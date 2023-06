Tesla heeft een U-bocht gemaakt

Tesla's, je ziet ze steeds vaker rijden. Tesla is in Nederland het best verkopende automerk van het jaar.

Op de beurs heeft het aandeel Tesla ook wind mee. De koers is dit jaar ruim verdubbeld. Ter vergelijking: Ford is sinds begin 2023 met 20% gestegen, BMW won 34%, Volkswagen hield het bij een plus van 12%. De koers van Stellantis, de internationale autofabrikant (met automerken als Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Fiat, Lancia, Maserati, Opel en Peugeot is dit jaar met bijna 20% gestegen. Nio, de Chinese bouwer van elektrische auto's, valt dit jaar op met een koersverlies van 12%.

Tesla, daar heeft IEX eerder al uitgebreid bij stilgestaan, verkiest marktaandeel boven winstgevendheid. Dit gegeven is niet altijd door de markt gewaardeerd, gezien het wispelturige koersverloop van Tesla. Tesla heeft in de afgelopen jaren een achtbaansrit achter de rug:

Op 26 maart 2020 noteerde Tesla $23,37.

Zo’n 1,5 jaar later op 1 november 2021 werd een all-time high rond $414,50 aangetikt, een stijging van ruim 1.650%!!

In 2022 ging de koers ruim 75% onderuit naar $101,81

Ten slotte vond in 2023 een rally plaats van dik 150% naar nu $258. Dat is ruim 11 keer zo hoog als het dieptepunt in 2020.

Een vasthoudende belegger in Tesla moet dus over een sterke maag beschikken.

Tesla heeft technisch een U-bocht gemaakt

Het jaar 2023 kan als een ommekeer gekenmerkt worden, waarin Tesla technisch een U-bocht heeft gemaakt. Begin januari noteerde het aandeel rond $101; we staan nu ruim 150% hoger op $258.

Begin dit jaar heb ik het aandeel Tesla geplugd, mede vanwege de sterke oversold-conditie. Het aandeel was mijns inziens toen te sterk gedaald, dus volledig uitverkocht.

Vanaf de bodem rond $101 is de koers van Tesla snoeihard opgelopen. Dit voorjaar meldde ik lagere toppen. De actieve belegger die met de rally was meegelift adviseerde ik toen winst te nemen. Met de kennis van nu had ik dat advies beter achterwege kunnen laten.

In de afgelopen maanden is het technische plaatje van Tesla volledig gedraaid. Op lange termijn wordt het koersverloop zelfs weer positief, nu de hordes rond $200 en $217 zijn geslecht.

Vandaag bekijk ik de korte- en langetermijnplaatjes van Tesla.

Tesla technisch weer sterk

Tesla heeft de toppen rond $200 en $217,65 (van 16 februari) gebroken, waarmee een einde is gekomen aan het zijwaartse koersverloop. van de voorgaande maanden.

Inmiddels heeft het aandeel het luchtruim gekozen. Technisch biedt het plaatje ruimte richting weerstand $314,67 (top van 16 augustus 2022). Steun zien we rond $164,35 (bodem van 16 mei).

De positieve relatieve-sterktelijn (blauwe lijn) geeft aan dat Tesla, in elk geval op korte termijn, beter presteert dan de brede markt. De moneyflow van Tesla is positief en geeft aan dat er nieuw geld in de markt komt. De moneyflow wordt van de beursomzetten afgeleid.

Tesla breekt top van 17 februari rond $217,65

Tesla is afgelopen weken door de dalende toppenlijn (bovenste rode stippellijn) gebroken. Ook de voormalige neklijn van de hoofd-en-schouderformatie (onderste rode stippellijn) is gepasseerd. Hierdoor wordt het technische langetermijnbeeld weer positief. Het patroon met lagere toppen dat na het all-time high rond $414,50 is achtergelaten wordt hiermee verlaten.

Bij Tesla krult de 200-dagenlijn langzaam weer opwaarts. Bovendien is de koers weer boven op de 200-dagenlijn gekropen. Dit signaleert een verbeterde technische conditie.

De afvlakkende B.O.B.-indicator suggereert dat Tesla op de lange termijn de rest van de markt weer inhaalt. Technisch bezien is de kou uit de lucht.

Tesla maakt een parabolische beweging

Tesla lijkt in de afgelopen 12 jaar een parabolische beweging door te maken. Dit impliceert forse rally's, afgewisseld door stevige correcties. Deze dips eindigen per saldo steeds hoger.

Bij deze koersontwikkeling zien we sterke accumulatie, op elke koersdip kopen beleggers fors bij. De curve die hierdoor ontstaat heeft de vorm van een parabool, vandaar de naam. Dit sterke patroon kan in korte tijd voor een hoog rendement zorgen.

Het patroon wat hiermee ontstaat lijkt op een trap. Deze stappen kunnen weken of soms zelfs maanden aanhouden. Hoe groter de stappen hoe hoger het risico wordt.

Dit patroon komt vaak voor aan het einde van een bullmarkt.

Na de grootste koersuitslag, vaak bijna recht omhoog, is het ineens voorbij. Beleggers realiseren zich dat het aandeel te extreem is opgelopen en verschuiven naar de verkoopkant.

Vaak zijn het de marktleiders die vervolgens dit koerspatroon volgen.

Weten welke aandelen koopwaardig zijn?

In het afgelopen jaar is een nieuw platform voor Tostrams.nl ontwikkeld. Met dit platform stellen wij u in staat om, naast dat u onze gebruikelijke technische analyses en beursnieuws kunt volgen, ook alerts bij ons in te stellen. Van elk aandeel kunt u hiermee aangeven dat u een e-mail-alert wilt ontvangen zodra het 'technisch' koopwaardig wordt bevonden.

Bent u benieuwd hoe de vernieuwde website Tostrams.nl eruitziet? Klik dan hier om hem nu te bekijken.



Wilt u het vernieuwde Tostrams.nl proberen? Ga dan naar tostrams.nl/actie en lees drie maanden onze technische analyses voor slechts €29,95.