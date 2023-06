Wall Street ligt op koers voor prima tweede helft 2023

Goedemorgen,



een blik op de S&P 500 index vanaf 1975 tot heden geeft een enorme stijging aan van rond de 100 punten naar 4776 punten in begin 2022 en daarna een daling tot plusminus 3575 in september 2022 tenminste wanneer de maand grafiek op Investing.com de juiste informatie geeft.



Zoals zoveel in Amerika is de sky de limit, huizen met 12 badkamers of meer en een heel wagenpark voor 1 persoon, het kan allemaal niet op en dat is een grote vergissing, het kan wel op.