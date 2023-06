AEX opent vlak, met nieuws van Shell en een Fed-hamerstuk

Na prettige rally's in Amerika en Japan opent het Damrak vanochtend waarschijnlijk vlak tot lichtjes positief. Item nummer één op de agenda is natuurlijk het Amerikaanse rentebesluit.

De spanning is daar wel een beetje af sinds gisteren bleek dat de Amerikaanse inflatie genoeg gedaald lijkt om de Fed-rentebeslissing van vanavond tot non-event te degraderen. Niemand hoeft nagelbijtend af te wachten: om acht uur spreken de headlines van 'UNCH', oftewel onveranderd.

Maar kort daarna mag iedereen de oren weer spitsen, want wat Fed-voorzitter Jerome Powell in zijn persconferentie gaat vertellen, geeft weer de nodige inzage in wat de Fed hierna gaat doen. Welke afwegingen daarbij een rol spelen en waar op te letten leest u in de uiterst lezenswaardige uitgebreide Fed-vooruitblik van collega Jasperien van Weerdt.

Hoe staan de markten er deze ochtend bij?

De AEX opent vlak tot licht positief, in Europa zijn de al even vlak of licht negatief

Zowel S&P 500 (+0,7%) als Nasdaq (+0,8%) sloten gisteren op een 13-maands hoogtepunt

In Azië steelt Japan de show. De Nikkei (+1,6%) is al een tijd op dreef en tikt een 33-jaars record aan. Hongkong is licht negatief. Shanghai licht positief.

De dollar dikt wat aan, maarhet mag weinig naam hebben, op $1,078

Bitcoin en goud lopen overnight wat op, maar staan wel ruim onder de highs van dit jaar

De olieprijs liep gisteren op en houdt dat niveau vast

Op bedrijfsgebied is er nog niet veel spannends te melden, maar er is wel de Shell Beleggersdag. Die start vanmiddag pas, omdat hij in New York wordt gehouden. Interessant wordt onder andere hoe Shell zich gaat positioneren in de energietransitie, onder topman Wael Sawan.

En natuurlijk wat er voor aandeelhouders in zit. De hoofdpunten komen zojuist door. Dividendverhoging en buybacks:

Onze analisten gaan dat uiteraard volgen vandaag en u kunt dat ook, via deze link.

Nieuws

Agenda

10:00 IEA maandelijks rapport

11:00 EU industriële productie apr (consensus +1,2% MoM)

13:00 Kroger Q1-cijfers

14:30 VS inflatie PPI mei (consensus +0,2% MoM)

14:30 Shell Beleggersdag

20:00 Fed-rentebesluit (consensus 5,00-5,25%)

20:30 Persconferentie Fed-voorzitter Jerome Powell

22:00 Adobe Q2-cijfers (gebroken boekjaar)

Shortposities

De Top-10 shortposities volgens AFM, bron Shortsell.nl:

En dan nog even dit

"A new global player in AI", toe maar. En nog Europees ook. Eerste product komt in 2024 op de markt.

Mistral AI, a new startup from former DeepMind and Meta researchers, says it has raised €105 million ($113 million) in an initial financing round to become “a new global player” in AI https://t.co/1vhZwUjJl1 — Bloomberg (@business) June 13, 2023

Niemand wilde het bericht bevestigen, maar de koerswinst staat op het bord

Manchester United's shares rose after unverified reports hinted that Qatar's Sheikh Jassim bin Hamad al-Thani was likely to succeed with his takeover bid for the English soccer club https://t.co/hkdV2EDVyf pic.twitter.com/INqTdNa734 — Reuters Business (@ReutersBiz) June 13, 2023

London, we have a problem

En er is een stille meltdown gaande, aan de andere kant van het kanaal… De Britse kapitaalmarkt is de afgelopen maanden gestaag verder opgelopen en staat nu dicht bij de Liz-Truss sell-off piek van vorig jaar…. pic.twitter.com/IcwvwvEOyi — ldaalder (@ldaalder) June 14, 2023

Het is officieel komkommertijd