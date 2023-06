Beurzen niet onder de indruk van havikse Fed

Wie rekende op het nodige koersspektakel na het Fed-rentebesluit komt van een koude kermis thuis. De Europese futures staan 0,3% in het rood en ook Wall Street lijkt zoals het er nu uitziet te openen rondom de slotstand van gisteren.

Chinese centrale bank verruimt

In Azië is het sentiment beter. De beurs van Hongkong noteert 1,6% in het groen en ook de Australische ASX 200 perst er een klein plusje van 0,2% uit. De trigger is dat de Chinese centrale bank een belangrijk rentetarief voor financiële instellingen heeft verlaagd.

Het gaat om de zogeheten medium-term lending facility. Dit rentetarief ging met 10 basispunten omlaag naar 2,65%. Tevens werd er 20 miljard yuan het economische systeem ingepompt. De zwakke economische data spelen hier een rol.

Ook het cijfer over de Chinese industriële productie viel een fractie tegen. De industriële productie steeg in de maand mei met 3,5% op maandbasis terwijl de markt rekende op een plus van 3,8%. De detailhandelsverkopen herstelden eveneens minder snel dan verwacht.

Havikse Fed maakt geen indruk

Hét event van gisteravond was echter het Fed-rentebesluit. Zoals verwacht hield de Amerikaanse centrale bank de rente gelijk op 5,00%-5,25%. Dit betekent dat de Fed voor het eerst sinds tien beleidsvergaderingen pauzeert.

Overigens draaide het die avond vooral om de persconferentie van Fed-voorzitter Jerome Powell. Hij maakte klip en klaar dat het gaat om uitstel, niet om afstel. Het idee achter deze pauzering is dat de economie hierdoor meer tijd krijgt om zich aan te passen na de vorige serie renteverhogingen.



Daarnaast wil de Fed zien wat de consequenties zijn van de onrust rondom de bankensector voor de Amerikaanse economie. Het is bijvoorbeeld al zo dat banken elkaar minder snel geld uitlenen en hierdoor stroomt er minder geld de economie in. Dit remt de inflatie dus af.

Toch wijst de dotplot van de Fed erop dat de rente in de tweede jaarhelft nog met twee kwartjes omhoog gaat. De Amerikaanse Centrale Bank onder leiding van Jerome Powell slaat dus en havikse toon aan, maar veel impact op de markten heeft het niet. De dollar daalde in waarde ten opzichte van de euro en de Nasdaq100 zette zijn opmars vrolijk voort. De markt is dus niet onder de indruk.

ECB aan zet

Vanmiddag om 14:15 uur is het de beurt aan de ECB. In tegenstelling tot de Fed zal de Europese Centrale Bank de beleidsrente wel verhogen. Het gaat om een rentestap van 25 basispunten.

De inflatie loopt in de eurozone sterk terug en de economie heeft het lastig - redenen om de rente juist niet verder te verhogen. Toch is voorzitter Lagarde hier wel voorstander van. De belangrijkste reden is dat de inflatie momenteel nog ruim boven de doelstelling van 2% ligt.

Verder zal de ECB ook de verwachtingen voor de economische groei presenteren. Zakenbank ING verwacht dat de beleidsmakers hun groeiramingen neerwaarts bijstellen.

Advies, shorts en agenda

Advieswijzigingen zijn er nog niet.

De AFM meldt deze shorts. Die in Alfen lopen licht op, maar veel heeft het niet om het lijf.

Just Eat Takeaway: 9,06%

Alfen: 8,85% (+0,09%)

Wereldhave: 5,34%

Air France-KLM: 4,48%

Basic-Fit: 4,45%

Aperam: 2,95% (+0,10%)

TomTom: 2,80% (+0,20%)

Besi 2,58% (+0,01%)

Philips: 2,15% (-0,03%)

Signify: 2,02%

Galapagos: 1,90%

CM.com: 1,82%

Agenda donderdag 15 juni

De agenda voor vandaag is goed gevuld. Zoals gezegd zijn het ECB-rentebesluit en de persconferentie van Christine Lagarde de belangrijkste agendapunten. Het cijfer over de Amerikaanse detailhandelsverkopen kan ook leiden tot de nodige koersreactie.

08:45 Frankrijk inflatie CPI mei

09:00 ECP notering ex-dividend

12:00 Europgroep vergadering

14:15 ECB-rentebesluit

14:30 VSWekelijkse Jobless Claims

14:30 VS Empire State Manufacturing index jun

14:30 VS Philadelphia Fed index jun

14:30 VS Detailhandelsverkopen mei

14:45 Persconferentie ECB-President Christine Lagarde

15:15 VS Industriële productie mei

16:00 VS handelsvoorraden apr

Nu nog even dit

TikTok blijft gas geven

TikTok to invest billions of dollars in Southeast Asia, CEO says https://t.co/Mj1zXQVwat — CNBC (@CNBC) June 15, 2023



Dit gaat vermoedelijk niet werken

Japanese Prime Minister Fumio Kishida’s $25 billion package of measures to boost the birthrate of the country’s shrinking population is unlikely to be the game changer he has called for or a big vote winner should he call an early election https://t.co/NSHJYJh9Vz — Bloomberg (@business) June 15, 2023



Opvallend

Poetin: 'Rusland kan oorlog nu niet winnen' https://t.co/i4M8zoGbuj — BNR Nieuwsradio (@BNR) June 14, 2023



Misschien omdat een belegging in Tesla net wat risicovoller is:)

Why keep cash for a 5% return when you can make 45% in $TSLA in 15 days? — Sven Henrich (@NorthmanTrader) June 14, 2023



Een nieuw wereldrecord!

BREAKING: The Rubik’s cube world record has been broken at 3.13 seconds ???? pic.twitter.com/nRsvWTuAIm — Daily Loud (@DailyLoud) June 14, 2023



Veel plezier en succes.