ECB: plus een kwartje. Bekijk hier om kwart voor drie de persconferentie

Te midden in een energiecrisis waar europa nog nauwelijks uit is en waarbij gas prijzen op en neer vliegen en de daarbij torenhoge inflatie besluit nederland weer om juist op dit moment de gaskraan helemaal dicht te draaien. Wat een stupiditeit, ongelooflijk. En de gasprijs die afgelopen weken al weer van 21 naar 40 steeg (50%) stijgt vandaag door dit bericht door naar 50 euro per MWh. En dan niet raar staan te kijken als we over paar maanden weer een mega hoge inflatie hebben omdat energieprijzen weer de lucht inschieten, man man man. Konden ze nou niet even 2 a 3 jaar wachten tot de rust wedergekeert was in Europa? Totdat we alles goed geregeld hadden qua gas voorzieningen (terminals gebouwd, genoeg opslag capaciteiten etc) Nee Nederland moet als het huis brand nodig weer midden in de woonkamer de BBQ gaan aansteken. Echt ik kan mij hier zo kwaad om maken. Wat een stel clownen hebben we in het kabinet zitten.