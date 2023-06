70% van de particuliere beleggers belegt (nog) niet in AI

De meerderheid van de particuliere beleggers in Nederland en België belegt nog niet in de opmars van Artificial Intelligence (AI). Opvallend is ook dat niet AI, maar de energietransitie het meest werd aangevinkt als belangrijkste trend. Dat blijkt uit een enquête van IEX, waar in totaal 1.431 beleggers aan hebben deelgenomen.

Artificial intelligence (AI) heeft alles in huis om een disruptieve technologie te worden, vergelijkbaar met de opkomst van internet aan het begin van deze eeuw. Bedrijven die zich met deze technologie bezighouden - van chipfabrikanten tot software-ontwikkelaars en dataleveranciers - kunnen de laatste tijd dan ook vaak rekenen op forse koersstijgingen.

Circa 70% belegt nog niet in AI

Toch lijken particuliere beleggers de kat uit de boom te kijken, als we afgaan op een peiling die IEX heeft gedaan onder Nederlandse en Belgische beleggers.

Op de vraag of zij het afgelopen halfjaar hebben belegd in de opmars van AI, gaf een overweldigende meerderheid aan dit (nog) niet te doen. 54,8% van de Nederlandse beleggers zei hier niet in te beleggen. Nog eens 14,8% gaf aan dit nog niet te doen, maar dat wel van plan te zijn.

Onder de Belgische beleggers is 61,3% hier in het geheel niet mee bezig. 10,3% belegt er nog niet in, maar wil dat in de toekomst wel gaan doen.



Slechts 10,4% van de Nederlandse en 12,8% van de Belgische beleggers heeft hier in de afgelopen zes maanden specifieke posities op ingenomen. 19,9% van de Nederlanders en 15,6% van de Belgen belegde al in deze trend voordat AI-chatbot ChatGPT in november werd geïntroduceerd. Dat betekent dus dat 30% van de Nederlandse beleggers momenteel in deze trend belegt. Bij de Belgen is dat 28,4%.

Liever losse aandelen dan ETF's

IEX was ook benieuwd op welke manier beleggers in de AI-trend beleggen: kopen ze losse aandelen, thema-ETF's of een combinatie hiervan? Hieruit blijkt een duidelijke voorkeur voor stock picking. Maar liefst 69,5% van de IEX-lezers die al in AI belegt, heeft zelf aandelen geselecteerd. Slechts 16% geeft de voorkeur aan ETF's. De rest doet beide.

Bij Belgische beleggers is een vergelijkbaar patroon te zien: 66% doet aan stock picking, 23,8% geeft de voorkeur aan ETF's en 9,7% kiest voor een combinatie.

Energietransitie is belangrijkste trend voor de lange termijn

Artificial Intelligence domineert de headlines, maar zien beleggers dit wel als de belangrijkste trend voor de lange termijn? Nee, zo luidt het enigszins verrassende antwoord: AI moet het afleggen tegen de energietransitie. Op de derde en vierde plaats vinden we respectievelijk de vergrijzing en blockchaintechnologie.

Dit zijn de keuzes van Nederlandse beleggers:

En hier vindt u ze van Belgische beleggers:



Beleggers verwachten het meest van waterstof en kernenergie

Dat we wereldwijd een omwenteling gaan maken van fossiele brandstoffen naar alternatieve energie, staat buiten kijf. Maar van welke energiebron of -drager hebben beleggers de grootste verwachtingen?

In Nederland, België en de Noordzee verrijzen enorme windmolen- en zonneparken. Maar particuliere beleggers zien meer potentie in twee andere energiebronnen en -dragers: waterstof en kernenergie. Vooral waterstof gooit hoge ogen.

Zoals u in de onderstaande grafieken kunt zien, zijn er kleine verschillen tussen Belgische en Nederlandse beleggers. De Belgen zien iets meer potentie in zonne- en windenergie dan hun noorderburen. , terwijl onder Nederlanders kernenergie iets vaker werd genoemd.

Hier vindt u de antwoorden van Nederlandse beleggers:

... en hier de antwoorden van Belgische beleggers:

Deze vragen maakten deel uit van de maandelijkse Nationaal Beleggerssentiments-peiling van beleggingssite IEX.nl en de Beursduivel Sentimentspeiling van beleggingssite Beursduivel.be. Aan de Nederlandse peiling namen 1.149 beleggers deel en aan de Belgische peilig 282 beleggers.

