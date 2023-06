Leidt Zuid-Europa de weg?

Bericht delen via:

'Vrouwen bloot, handel dood'. Het oude beursgezegde dat impliceert wanneer het mooi weer wordt, de handel dunner en minder aantrekkelijker wordt.

De beurs in Amsterdam komt al een tijdje niet heel ver van haar plek, maar ik vraag me af of dit met de hogere temperaturen te maken heeft.

De impasse van de AEX index duurt nu al enkele maanden en wordt dus niet veroorzaakt door vakantieplannen van beleggers of handelaren die worden afgeleid van hun scherm door de aanwezigheid van schaarsgeklede vrouwen.

In Zuid-Europa zijn de temperaturen al een tijdje hoger en en hebben we ook te maken met enige aarzeling van de koersen. Toch ogen de technische plaatjes de laatste tijd een stuk positiever dan hier in Amsterdam.

De beurs van Italië zet de top van begin 2022 onder druk en lijkt klaar te staan voor een grotere stijging. De beurzen van Spanje en Griekenland zijn eerder al opwaarts uitgebroken en kunnen hun weg omhoog vervolgen.

FTSE MIB-index

De FTSE MIB index (Milaan) stabiliseert binnen de opwaartse trend. De hogere koersbodems signaleren echter nog steeds vraag naar de beurs van Italië. De huidige adempauze is vooralsnog slechts een tijdelijke onderbreking is van de opwaartse trend.

Van belang is dat de beurs van Italië boven de steun op 26.494,76 punten (de bodem van 5 mei) blijft. De opwaartse trend krijgt een nieuwe impuls indien de laatste koerstop wordt gebroken. In dat geval wordt de opgaande trend gevalideerd en mogen we een verdere koersstijging verwachten.

Het volgende, berekende, koersdoel wacht dan rond 30.000 punten.

IBEX-index

De Spaanse IBEX 35 index (Madrid) moet de accu even opladen. Binnen de stijgende trend neemt de Spaanse beurs een adempauze. Dit vertaalt zich in een meer consoliderend koersverloop.

De steun bevindt zich rond 8.967,30 punten (de bodem van 5 mei). Boven de laatste toppen kan de uptrend worden hervat. Weerstand hanteren we op 9.540,50 punten (gevormd op 21 april).

Na een doorbraak boven de laatste toppen wordt de stijgende trend hervat richting de oude top van begin 2020 rond 10.100 punten.

Athens Composite-index

De Athens Stock Exchange (Athene) geeft een zeer sterke stijgende trend aan. De fors hogere koersbodems die ruim boven de voormalige koerspieken worden gevormd, zijn het bewijs van gretige kopers in de markt.

Binnen de opwaartse trend is er ruimte richting de weerstand van 1.379,42 punten (top van 21 maart 2014). Steun ligt rond 998,29 punten (de bodem van 24 maart).

Het 200-daags voortschrijdende gemiddelde van de Griekse beurs laat een opwaarts verloop zien. Dit wijst op een positieve technische conditie. De B.O.B.-indicator van de Griekse beurs loopt daarnaast sterk omhoog en geeft betere prestaties aan, vergeleken met de rest van de Europese markt.