Slotcall: Chippers houden AEX overeind

Het is geen beursdag waar we nog lang over zullen napraten. De AEX sluit vandaag 0,2% lager op 759,3 punten en daarmee presteren we in Amsterdam een fractie slechter dan de overige Europese indices.

De meeste fondsen noteren met een nulletje voor de komma, maar toch zijn er een paar fondsen die eruit springen. IMCD (-5,9%) en Akzo Nobel (-1,8%) kelderen. Het algemene sentiment rondom chemie- en industriële aandelen is ronduit slecht. ArcelorMittal (+0,5%) is vandaag een positieve uitzondering.

De chippers ASML (+0,6%), ASMI (+0,1%) en Besi (+0,9%) profiteren van de goede cijfers van TSMC (+3,3%). Ook de verzekeraars klimmen langzaamaan uit het dal. Vooral Aegon (+1,2%) heeft er de laatste tijd zin in. Als we het dividend meenemen dan heeft de levensverzekeraar bijna het volledige jaarverlies weggepoetst. Wie had dat drie maanden geleden gedacht?

Just Eat Takeaway (+1,5%) bewijst dat het ook kan stijgen. Feit blijft dat de koers van de maaltijdbezorger nog altijd in de buurt van zijn all time low bivakkeert. Binnen de ASCX stijgt CM.com (+6,2%) op een bovengemiddeld volume. Specifiek bedrijfsnieuws komen we vandaag overigens niet tegen.

DSM

DSM (-2,1%) is dit jaar met een verlies van 17% het slechts presterende aandeel binnen de AEX en ook vandaag staat de koers stevig onder druk. De trigger is een winstwaarschuwing van Croda International dat op het gebied van Life Science een branchegenoot.

De winstwaarschuwing van Croda is een stevige. Zo vallen de verkopen ten opzichte van vorig jaar met meer dan 10% terug. De markt hield al rekening met enige voorraadafbouw door afnemers, maar het effect werd pas later dit jaar verwacht en meer geleidelijk.

Voor analist Martin Crum vormt dit aanleiding om zijn taxaties voor DSM te verlagen. Of het aandeel desondanks koopwaardig is, leest u in het onderstaande artikel.

Winstwaarschuwing concurrent zet koers DSM onder druk IEX Premium https://t.co/v2N93n2wL7 via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) June 9, 2023

Galapagos

Galapagos (+1,0%) presenteerde eerder deze week op een congres hoopvolle resultaten van zijn onderzoek naar een medicijn tegen bloedkanker (leukemie). Hoewel dit een beperkte studie betrof - slechts zeven patiënten - was de uitkomst sterk positief.

Alle zeven patiënten reageerden op de behandeling, waarbij zes van die zeven een complete respons lieten zien. Slechts een patiënt reageerde gedeeltelijk en vertoonde nadien toch weer een ziekteprogressie.

Zoals gesteld, de studie is te beperkt van omvang om daar al te stellige conclusies uit te trekken, maar een complete response score van 86% biedt wel perspectief. Analist Martin Crum blijft desondanks voorzichtig over het aandeel. Zijn update leest u in het onderstaande artikel.

Eerste resultaten rond leukemie hoopvol IEX Premium https://t.co/Ck1Ew21S8c via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) June 9, 2023

X-Fab

Eerder deze week hield X-Fab (+2,9%) een beleggersdag en maakte daar nieuwe, ambitieuze doelstellingen en grote investeringsplannen bekend. X-Fab is optimistisch over de toekomst, zo blijkt uit de guidance die het concern heeft afgegeven voor 2026.

Er wordt een omzet verwacht van $1,5 miljard met een Ebitda-marge van 30% tot 35%. Ter vergelijking: voor dit jaar rekent de markt op een omzet van $890 miljoen met een Ebitda-marge van 26%. Dit komt dus neer op een groei van circa 60% binnen een tijdbestek van 3,5 jaar.

Analist Ivo Breukink heeft echter zijn twijfels of het bedrijf gaat voldoen aan deze targets. Hieronder leest u zijn argumenten.

X-Fab mikt op een jaarlijkse omzetgroei van 20 IEX Premium https://t.co/ha9dr94MAi via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) June 9, 2023

Top 3 stijgers en dalers

CM.com (+6,2%) knalt omhoog, terwijl Azerion (-2,4%) terrein prijsgeeft. IMCD (-5,9%) is reeds behandeld.

Rentes

De rentemarkt laat een verdeeld beeld zien. De rentes in de eurozone dalen, maar de Britse- en Amerikaanse vergoeding op tienjaars staatspapier lopen juist stevig op.

Nederland: -1 basispunt (2,77%)

Duitsland: -1 basispunt (2,41%)

Italië: -7 basispunten (4,15%)

Verenigd Koninkrijk: +6 basispunten (4,29%)

Verenigde Staten: +6 basispunten (3,77%)

De weeklijstjes

AEX deze week: -0,7%

AEX deze maand: -0,7%

AEX dit jaar: +10,2%

AEX-herbeleggingsindex dit jaar: +11,8%

Weinig beweging

De beurzen blijven deze week relatief dicht bij huis. De AEX (-0,7%) doet een stapje terug, maar veel heeft het allemaal niet om het lijf. Wall Street vindt de weg omhoog, al blijft er - gecorrigeerd voor de zwakke dollar - in euro's vrijwel niets van deze winst over. De AMX (-1,0%) presteert wederom ondermaats. Year to date noteert de midcapindex zelfs 1,1% in het rood.

AEX

Aegon (+4,1%) ligt er in de aanloop van zijn beleggersdag die op donderdag 22 juni plaatsvindt ijzersterk bij. ASR (-1,4%) en NN Group (-4,3%) dalen in koers al dient gezegd te worden dat laatstgenoemde deze week €1,79 ex-dividend ging. Hiervoor gecorrigeerd resteert er voor NN Group een plus van 0,8%. De beleggersdag van Besi (-7,6%) stelde teleur en DSM (-7,6%) noteert op het laagste niveau sinds maart 2020.

AMX

De koersimplosie van Just Eat Takeaway (-7,1%) krijgt een verder gevolg. In de IEX-BeleggersPodcast leggen we uit waarom we ervoor kiezen om de aandelen vast te houden. Ook Alfen (-8,5%) ligt er hondsberoerd bij. De energiespecialist noteert op het laagste niveau sinds mei 2021. AMG (+4,6%) voert daarentegen net als vorige week het lijstje stijgers aan.

ASCX

De koers van CM.com (+16,7%) vliegt ervandoor. ING meldde dat het technologiebedrijf gaat profiteren van de AI-revolutie. Dit wakkert de fantasie aan. Toch draait het uiteindelijk om de cijfers. De resultaten over het eerste halfjaar presenteert CM.com op 25 juli. Beleggers moeten dus nog even wachten.

Tot slot rest mij u een fijn weekend toe te wensen. Deze week schrijft hoofdredacteur Pieter Kort de vooruitblik.