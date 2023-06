Alle wijst erop dat we in Amsterdam licht hoger gaan openen. De futures voor de AEX, DAX en FTSE noteren circa 0,4% in het groen. In Azië is er sprake van een gemengd beeld: de Japanse Nikkei (+0,6%) vindt de weg omhoog, terwijl de Hang Seng (-0,2%) en Australische ASX200 (-0,5%) wat terrein prijsgeven.

Stilte voor de storm

Deze beursdag mag gezien worden als een overgangsetappe. Er staan vandaag geen belangrijke macro's op de agenda. De markt kijkt daarom vooral vooruit naar morgen, aangezien dan zowel het Duitse- als Amerikaanse inflatiecijfer naar buiten komen.

Met name het Amerikaanse inflatiecijfer is van belang, omdat er nog geen duidelijke consensus is over het Fed-rentebesluit van woensdag. Circa 70% van de analisten gaat er vanuit dat de Amerikaanse centrale bank de rente handhaaft op 5,00%-5,25%. Twee dagen voor het rentebesluit is dit een laag percentage.

In de regel geeft de Fed hints over de richting van de rente, waardoor economen een goede inschatting kunnen maken. Nu er geen duidelijke consensus is, kan het Amerikaanse inflatiecijfer over de maand mei zomaar bepalen of de Fed de rente wel of niet verhoogt.

Valt het inflatiecijfer fors tegen (te hoge inflatie dus) dan gaat de beleidsrente omhoog en zo niet dan blijft de rente gelijk. Houd morgen om 14:30 uur dus rekening met stevige koersbewegingen. In de vooruitblik van afgelopen zondag gingen we dieper in op het aanstaande rentebesluit van zowel de Fed als ECB.

Aankoop CM.com commissaris blijk van vertrouwen

Uit het meldingsregister van de AFM bleek dat Jacques van den Broek - voorzitter van de Raad van Commissarissen - voor €50.000 aan aandelen CM.com heeft gekocht.

Een insider die aandelen van het eigen bedrijf koopt, is een blijk van vertrouwen, al heeft het verleden bewezen dat het voor beleggers interessanter is of de CEO of CFO aandelen (bij)koopt.

Met name het moment van inkopen van de financieel directeur blijkt veelal een mooi instapmoment voor beleggers. Een CFO heeft namelijk het meeste inzicht over de financiële situatie van het bedrijf en dan daardoor een betere inschatting maken van de waarde van de onderneming dan de gemiddelde particuliere belegger.

Advies, shorts en agenda

Advieswijzigingen zijn er nog niet.

De AFM meldt deze shorts: Alfen en Just Eat Takeaway blijven met afstand de twee meest geshorte aandelen van het Damrak

Alfen: 9,16%

Just Eat Takeaway: 8,95%

Wereldhave: 5,34%

Air France-KLM: 4,51%

Basic-Fit: 4,45%

Aperam: 2,85%

TomTom: 2,60%

Besi 2,57%

Philips: 2,18%

Signify: 2,02%

Galapagos: 1,90%

CM.com: 1,82%

Agenda maandag 12 juni

De agenda voor vandaag is praktisch leeg. We moeten het nabeurs doen met de vierde kwartaalcijfers van Oracle over het gebroken boekjaar 2022/2023.

22:00 Oracle Q4-cijfers (gebroken boekjaar)

Nu nog even dit

Dit ging nog behoorlijk snel. Onder druk wordt alles vloeibaar.

UBS says it has completed the takeover of stricken rival Credit Suisse https://t.co/1WU3192VTH — CNBC (@CNBC) June 12, 2023

Voor de helderheid: de beste man is oprichter van Eat Just en niet Just Eat.

4 pieces of advice for starting a business from the founder of a multibillion-dollar company https://t.co/oYOfacxyXb — CNBC (@CNBC) June 12, 2023

Het blijft mij verbazen dat bitcoin na alles onrust in de cryptowereld boven de $25.000 noteert.

Cryptocurrencies fall though staying above their weekend lows, as last week’s regulatory crackdown by the US SEC weighs on sentiment https://t.co/fPCtogRvCC — Bloomberg (@business) June 12, 2023

Het is voor het eerst sinds een lange tijd dat ik weer wat lees over corona.

China was walloped by a Covid resurgence in May, with a 40% positive test rate nearing the peak seen during the wave at the end of 2022, according to government data https://t.co/moiDsluYkB — Bloomberg (@business) June 12, 2023

De verleiding werd blijkbaar te groot.

Schotse ex-premier aangehouden voor gesjoemel bij partijfinanciering https://t.co/4N3aaPp6ii — BNR Nieuwsradio (@BNR) June 11, 2023

Ik weet niet of dit de beurskoers ten goede komt. Van een grote naam is immers geen sprake.

Maurice Steijn is in beeld om de volgende trainer van Ajax te worden. ?? — ESPN NL (@ESPNnl) June 11, 2023



Veel plezier en succes.