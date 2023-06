Slotcall: Steeds minder zorgen, maar de AEX is niet vooruit te branden

Lichtrood is de modekleur van deze week. De AEX zet voor de vierde dag op rij een kleine daling op het bord (-0,09%), maar noteert nog altijd hoger dan het slot van vorige week donderdag.

Kortom, het is nog steeds sukkelen geblazen op de beurs, die zo langzamerhand snakt naar wat serieuze wind in de zeilen - of die nu mee of tegen is, ben je bijna geneigd te denken.

Volgende week misschien, als het ECB- en Fed-circus zijn tenten weer opslaat? Nu het schuldenplafond-dossier weer voor even is gesloten en de Amerikaanse regionale bankencrisis vooralsnog niet verder om zich heen heeft gegrepen, beginnen de Amerikanen voorzichtig te hopen dat een echte recessie vermijdbaar is.

De zorgen raken op

'Running out of worries' noemt Bloomberg het en komt zelfs met een afvinklijstje:

Goldman Sachs heeft de kans op een recessie in de VS in de komende 12 maanden al afgeschaald van 35% naar 25%. (De consensus is trouwens nog steeds rond de 65%). En dat roept de vraag op: wat gaat de Fed doen? Wordt het een pauze, of wordt het - nieuw jargon - een skip? Dat de Fed komende week even niets doet is nog steeds de consensus - die wel wat afneemt trouwens - maar gaat Powell de pauzeknop voor langere tijd indrukken of trapt hij in juli toch nog een keer op de rem?

In Europa liggen de kaarten iets anders: Christine Lagarde lijkt nog niet van pauzeren te willen horen, maar krimp is er inmiddels al wel:

Euro zone enters recession after Germany, Ireland growth revision https://t.co/GtJf541IqD — CNBC (@CNBC) June 8, 2023

Dat running out of worries nemen ze in Amerika trouwens wel erg serieus. Kijk eens naar dat beleggerssentiment:

Zo, beleggerssentiment gaat nog harder dan Nvidia. Helaas zit die 44,5% van deze week hier nog niet bij, maar hoogste percentage stieren sinds eind 2021

En het blauwe beursbordje luidt: sentiment door dak, koersen door put#AAII https://t.co/H69GTFmLC0 pic.twitter.com/NSQ2vYdSFk — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) June 8, 2023

Topdag voor automakers

Wat valt er verder op vandaag? In Europa dansen vooral de auto-aandelen op tafel. En dan in de brede zin van het woord: van Volkswagen (+1,3%) tot Stellantis (+2,1%) en van Michelin (+1,8%) tot Continental (+2,2%). In Nederland is het helaas met een lampje zoeken naar auto-aandelen. Bussen hebben we wel, maar helaas, Ebusco (-2,6%) is muurbloempje op het autofeestje.

Arend Jan Kamp buigt zich vandaag over een ander auto-aandeel dat die Europese namen de laatste jaren alle hoeken van de beursvloer heeft laten zien (en dat geen Tesla heet): het Chinese BYD.

#BYD wordt wss net zo'n vertrouwde naam als ooit #Toyota

Of u er ook in moet beleggen...

Ik heb even mn best gedaan met heel veel data, plaatjes, bronnen, video's en de rest

Leesvoer voor onder de lunch https://t.co/MGthOle5nH — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) June 8, 2023

Zelf geen auto-industrie van enige naam, maar wat Nederland wel heeft is sterke toeleveranciers aan die sector. Zoals chipmaker NXP. Niet de bekendste, want het heeft alleen een notering aan de Nasdaq en niet in Amsterdam. NXP is wat gevoeliger voor de conjunctuur dan het bekende chiptrio in de AEX en dat is terug te zien in de waardering, constateert analist Ivo Breukink vandaag in een analyse.

Een auto is namelijk een aankoop die vrij gemakkelijk uitgesteld kan worden als het financieel wat minder gaat. Dit neemt niet weg dat de vooruitzichten voor de autochipmarkt erg gunstig zijn. Zo zijn er voor de veiligheid steeds meer sensoren nodig, maar bijvoorbeeld ook radarsystemen om andere weggebruikers in de gaten te houden.

Ook zitten er uiteraard chips in automatische remsystemen en andere zelfrijdende functies. Tegen de tijd dat auto’s volledig zelfrijdend worden, zitten ze al helemaal vol met chips. Auto’s verzamelen ook steeds meer data en sturen deze door naar onder andere de fabrikant. En auto’s krijgen steeds meer infotainmentfuncties die via het scherm voorin kunnen worden aangestuurd. Ook hiervoor zijn chips nodig.

De functionaliteiten van al deze applicaties worden steeds uitgebreider en complexer en NXP is een van de bedrijven die hiervan gaat profiteren.

Of hij het aandeel op de huidige koers koopwaardig vindt, leest u hier.

Vragen voor de IEX Beleggerspodcast?

Morgen bespreken Arend Jan Kamp en Niels Koerts uiteraard weer weer de beursweek, het belangrijkste aandelennieuws en ander voer voor beleggers in de IEX Beleggerspodcast. Heeft u vragen voor ze? Laat ze dan achter in de comments!

De brede markt

Met een zetje van de grote autobouwers blijft de DAX de AEX een paar tienden voor. Ook de Franse beurs krijgt een petit plus op de borden, maar het houdt allemaal niet over.

De Amerikaanse markt doet het ook met kleine plusjes, behalve tech (Nasdaq) waar inmiddls +1% op de borden staat

Olie keldert weer en noteert terwijl ik dit schrijf weer onder $70 (WTI)

Bitcoin krijgt richting het slot de smaak te pakken en loert weer richting $27.000

Het Damrak vandaag

De Top- en Flop-3 van vandaag:

Verzekeraars NN Group en Aegon (+0,3%) kregen een koopadvies van RBC. Vooral NN ging daar lekker op.

Cyclicals zijn de bovenliggende partij vandaag, met Randstad (+1,8%) en ArcelorMittal (+1,1%) als uitblinkers, en dat op een dag waarop de eurozone en Nederland formele krimp moeten rapporteren

De chippers vinden we onderin de AEX, Besi (-0,1%) is niet eens de slechtste van de drie (dat is ASML: -0,8%) ondanks een adviesverlaging (van Buy naar Hold) door Bank of America

Wolters Kluwer (+1,3%) doet slim: met een persbericht over een AI-overname krijg je beleggers wel op de banken. RELX (-0,6%) blijft daar ruim bij achter ondanks een koersdoelverhoging door UBS.

DSM-Firmenich krijgt het koerslek maar niet boven

Just Eat Takeaway krijgt een verkoopadvies, uit Frankrijk, maar ligt al een tijd gewoonweg slecht. Ook een Grubhub-nieuwtje helpt niet.

De grondstofgevoelige midkappers OCI (+1,4%) en AMG (+1,1%) liggen goed. Bij de eerste is dat een welkome opleving na een gestage daling.

De rentes

Lichtjes risk-off, betekent lichte renteverlaging in de obligatiemarkt vandaag. In de VS liggen de treasuries ook goed, hoewel er een hoop nieuwe obligaties naar de markt gaan komen na het verhogen van het schuldenplafond.

De agenda

Voor de agenda hoeft u morgen niet binnen te blijven, althans niet overdag.

00:00 Nio - Cijfers eerste kwartaal (Chi)

03:30 Consumenten- en producentenprijzen - Mei (Chi)

06:30 Industriële productie - April (NL)

En dan nog even dit

Geen beweging op de beurs? Dan hebben we altijd Gamestop nog.

GameStop fires CEO, names Ryan Cohen executive chairman; shares plummet https://t.co/0lyZaJjhyX — CNBC (@CNBC) June 8, 2023

Zelf betalen voor je drankje aan boord, maar er wordt wel geld verdiend.

WATCH: European low-cost airline Wizz Air said it would make a net profit of 350 million to 450 million euros in its current financial year, as strong demand for travel and its expanding fleet put it on track for growth https://t.co/JUC1hs8wlt pic.twitter.com/5sn2srnxje — Reuters Business (@ReutersBiz) June 8, 2023

Google maakt thuiswerken makkelijk. Maar liever niet te vaak.