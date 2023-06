Gas trapt hard op de rempedaal

zelfs Adri die is afgehaakt. Ja als iedereen zowat short zit en de koersen stijgen tot aan de hemel dan valt er weinig te schrijven. Ik denk dat we binnenkort een brug kunnen uitzoeken waar we met zijn allen kunnen vertoeven. Is wel gezellig in ieder geval. Maar even serieus de Duitse inflatie is meer dan 6% en dat is dan een feestje waard? De inflatiecijfers van Amerika zullen later ook wel meevallen dus nog meer feest en dan doen de ECB en de FED er nog een schepje bovenop door te pauzeren en we eindigen met 5% plus. De Japanse index kent geen grenzen en vliegt als een raket omhoog. Nu zijn ze alle shorters aan het uitroken en dan mag het misschien volgende maand 5% dalen en dan hebben we de flinke correctie te pakken.