Slotcall: Zwaargewichten Shell en Unilever trekken AEX omhoog

De AEX (+0,2%) blijft relatief dicht in de buurt van de slotstand van gisteren. Een vlakke beursdag betekent echter niet per definitie een saaie dag. Tegelijkertijd met het rentebesluit van de ECB zijn er enkele belangrijke macrodata uit de Amerikaanse koker gekomen.

We beginnen met de Europese Centrale Bank. De ECB heeft de rente met nogmaals een kwartje verhoogd en even later kreeg ECB-President Christine Lagarde alle gelegenheid om open deuren in te trappen. Ze meldde onder andere tijdens haar persconferentie dat de ECB door blijft verhogen zolang het nodig is. Goh wat een verrassing.

Feit is wel dat inflatie in de Europese deelstaten hardnekkig blijft. Aan de andere kant van de oceaan is de berichtgeving van de Fed - ondanks de rentepauze in juni, ook haviks. Voorzitter Jerome Powell meldde dat de Federal Reserve de renteverhogingen en het effect van de regionale bankencrisis door laat werken in de economie om vervolgens verder te kijken naar de gezondheid van de Amerikaanse economie.

Macro's vormen mixed bag

Nu door naar de macro’s die verdeeld beeld laten zien. Zowel de industriële productie (-0,2% versus +0,1% verwacht) als de Philadelphia Fed Manufacturing Index vielen slechter uit dan verwacht. Daarentegen gaat de Amerikaanse consument stug door met geld uitgeven, zo zijn de detailhandelsverkopen ten opzichte van april licht toegenomen terwijl de markt uitging van een daling.

Terug naar het Damrak. Het brede beeld is dat de defensieve aandelen terrein winnen en dat de industriële fondsen, financials en technologie-aandelen terrein prijsgeven. Voornamelijk chippers ASML en ASMI, en staalproducent ArcelorMittal noteren donderdagavond stijf in het rechterrijtje van de Amsterdamse hoofdindex.

Shell

Ongeacht dat het grootste deel van de strategie-update van Shell (+1,1%) geen grote verrassingen bevatte, zal bij veel Shell-beleggers vandaag de vlag uit hangen: het olie-en-gasconcern verhoogt het dividend met 15% en gaat daarnaast ook $5 miljard aan eigen aandelen inkopen in de tweede helft van het jaar.

Topman Wael Sawan was er bij de aandeelhoudersvergadering al duidelijk over, maar Shell heeft het tijdens de Capital Markets Day gisteren nogmaals onderstreept: Shell is een beursgenoteerd bedrijf en focust zich op het creëren van waarde voor aandeelhouders. Daarbij wordt, met schuin oog op Amerikaanse oliereuzen ExxonMobil en Chevron, gekeken naar de lage waardering in Europa.

Er wordt dus flink gewerkt aan de waardering van het aandeel, mede dankzij dividendverhogingen en aandeleninkoop. Daarnaast blijf het bedrijf ook fors investeren in waterstof, CO2-opslag en elektriciteit zonder dat daar in de middellange termijn aanzienlijke return tegenover staat.

Er staat Shell in ieder geval nog veel te wachten in de komende jaren, vooralsnog ziet het er echter positief uit voor aandeelhouders. Of dit voor Martin Crum genoeg is om het aandeel van een koopadvies te voorzien, leest u in de onderstaande analyse.

ArcelorMittal

Het übercyclische ArcelorMittal (-1,6%) lijdt vooralsnog niet onder de moeizame opstart van de Chinese economie. Hoewel ArcelorMittal de AEX dit jaar niet bij kan benen, hebben beleggers met een rendement van 4% niets te klagen.

Zeker als we rekening houden met een toekomstige recessie en het feit dat de meeste aandelen met exposure naar de industrie onder water staan dit jaar. Wat meespeelt is dat het bedrijf bij de publicatie van de eerstekwartaalcijfers een verbeterde outlook voor het tweede kwartaal af gaf.

ArcelorMittal verwacht dit jaar dat de staalverschepingen en -consumptie buiten China nog altijd toe zal nemen. Daarnaast blijft het bedrijf tot mei 2025 fors eigen aandelen inkopen: naar verwachting zo’n 85 miljoen stuks goed voor circa 10% van de totale marktwaarde.

Is dit - met oog op de wereldwijde economische omstandigheden - voldoende om het laag gewaardeerde ArcelorMittal van een hoger koersdoel te voorzien? Lees daarvoor de onderstaande analyse:

Baidu

Artificial Intelligence is en zal ook hét buzzword blijven op de beurs de komende tijd. Zo ook voor techfonds Baidu (+0,9%): het Chinese Google noteert sinds het begin van het jaar circa 25% hoger. Anderzijds kan het Chinese bedrijf qua omzet Google in de verste verte niet evenaren.

De opbrengsten uit advertentie-activiteiten komen neer op zo’n 5% vergeleken met de advertentie-opbrengsten van Google. Ook chatbot Ernie concurreert vooralsnog niet met ChatGPT van OpenAI. Toch is de race nog niet voorbij.

De technologie zal de komende jaren exponentieel ontwikkelen en de grote winnaar is nog niet bepaald, sterker nog de AI-wedstrijd is pas net begonnen. Ook is Baidu nog voorloper in de ontwikkelingen van autonoom rijden.

Probleem is alleen dat Baidu een Chinees bedrijf is. Dit brengt extra politieke risico’s met zich mee. Hierdoor verdient het aandeel een discount ten opzichte van Alphabet. Of het aandeel voldoende aantrekkelijk gewaardeerd is, leest u in de onderstaande analyse.

Top 3 stijgers en dalers

PostNL (+8,2%) is de topper van de dag. De bloemetjes mogen opgestuurd worden naar het hoofdkantoor van ING, want de zakenbank zette het aandeel op de kooplijst.

Rentes

De Europese rentemarkt is niet onder de indruk van het rentebesluit van de ECB. De Amerikaanse tienjaarsrente gaat echter wel stevig onderuit. Opvallend, omdat Fed-voorzitter Jerome Powell gisteren toch een havikse toon aan sloeg.

Nederland: +1 basispunt (2,80%)

Duitsland: +1 basispunt (2,45%)

Italië: +0 basispunten (4,10%)

Verenigd Koninkrijk: +1 basispunt (4,45%)

Verenigde Staten: -8 basispunten (3,72%)

Brede markt

De AEX sluit 0,2% hoger en daarmee presteren we aanmerkelijk beter dan de Fransen (-0,6%) en de Duitsers (-0,1%).

De CBOE VIX (volatiliteit) klimt met 3,1% tot 14,3 punten.

Wall Street heeft er zin in. De belangrijkste beursgraadmeters stijgen circa 0,8% tot 1,0%.

De oorzaak is de zwakke dollar. De euro klimt 0,9% en noteert 1,093 ten opzichte van de dollar.

Goud (+0,7%) profiteert eveneens van de zwakke dollar.

Olie: WTI (+2,5%) en Brent (+2,5%) gaan ook lekker omhoog..

Bitcoin (-0,5%) laat het daarentegen afweten.

Het Damrak

Het zijn vandaag de defensieve havens die de AEX overeind houden. Zwaargewichten Relx (+1,2%), Heineken (+0,8%) en Unilever (+1,0%) liggen er goed bij.

(+1,2%), (+0,8%) en (+1,0%) liggen er goed bij. Ook Shell (+1,1%) vindt de weg omhoog al zien we dit bedrijf meer als een cyclical.

(+1,1%) vindt de weg omhoog al zien we dit bedrijf meer als een cyclical. Prosus (+1,7%) lift mee op de stijging van Tencent (+2,7%).

(+1,7%) lift mee op de stijging van (+2,7%). Industriële ondernemingen liggen vandaag slecht op de beurs. Voorbeelden zijn ArcelorMittal (-1,6%), Aalberts (-2,4%) en Signify (-1,3%).

(-1,6%), (-2,4%) en (-1,3%). OCI (+5,1%) is een positieve uitzondering. Het bedrijf profiteert van de gestegen gasprijs.

(+5,1%) is een positieve uitzondering. Het bedrijf profiteert van de gestegen gasprijs. Eurocommercial Properties (-6,1%) gaat vandaag €1,00 ex-dividend. Hiervoor gecorrigeerd blijft de daling beperkt tot 1,7%.

(-6,1%) gaat vandaag €1,00 ex-dividend. Hiervoor gecorrigeerd blijft de daling beperkt tot 1,7%. PostNL (+8,2%) profiteert van een koopadvies van ING. De zakenbank verhoogt het koersdoel met €0,50 tot €2.

(+8,2%) profiteert van een koopadvies van ING. De zakenbank verhoogt het koersdoel met €0,50 tot €2. Het is ons een raadsel waarom Vastned (+5,5%) er vandaag zo goed bij ligt. Het handelsvolume is wel aanzienlijk hoger dan gemiddeld.

(+5,5%) er vandaag zo goed bij ligt. Het handelsvolume is wel aanzienlijk hoger dan gemiddeld. Casino-aandeel Azerion spuit op een hoog handelsvolume van meer dan 700.000 stukjes ruim 6,5% omhoog.

