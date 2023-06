De Magnificent Seven: technische wonderkindjes

Op Wall Street doet de technologiesector het dit jaar bijzonder goed. Tech zit duidelijk in een bull market. Zowel de Nasdaq Composite als de Nasdaq 100-index laten krachtige stijgende trends zien met jaarwinsten van respectievelijk 30% en 38%. Maar het is de Amerikaanse halfgeleiderssector die leading is, met een plus van bijna 50% voor de SOX-index.

Het is overduidelijk dat tech Wall Street overeind houdt.

Kleine kopgroep trekt de kar

De stijging komt dit jaar vrijwel geheel op het conto van slechts zeven aandelen, de zogenaamde Magnificent Seven. De koers van deze groep aandelen, voorheen ook bekend als Big Tech, is in 2023 met gemiddeld 55% opgelopen.

De Magnificent Seven worden gevormd door Apple, Alphabet, Amazon, Meta, Nvidia, Microsoft en Tesla.

Artificial Intelligence

De drijvende kracht achter deze kopgroep is Artificial Intelligence - kunstmatige intelligentie - meestal aangeduid als AI. Dat blijkt het best bij Nvidia, het meest onmisbare bedrijf in de AI-revolutie. De afgelopen maanden heeft Nvidia, met spectaculaire koerssprongen, het beeld bepaald. Dit jaar is de beurswaarde van Nvidia met 195% opgelopen.

De andere zes doen het ook goed, maar blijven wel wat in de schaduw van Nvidia. Dit zijn de winsten van de Magnificent Seven sinds begin dit jaar:

Alphabet: +40%

Microsoft: +40%

Apple: +41%

Amazon: +50%

Tesla: +108%

Meta: +127%

Nvidia: +194%

Deze keer beoordeel ik de langetermijngrafieken van de Magnificent Seven-aandelen. Ondanks de krachtige koersstijgingen van de afgelopen maanden is het opvallend dat nog niet alle aandelen uit de groep technisch al zijn uitgebroken.

Alphabet breekt uit

Het technische plaatje van Alphabet oogt steeds beter. De neerwaartse trend is verlaten en nu heeft Alphabet ook nieuwe, hogere koersbodems gevormd.

De uitbraak boven de voorgaande koerspiek rond $110 heeft naar boven ruimte gemaakt richting de weerstand van $152,10 (all-time high van 4 februari 2022). Bij een eventuele doorbraak onder de steun van $103,27 (de bodem van 25 april) zou het technische plaatje bij Alphabet verzwakken.

Het 200-daags voortschrijdende gemiddelde krult opwaarts. Dit wijst op een verbetering in de technische conditie. De opwaartse draai van de B.O.B.-indicator (blauwe lijn) suggereert bovendien dat Alphabet beter begint te presteren dan de markt.



Apple test weerstand

Apple heeft de correctieve fase van de afgelopen maanden verlaten. Het aandeel doet nu een aanval op de weerstand van $182,94 (de top van 7 januari 2022). Voor een volgende verbetering is een doorbraak boven deze horde noodzakelijk.

Na een uitbraak wordt $210 het volgende opwaartse koersdoel. Steun ligt rond $143,90 (de bodem van 2 maart).

Het 200-daags voortschrijdende gemiddelde van Apple laat een opwaarts verloop zien. Dit wijst op een positieve technische conditie. Ook de B.O.B. loopt wat omhoog en geeft aan dat Apple iets beter presteert dan de rest van de markt.

Microsoft moet nog uitbreken

Microsoft Corporation stuit, binnen de stijgende trend, op de weerstand van $344,30 (gevormd op 31 december 2021). De uptrend krijgt enkel een nieuwe impuls indien deze laatste top wordt gebroken. In dat geval mogen we verdere koersstijgingen tegemoet zien richting $410. Microsoft heeft pas steun rond $219,35 (de bodem van 6 januari).

De 200-dagenlijn van Microsoft laat een opwaarts verloop zien. Dit duidt op een positieve technische conditie. De B.O.B. loopt ook omhoog, dus het aandeel presteert beter dan de rest van de markt.



Amazon.com krijgt zelfvertrouwen

Het technische plaatje van Amazon.com is pas dit voorjaar opwaarts gedraaid, nadat de voorgaande koerspiek opwaarts werd doorbroken. Eerder al werd de dalende trend verlaten.

Amazon.com heeft nu ruimte voor een verdere koersstijging richting de weerstand van $146,57 (gevormd op 19 augustus 2022). Bij een daling onder de steun van $88,12 (de bodem van 17 maart) treedt een verzwakking op.

Het 200-daags voortschrijdende gemiddelde van Amazon.com krult opwaarts. Dit wijst op een verbetering in de technische conditie.

Ook Amazon.com doet het beter dan de markt, want de B.O.B.-indicator (blauwe lijn) krult omhoog. Die vergelijkt het koersverloop van een aandeel met het marktgemiddelde.





Tesla hervat opmars

Het aandeel Tesla heeft de oude stijgende trend hervat nu de koerspiek rond $217,50 opwaarts is doorbroken. Hiermee is een verbetering opgetreden. Tesla vormt weer hogere toppen en bodems.

Deze stijgende trend heeft aan de bovenkant ruimte richting de weerstand van $314,67 (gevormd op 19 augustus 2022). Om het positieve plaatje intact te laten, is het wel van belang dat de steun van $152,37 (de bodem van 28 april) intact blijft.

Bij Tesla draait de 200-dagenlijn opwaarts. Dit signaleert een verbetering in de technische conditie. De B.O.B.-indicator draait de dalende trend om, en suggereert dat er aan de underperformance van Tesla een einde is gekomen.

Meta beweegt in sterke uptrend

Meta geeft een zeer krachtige stijgende trend aan. De fors hogere koersbodems die ruim boven de voormalige koerspieken worden gevormd, zijn het bewijs van gretige kopers in de markt.

Binnen de opwaartse trend is er ruimte richting de weerstand van $353,83 (gevormd op 26 november 2021). Steun ligt rond $167,66 (de bodem van 24 februari).

Het 200-daags voortschrijdende gemiddelde van Meta laat een opwaarts verloop zien. Dit wijst op een positieve technische conditie. De B.O.B. van Meta stijgt en suggereert betere prestaties dan de rest van de markt.

Nvidia heeft oude toppen gebroken

Nvidia Corp. heeft met de doorbraak boven de koerstop van eind 2021 rond $350 de krachtige stijgende trend weten te hervatten. Een technische verbetering is opgetreden met een eerste berekend koersdoel rond de weerstand van $520.

Zolang Nvidia hogere toppen en hogere bodems weet te vormen blijft het plaatje positief. Steun ligt op $262,25 (de bodem van 24 april).

Het 200-daags voortschrijdende gemiddelde laat een stijgende trend zien. Dit wijst op een positieve technische conditie. De stijgende trend van de B.O.B.-indicator (blauwe lijn) geeft betere prestaties aan als we het aandeel vergelijken met de rest van de markt.