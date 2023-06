Waterland: veel incidenten, maar het geld blijft stromen

"Bell Pension Consultants & Actuaries (Bell) in Utrecht berekende in een analyse over 2021 dat gerapporteerde kosten van pensioenfondsen in 2021 uitkwamen op €14,5 miljard euro, ruim 40% hoger dan in het vorige recordjaar 2020. Reden voor die stijging: ‘prestatievergoedingen’ aan vooral private equity, waar echter hoge rendementen tegenover staan."



Belachelijk om de totale beheerskosten van alle NL pfn bij elkaar hier op te voeren bij een verhaaltje over een wilde private equity club waar de pfn nauwelijks in belegd hebben.