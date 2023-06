Falafalrally op Wall Street

Gisteren maakte Cava Group zijn debuut op Wall Street. De mediterrane restaurantketen imponeerde met een dagwinst van 99%. Een teken dat beleggers behoorlijk bullish zijn. Daarnaast doen de Magnificent Seven het bovengemiddeld goed.

De AEX-indicatie is vrijwel vlak

Europese futures zijn amper in beweging te krijgen deze vrijdag

De Amerikaanse futures noteren fractioneel lager na stevige winsten gisteren

In Azië was het sentiment onder beleggers prima en wonnen beurzen als de Japanse Nikkei verder terrein

In België wordt chemiebedrijf Solvay opgesplitst, en wel in een rendements- en een groeiaandeel. Belgische zakenkrant De Tijd heeft het complete verhaal.

Verstoring gasmarkt

De relatieve rust op de gasmarkt is deze week ruw verstoord door berichten over wat productie-uitval van Noors gas en het nieuws dat een groot Nederlands gasveld allicht definitief sluit. Genoeg om de gasprijs even zo'n 30% omhoog te jagen.

Het vervolg:

De volatiliteit (CBOE VIX-index) heeft de weg omlaag voortgezet en noteert op amper 13



De dollar moest licht inleveren ten opzichte van de euro op 1,095

Goud beweegt amper, evenals bitcoin, terwijl de olieprijs stevig herstelde op hoop van meer stimulus van de Chinese overheid

De rentes dan:

Tienjaarsrente Nederland 2,84% (min 1 basispunt)

Tienjaarsrente Duitsland 2,52% (plus 1 basispunt)

Tienjaarsrente Frankrijk 3,00% (min 2 basispunten)

Tienjaarsrente VS 3,73% (-)

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws van deze ochtend:

07:43 Beursblik: Berenberg verhoogt koersdoel Besi

07:35 IMCD doet overname in Azië

07:27 NSI ziet commissaris vertrekken

07:05 Europese beurzen openen naar verwachting vlak

07:05 Bank of Japan handhaaft de rente

06:59 Europese beurzen openen

06:57 Beursagenda: macro-economisch

06:56 Beursagenda: buitenlandse fondsen

06:55 Beursagenda: Nederlandse bedrijven





De AFM meldt deze shorts;



Agenda 16 juni

00:50 Handelsbalans - Mei (Jap)

06:30 Bank of Japan - Rentebesluit (Jap)

11:00 Inflatie - Mei (eur)

11:00 Arbeidskosten - Eerste kwartaal (eur)

16:00 Consumentenvertrouwen Michigan - Juni vlpg (VS)

En dan nog even dit

Pijngrens voor veel bedrijven wel bereikt:

If the Fed hikes rates one more time, nearly 40% of mid-sized companies funded with private credit will end up stressed, according Kroll Bond Rating Agency https://t.co/gHlsUHASpM — Bloomberg Markets (@markets) June 15, 2023



Shells aangepaste strategie doet wenkbrauwen fronsen:

From @Breakingviews: Shell is making a risky pitch for the middle ground https://t.co/iWLnTgeKxo — Reuters Business (@ReutersBiz) June 15, 2023



Zakenbankiers bijten op een houtje:

The cuts represent 2% of the bank’s overall staffhttps://t.co/540eYEwwQo pic.twitter.com/3ZQ3fy5ejx — Financial Times (@FinancialTimes) June 15, 2023



De Fed bluft:

DoubleLine Capital’s Jeffrey Gundlach doesn’t believe the Fed will continue to raise interest rates anytime soon https://t.co/czhT58CObx — Bloomberg Markets (@markets) June 15, 2023



Een oplossing op zoek naar een probleem:



Microsoft wil snel veel geld verdienen:

Microsoft is focused on using OpenAI’s innovations to make a ton of money fast https://t.co/3j6JTGhLVF — Bloomberg Markets (@markets) June 15, 2023

Veel plezier en succes vandaag.