Hoe actief wordt uw beleggingsportefeuille beheerd?

Weet u zeker dat uw beleggingsportefeuille écht actief beheerd wordt? De term ‘actief beleggen’ is aan inflatie onderhevig; niet iedere vermogensbeheerder verstaat er hetzelfde onder en sommigen lijken er soms wat tekort in te schieten.

Van Lieshout en Partners is genomineerd voor een Gouden Stier in de categorie Vermogensbeheer.

Wanneer je geld laat beleggen door een ‘actieve vermogensbeheerder’, dan moet je er ook op kunnen vertrouwen dat je als klant daadwerkelijk actief tegemoet wordt getreden. Actief beheren doe je namelijk op álle fronten en dit gebeurt vaak niet.

Actief beheer begint al bij de eerste kennismaking. Wij willen u en uw doelstellingen zo uitgebreid mogelijk in kaart brengen om erachter te komen welk actief beleggingsbeleid het beste past bij uw doel en bij uw persoonlijkheid. Vervolgens komen we met een uitgebreid beleggingsvoorstel, waarin wij ook proberen een zo precies mogelijk beeld te geven van het te verwachten rendement (niet alleen het positieve scenario, maar ook wat de verwachting is als het eens een jaar tegenzit).

Illustratief voor ons actieve beheerbeleid is de maandelijkse portefeuillecheck. Iedere maand meten we het risico van de portefeuille. Daarmee geven we antwoord op de vraag: ‘past die nog bij u of moet er iets aangepast worden?’. Ook ontvangen de klanten van Van Lieshout & Partners maandelijks een overzicht waarin elke transactie wordt toegelicht.

Wat ons betreft is transparant handelen de essentie. Als klant bij van Lieshout & Partners heeft u altijd inzicht in alle kosten die met uw beleggingen te maken hebben. Bovendien hebben wij geen eigen huisfondsen; de dubbele kostenstructuur die je vaak bij andere vermogensbeheerders of banken ziet, komt bij ons niet voor.

Bent u benieuwd wat Van Lieshout & Partners in uw specifieke geval onder ‘actief beleggen’ verstaat en of wij misschien iets voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op voor een afspraak waarin wij u dat haarfijn uitleggen. En als u daar prijs op stelt, maken wij een analyse van uw huidige beleggingsportefeuille.



Wilt u meer weten over ons en wat wij voor u kunnen betekenen?

Stuur ons dan een e-mail: info@lieshout-partners.nl of bel ons op 035 - 760 1677.