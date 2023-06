Bulls trakteren voorbeurs op koffie met gebak en er zijn spectaculaire plaatjes

De AEX-indicatie is +0,3%, nadat de S&P 500 gisteren informeel weer in een bull market zit: +20% vanaf de bodem op slotbasis.

Europese futures open rond +0,1%

De Amerikaanse staan dat ook, zien we vaker op dit uur. Wanneer niet eigenlijk?

In Azië plussen de belangrijkst markten met weer de Nikkei 225 als uitschieter, +1,9%

Alibaba +1,1%

Tencent +1,2%

TSMC +1,1%

Samsung +1,7%

En TSMC is op cijfers:



Het vervolg:

Laagste standen in lange tijd: de volatiliteit (CBOE VIX Index) staat -2,1% op 13,7 en de BofA MOVE Index (obligaties) doet -4,5% op 115,1

De dollar ligt vlak op alweer 1,0778 na een draai gisteren van bijna een cent

Goud nikst, olie zakt -0,7% en crypto daalt ietsje. Bitcoin doet een snufje lager op $26.487,97

De rentes doen nog niks:



Die gedaalde dollar heeft wellicht te maken met dat de markt iets overtuigder is dat de Fed volgende woensdag de rente toch niet met een kwartje verhoogt. Er gaat nog wel een inflatiecijfer aan dat besluit vooraf, het cijfer van volgende week.



Of een nieuwe top, of lagere bodem desnoods, ons ook gegund is, is nu de vraag. Het is wel heel saaiwaartserig. Hier de AEX (oranje) en onze tienjaars rente.



Hoe ver moet de grafiek terug? Dat is altijd lastig. Zo dan maar. Er staan weer nieuwe jaartoppen in de grote indices op de Big Board:



Beeld vanaf de nieuwe Stunde Null op de beurzen kan ook: 30 november 2022, ofwel de lancering van ChatGPT. Verhip, zag u deze aankomen? De Nasdaq Internet Index doet beter dan de Nasdaq 100 en SOX, terwijl deze index grofweg juist technologie zónder Big Tech en chipper is.



Helaas is er bepekte data van die index, maar dit is de Top 30. Meta is de enige van de zeven zusjes, maar u ziet wel de grote Chinezen, onze vrienden van BiliBili en gezellig, ook Coinbase.



Hebt u dat dan ook, bent u dan ook nieuwsgierig? Toch even kijken naar dat BiliBili, wat dat is. Oeps. Deze dan even niet, maar misschien is dit wel de crux van die goed presterende index: relief rallies (of geef het een naam) in enorm afgestrafte aandelen.



Daar is Meta hét voorbeeld van:



Vooruit, het Damrak ook nog even. Die AEX Technology Index is ASML met de rest. Helaas kent het Damrak niet zo'n waardedeelindex.



En dat is twee:



En dan nog even de omdat het moet grafiek? Just Eat Takeaway flirt met een nieuwe low. Die is nu nog €12,18 op intradag- en €12,60 op slotbasis van oktober vorig jaar. Gisteren kwam het aandeel tot €12,67 en sloot op €12,70. Tja en geen spoor van uitkotsen op hoog volume, dit is slopend.



De ontnuchtering dan nog even, er is een cijfer bij ons:

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse #industrie was in april 12,1 procent lager dan in april 2022. Dit is de grootste daling na april 2009. https://t.co/JEXbBQ9B77 pic.twitter.com/qJlqAWaA1f — CBS (@statistiekcbs) June 9, 2023



Tot slot nog een cijfer uit China. Daar maken ze zich weer zorgen over te láge inflatie, want de economie wil maar niet echt aan slaan. De producentenprijzen dalen zelfs -4,6% op jaarbasis.





Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren.

08 jun Jaarvergadering Fastned benoemt Kooi tot voorzitter RvC

De AFM meldt deze shorts en lieve help, wat gebeurt hier allemaal?



Wie A zegt?



Moet ook B zeggen?



00:00 Nio - Cijfers eerste kwartaal (Chi)



03:30 Consumenten- en producentenprijzen - Mei (Chi)

06:30 Industriële productie - April (NL)

En dan nog even dit

Prima dagje:

Wall Street ended up as a rebound by technology and megacap stocks helped major indexes regain their footing amid thin volumes https://t.co/WinjMA7M3W pic.twitter.com/Nf4CuXFOS7 — Reuters Business (@ReutersBiz) June 9, 2023



Dankzij vooral AI fantasie?

US stocks have defied fears of a recession, a banking crisis and soaring Treasury yields to rise 20% from their October lows - one definition of a bull market. More here: https://t.co/SF9W69p9ql pic.twitter.com/PcFA9QykJl — Reuters Business (@ReutersBiz) June 9, 2023



Oh:

The widening disconnect between stocks and bonds suggests a 20% downside risk for equities if bonds are proved correct in pricing inflation volatility, according to modeling by JPMorgan Chase https://t.co/MU58iCTMLT — Bloomberg Markets (@markets) June 9, 2023



Doet Nederland eigenljk nog een beetje haar best om hier grote bedrijven te krijgen...? TSMC neigt naar Duitsland.

Tesla could be building a new $4.8 billion factory in Valencia, Spain, according to a @Reuters source https://t.co/Tr7JAAbfDn pic.twitter.com/PlCSII7pNU — Reuters Business (@ReutersBiz) June 9, 2023



Verrassend?

Luxury EV maker Lucid confirmed it was preparing to enter China, the world's largest auto market, but didn't comment on plans for local production. More here: https://t.co/OI3PiI5mjc pic.twitter.com/8PO6SHNrEp — Reuters Business (@ReutersBiz) June 9, 2023



Iedereen trekt de handen er van af?

https://t.co/CcZoXxe8dw said the company is suspending USD deposits while notifying customers that their banking partners are preparing to pause fiat withdrawal channels as early as June 13. More here: https://t.co/wMwXnprcmI pic.twitter.com/67l0lFDuw5 — Reuters Business (@ReutersBiz) June 9, 2023



Intussen in China:

TikTok's owner ByteDance is testing an AI-powered chatbot as more Chinese tech giants race to create a local version of ChatGPT https://t.co/qQB2ZNVVqd — Bloomberg Markets (@markets) June 9, 2023



Ze komen:

BYD unveiled a new vehicle range, expanding its lineup in the higher end of the market https://t.co/2gb9oNw1HT — Bloomberg Markets (@markets) June 9, 2023



En de beurs resten disclaimers:

TikTok and other online giants could face action in the European Union over the promotion of cryptocurrencies after a consumer body lodged a complaint. The group said this was happening through advertising and influencers https://t.co/kmucVdI6yE pic.twitter.com/2hBRsC8IOf — Reuters Business (@ReutersBiz) June 9, 2023



Veel plezier en succes vandaag.