Vergeet Tesla, VW en de rest: BYD verovert de wereld

Benieuwd hoe deze transitie zich verder gaat ontwikkelen. Wat in dit artikel terecht wordt opgemerkt is maar de vraag wat er voor de aandeelhouder overblijft. Gezien de concurrentie, het pakken van marktaandeel als prio met lage marges als gevolg is voor mij reden om bescheiden posities in te nemen. Wel zie ik straks ons allemaal of in een Tesla of in een Chinees rijden, de Europose autobouwers lopen hopeloos achter en ik krijg ook steeds meer de indruk dat start-ups die van scratch kunnen beginnen hier beter een weg in lijken te vinden. Onder de Chinese EV-makers vind ik BYD en NIO de meest interessante picks. Als je wat breder kijkt om te investeren in elektrificatie vind ik bijv. een Ebusco interessant en lithium aandelen, zeker gezien de lithiumprijs die onlangs hard is afgekomen.