5% en die voor Brent met 0,4%.

We zien ook groene koersen bij bitcoin: de cryptomunt staat 1% in de min en noteert $25.798,79.

Verder op het Damrak

PostNL stijgt nog wat verder. CM.com poetst het koersverlies van gisteren weg. En bij Azerion en Vastned lijkt sprake van winstnemingen na de forse stijgingen van gisteren.

Beleggers in Vivoryon Therapeutics (+1%) halen hun schouders op na het bericht dat het Duitse biotechbedrijf met notering in Amsterdam op zoek moet naar een nieuwe CEO, nu Dr. Ulrich Dauer zijn vertrek heeft aangekondigd.

(+1%) halen hun schouders op na het bericht dat het Duitse biotechbedrijf met notering in Amsterdam op zoek moet naar een nieuwe CEO, nu Dr. Ulrich Dauer zijn vertrek heeft aangekondigd. IMCD stijgt met 0,8% nadat het speciaalchemiebedrijf de overname van het Singaporese Brylchem Group aankondigde.

stijgt met 0,8% nadat het speciaalchemiebedrijf de overname van het Singaporese Brylchem Group aankondigde. ABN Amro (+1%) is volgens de Franse krant Les Echos in de race om Degroof Petercam over te nemen. Ook Crédit Agricole en twee Zwitserse banken zouden op de shortlist staan. ING (+0,5%) valt buiten de boot.

(+1%) is volgens de Franse krant Les Echos in de race om Degroof Petercam over te nemen. Ook Crédit Agricole en twee Zwitserse banken zouden op de shortlist staan. ING (+0,5%) valt buiten de boot. De koersdoelverhoging door Berenberg levert Besi (-1,1%) geen koerswinst op.

(-1,1%) geen koerswinst op. Ook ASML (-2%), dat werd getrakteerd op een koersdoelverhoging van UBS, weet zich vandaag niet in de kijker te spelen.

De indexen deze week en YTD

AEX deze week: +1,8%

AEX deze maand: +2,2%

AEX YTD: +12,1%





AMX deze week: +1,2%

AMX deze maand: -1%

AMX YTD: -0,2%





ASCX deze week: +1%

ASCX deze maand: +0,2%

ASCX YTD: +6,6%





Weeklijstje AEX

Besi heeft een topweek achter de rug. Branchegenoot ASMI staat met een koersstijging van 3% nét buiten de top 5. Shell, dat deze week met cadeautjes strooide richting aandeelhouders (in de vorm van een hoger dividend en een aandeleninkoopprogramma), mag 1,9% bijschrijven.



... maar ASML blijft achter bij de chippers, met een koersdaling van 1%. Ook verzekeraars zullen blij zijn dat deze beursweek voorbij is. KPN is de zesde daler (-0,03%), de rest van de hoofdfondsen heeft de week met winst afgesloten.











Adviezen

Twee koersdoelverhogingen, waaronder een forse voor ASML:

ASML: naar € 780 van € 700 en kopen - UBS

BESI: naar € 85 van € 80 en houden - Berenberg

Agenda maandag 19 juni

Maandag moeten we het zonder inspiratie uit de VS stellen, want Wall Street houdt vandaag de deuren gesloten vanwege Juneteenth, een Amerikaanse nationale feestdag waarin de bevrijding van de slaven in de VS wordt herdacht.

Het enige agendapunt is het vertrouwen van Amerikaanse huizenbouwers om 16 uur Nederlandse tijd. Veel heeft dat waarschijnlijk niet om het lijf.

16:00 Vertrouwen huizenbouwers - Juni (VS)

Maar eerst weekend. Wij van IEX wensen u een gezellig weekend toe! De vooruitblik van zondag komt van niemand minder dan analist Martin Crum.