Slotcall: Steeds minder zorgen, maar de AEX is niet vooruit te branden

Voor de podcast : Of maken jullie eens een analyse over de vele, voornamelijk Angelsaksische hedgefonds, die de boel hier komen verzieken, door short te gaan, op veelal mid en / of small cap aandelen.

Bij zovele bedrijven uit deze indexen ervaar ik een gebrek aan belangstelling vanwege particuliere beleggers.

En dan zijn zij daar, die hedgefonds, die de aandelen sturen, naar daar waar zij ze willen. En dat is naar omlaag. Dit is hun verdien model.

Vele Amerikaanse hedgefonds houden zich er een volle dagtaak mee bezig. Dit is hun business model.

In vele landen, o.a. bij ons in Vlaanderen bestaat er een beurstaks bij effektentransacties. Daar houden ze niet van, en blijven er weg ( Frankrijk kent ook een effektentaks )

Lancia